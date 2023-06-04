https://ukraina.ru/20230604/1046881822.html

"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации

"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации - 04.06.2023 Украина.ру

"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин уделяет достаточное количество времени для осуществления общего руководства специальной военной операцией на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1

2023-06-04T13:50

2023-06-04T13:50

2023-06-04T13:50

новости

владимир путин

рф

спецоперация

дмитрий песков

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Ранее СМИ сообщали, что командиры подразделений, принимающих участие в СВО, лично докладывают Путину об обстановке на фронте.Путин получает доклады и отдаёт приказы в прямом режиме, отметил пресс-секретарь.Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки находится на своём посту, сказал Песков.

https://ukraina.ru/20230530/1046724175.html

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, рф, спецоперация, дмитрий песков