https://ukraina.ru/20230602/1046851169.html
ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины - 02.06.2023 Украина.ру
ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
Российская авиация поразила намеченные цели на Украине, в частности средства ПВО прикрывающие объекты критической инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации 2 июля
2023-06-02T15:15
2023-06-02T15:15
2023-06-02T15:21
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В МО РФ подчеркнули, что военные поразили все назначенные цели.На днях в Минобороны РФ заявили, что бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении.В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, всу, пво, рф
Новости, Минобороны РФ, ВСУ, ПВО, РФ
ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
15:15 02.06.2023 (обновлено: 15:21 02.06.2023)
Российская авиация поразила намеченные цели на Украине, в частности средства ПВО прикрывающие объекты критической инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации 2 июля
В МО РФ подчеркнули, что военные поразили все назначенные цели.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые объекты критической инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.
На днях в Минобороны РФ заявили, что бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении.
В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.
Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать
на сайте Украина.ру