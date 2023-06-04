https://ukraina.ru/20230604/1046879792.html

Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов

Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов - 04.06.2023 Украина.ру

Крым ожидает приезда восьми иностранных делегаций — Константинов

В Крыму ожидают приезда восьми иностранных делегаций, которые примут участие в XVI международном фестивале "Великое русское слово“, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом сообщало РИА Новости 4 июня

2023-06-04T12:43

2023-06-04T12:43

2023-06-04T12:43

новости

крым

владимир константинов

"великое русское слово"

русские

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Как сообщается, фестиваль пройдёт в различных городах Крыма с 6 по 12 июня.По словам главы крымского парламента, на фестиваль традиционно приезжают представители известных дворянских фамилий, предки которых более ста лет назад вынуждены были покинуть родину.По его мнению, прибывшие из-за границы гости не очень хорошо знают сегодняшнюю Россию, тем не менее, отмечает Константинов, это русские люди, которые сохранили в себе русскость.Глава парламента подчеркнул, что общение с иностранными гостями в рамках фестиваля представляет огромный интерес для руководства Крыма.Сейчас на Украина.ру читают:"Вокруг Булгакова": Булгаков и творческие союзыАрмии НАТО. Соотношение сил и угрозыЗападная Украина за минувшую неделю: "Суд Линча" от мэра Львова и война Зеленского с Коломойским

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новости, крым, владимир константинов, "великое русское слово", русские