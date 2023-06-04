"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин уделяет достаточное количество времени для осуществления общего руководства специальной военной операцией на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1
Ранее СМИ сообщали, что командиры подразделений, принимающих участие в СВО, лично докладывают Путину об обстановке на фронте.
"Именно столько, сколько необходимо Верховному Главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", – ответил Песков на вопрос журналиста.
Путин получает доклады и отдаёт приказы в прямом режиме, отметил пресс-секретарь.
Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки находится на своём посту, сказал Песков.
30 мая, 16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицуВо вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле