Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС - 03.06.2023 Украина.ру
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Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС
Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС - 03.06.2023 Украина.ру
Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС
Террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие их США и Европы, сообщила газета The Washington Post 3 июня
2023-06-03T16:49
2023-06-03T16:49
новости
украина
белгородская область
оружие
запад
сша
польша
бельгия
чехия
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Издание приводит слова американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными. Уточняется, что используемое диверсантами оружие было из Польши, Чехии, Бельгии и США.В статье отмечается, что у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии.Согласно фотографиям, проверенным The Washington Post, бойцы также несли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере одно противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в войсках США и Запада.В статье подчёркивается, что официальные лица США и Запада настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала потоки оружия на миллиарды долларов, поступающие в страну.Отмечается, что сторонники Киева в Белом доме запретили использовать западное оружие и технику для нападений на Российскую Федерацию.Однако, подчеркнул автор статьи, недавняя диверсия показала, что переход техники из рук в руки не контролируется, но в Киеве и в Вашингтоне мало кто готов это признать.Представитель бельгийского министерства обороны отказался сообщить, сколько винтовок было отправлено на Украину.Министерства обороны Польши и Чехии отказались от комментариев.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру рассказал о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алехина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, украина, белгородская область, оружие, запад, сша, польша, бельгия, чехия
Новости, Украина, Белгородская область, оружие, Запад, США, Польша, Бельгия, Чехия

Washington Post: у атаковавших Белгородскую область террористов были оружие и техника из США и ЕС

16:49 03.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие их США и Европы, сообщила газета The Washington Post 3 июня
Издание приводит слова американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными. Уточняется, что используемое диверсантами оружие было из Польши, Чехии, Бельгии и США.
"Три автомобиля... MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши", - говорится в сообщении издания.
В статье отмечается, что у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии.
Согласно фотографиям, проверенным The Washington Post, бойцы также несли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере одно противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в войсках США и Запада.
В статье подчёркивается, что официальные лица США и Запада настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала потоки оружия на миллиарды долларов, поступающие в страну.
Отмечается, что сторонники Киева в Белом доме запретили использовать западное оружие и технику для нападений на Российскую Федерацию.
Однако, подчеркнул автор статьи, недавняя диверсия показала, что переход техники из рук в руки не контролируется, но в Киеве и в Вашингтоне мало кто готов это признать.
Представитель бельгийского министерства обороны отказался сообщить, сколько винтовок было отправлено на Украину.
"Поставляемое оружие всегда передавалось официальным властям и регулярной армии, которая за него отвечает", — сказал представитель министерства.
Министерства обороны Польши и Чехии отказались от комментариев.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру рассказал о том, как Россия отвечает обнаглевшим ВСУ за убийство жителей Белгородчины.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Геннадия Алехина на нашем сайте.
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30 мая, 06:34
Грайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводыДерзкое и стремительное нападение ВСУ на Белгородскую область было предсказуемым, но неожиданным. Никто не мог предположить, что диверсионно-разведывательные группы противника смогут пересечь государственную границу и вклиниться в Грайворонский район на 10–15 километров
 
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