https://ukraina.ru/20230603/1046823030.html
"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией
"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией - 03.06.2023 Украина.ру
"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией
Варшава прекрасно понимает, что прямая война с Россией грозит прекращением существования польского государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-03T06:00
2023-06-03T06:00
2023-06-03T06:00
новости
польша
сво
война
украина
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Россия по факту взяла польскую территорию "в клещи" со стороны Белоруссии и со стороны Калининграда. Так же у России есть возможность наносить удары со стороны Балтийского моря, рассказал эксперт.С Польшей ВС РФ не будут поступать также, как с Украиной во время специальной военной операции. России давно пора сделать более серьезные шаги. В случае с Польшей мы мгновенно поразим центры принятия решений, а не только подстанции и склады с горючим, добавил он.С Британией может получиться то же самое. Мы нажмем кнопки, которые нас учили нажимать в ракетных войсках стратегического назначения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, сво, война, украина
Новости, Польша, СВО, война, Украина
"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией
Варшава прекрасно понимает, что прямая война с Россией грозит прекращением существования польского государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Россия по факту взяла польскую территорию "в клещи" со стороны Белоруссии и со стороны Калининграда. Так же у России есть возможность наносить удары со стороны Балтийского моря, рассказал эксперт.
С Польшей ВС РФ не будут поступать также, как с Украиной во время специальной военной операции. России давно пора сделать более серьезные шаги. В случае с Польшей мы мгновенно поразим центры принятия решений, а не только подстанции и склады с горючим, добавил он.
"После этого мы [ВС РФ] обрушим энергетическую инфраструктуру Польши, введем в дело мощнейшие системы РЭБ, чтобы заглушить какие-либо сигналы. А воинские части Польши будут разбиты дистанционно с помощью ВКС и артиллерии. Только потом на поле боя начнутся столкновения живой силы и техники", - подчеркнул Самойлов.
С Британией может получиться то же самое. Мы нажмем кнопки, которые нас учили нажимать в ракетных войсках стратегического назначения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь