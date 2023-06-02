ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины - 02.06.2023 Украина.ру
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ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины - 02.06.2023 Украина.ру
ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
Российская авиация поразила намеченные цели на Украине, в частности средства ПВО прикрывающие объекты критической инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации 2 июля
2023-06-02T15:15
2023-06-02T15:21
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В МО РФ подчеркнули, что военные поразили все назначенные цели.На днях в Минобороны РФ заявили, что бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении.В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
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новости, минобороны рф, всу, пво, рф
Новости, Минобороны РФ, ВСУ, ПВО, РФ

ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины

15:15 02.06.2023 (обновлено: 15:21 02.06.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
Нанесение авиаударов Ту-95МС крылатыми ракетами ХА-101 по объектам террористов в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать в
Российская авиация поразила намеченные цели на Украине, в частности средства ПВО прикрывающие объекты критической инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации 2 июля
В МО РФ подчеркнули, что военные поразили все назначенные цели.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые объекты критической инфраструктуры Украины", — заявили в ведомстве.
На днях в Минобороны РФ заявили, что бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении.
В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.
В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.
Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вчера, 14:56
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую областьВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область и устроить теракт против гражданского населения, сообщили в Минобороны
 
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