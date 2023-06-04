"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации - 04.06.2023 Украина.ру
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"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации
"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации - 04.06.2023 Украина.ру
"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин уделяет достаточное количество времени для осуществления общего руководства специальной военной операцией на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1
2023-06-04T13:50
2023-06-04T13:50
новости
владимир путин
рф
спецоперация
дмитрий песков
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Ранее СМИ сообщали, что командиры подразделений, принимающих участие в СВО, лично докладывают Путину об обстановке на фронте.Путин получает доклады и отдаёт приказы в прямом режиме, отметил пресс-секретарь.Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки находится на своём посту, сказал Песков.
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новости, владимир путин, рф, спецоперация, дмитрий песков
Новости, Владимир Путин, РФ, Спецоперация, Дмитрий Песков

"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации

13:50 04.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПутин
Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин уделяет достаточное количество времени для осуществления общего руководства специальной военной операцией на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1
Ранее СМИ сообщали, что командиры подразделений, принимающих участие в СВО, лично докладывают Путину об обстановке на фронте.

"Именно столько, сколько необходимо Верховному Главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", – ответил Песков на вопрос журналиста.

Путин получает доклады и отдаёт приказы в прямом режиме, отметил пресс-секретарь.
Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки находится на своём посту, сказал Песков.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 16:50
Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицуВо вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле
 
НовостиВладимир ПутинРФСпецоперацияДмитрий Песков
 
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13:50"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации
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