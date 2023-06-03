https://ukraina.ru/20230603/1046823030.html

"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией

"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией - 03.06.2023 Украина.ру

"Мы нажмем кнопки". Военный эксперт рассказал про уничтожение Польши в случае войны с Россией

Варшава прекрасно понимает, что прямая война с Россией грозит прекращением существования польского государства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-03T06:00

2023-06-03T06:00

2023-06-03T06:00

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Россия по факту взяла польскую территорию "в клещи" со стороны Белоруссии и со стороны Калининграда. Так же у России есть возможность наносить удары со стороны Балтийского моря, рассказал эксперт.С Польшей ВС РФ не будут поступать также, как с Украиной во время специальной военной операции. России давно пора сделать более серьезные шаги. В случае с Польшей мы мгновенно поразим центры принятия решений, а не только подстанции и склады с горючим, добавил он.С Британией может получиться то же самое. Мы нажмем кнопки, которые нас учили нажимать в ракетных войсках стратегического назначения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, сво, война, украина