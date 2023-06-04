https://ukraina.ru/20230604/1046879792.html
Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов
Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов - 04.06.2023 Украина.ру
Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов
В Крыму ожидают приезда восьми иностранных делегаций, которые примут участие в XVI международном фестивале "Великое русское слово“, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщало РИА Новости 4 июня
2023-06-04T12:43
2023-06-04T12:43
2023-06-04T12:43
новости
крым
владимир константинов
"великое русское слово"
русские
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Как сообщается, фестиваль пройдёт в различных городах Крыма с 6 по 12 июня.По словам главы крымского парламента, на фестиваль традиционно приезжают представители известных дворянских фамилий, предки которых более ста лет назад вынуждены были покинуть родину.По его мнению, прибывшие из-за границы гости не очень хорошо знают сегодняшнюю Россию, тем не менее, отмечает Константинов, это русские люди, которые сохранили в себе русскость.Глава парламента подчеркнул, что общение с иностранными гостями в рамках фестиваля представляет огромный интерес для руководства Крыма.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским
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новости, крым, владимир константинов, "великое русское слово", русские
Новости, Крым, Владимир Константинов, "Великое русское слово", русские
Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов
В Крыму ожидают приезда восьми иностранных делегаций, которые примут участие в XVI международном фестивале "Великое русское слово“, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщало РИА Новости 4 июня
Как сообщается, фестиваль пройдёт в различных городах Крыма с 6 по 12 июня.
"На фестивале, открытие которого пройдет 6 июня, мы ожидаем приезд порядка восьми зарубежных делегаций из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Франции, Германии, Польши, Чехии, Белоруссии, Киргизии, Турции и других стран", - сказал Константинов.
По словам главы крымского парламента, на фестиваль традиционно приезжают представители известных дворянских фамилий, предки которых более ста лет назад вынуждены были покинуть родину.
"Но наши гости, родившиеся уже вне России, не утратили чувства причастности к ней. Они еще ни разу не пропустили нашего фестиваля, в каких бы внешнеполитических условиях он не проходил. Их взгляд, немного со стороны, нам тоже интересен“. - подчеркнул Константинов.
По его мнению, прибывшие из-за границы гости не очень хорошо знают сегодняшнюю Россию, тем не менее, отмечает Константинов, это русские люди, которые сохранили в себе русскость.
Глава парламента подчеркнул, что общение с иностранными гостями в рамках фестиваля представляет огромный интерес для руководства Крыма.
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