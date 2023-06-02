https://ukraina.ru/20230602/1046851169.html

ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины

ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины - 02.06.2023 Украина.ру

ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины

Российская авиация поразила намеченные цели на Украине, в частности средства ПВО прикрывающие объекты критической инфраструктуры ВСУ, сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации 2 июля

2023-06-02T15:15

2023-06-02T15:15

2023-06-02T15:21

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В МО РФ подчеркнули, что военные поразили все назначенные цели.На днях в Минобороны РФ заявили, что бойцы отряда спецназначения "Ахмат" успешно наступают на марьинском тактическом направлении.В Минобороны также рассказали, что ВСУ были выбиты с позиций в районе Красногоровки и Ясиноватой в ДНР. Кроме того, ВС РФ был поражён командно-наблюдательный пункт батальона "Скала" украинской армии.В интервью изданию Украина.ру политолог, глава координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал, что в Марьинке российским военным необходимо применять особые средства вроде фугасных авиабомб. Но их можно было использовать не всегда, ведь там оставалось мирное население, которое ВСУ держали их в качестве заложников, добавил политолог.Выжившие после обстрелов ВСУ жители Марьинки находятся в плохом физическом и психологическом состоянии, на протяжении многих месяцев они находились под постоянными обстрелами, добавил Кочетков.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230601/1046808931.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, минобороны рф, всу, пво, рф