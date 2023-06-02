https://ukraina.ru/20230602/1046850280.html

Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша

Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша - 02.06.2023 Украина.ру

Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша

Речь идет не о том, что Украина должна развалиться, а о том, что началось разложение фашистского режима на Украине. Но сам по себе он не рухнет. Фашистские режимы могут гнить десятилетиями, если их оставить в покое

2023-06-02T15:29

2023-06-02T15:29

2023-06-02T15:29

интервью

фашизм

украина

россия

экономика

сша

евросоюз

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Потому что у них есть политическая полиция, консолидированная бюрократия и иллюзия социального лифта для людей, которые в нормальной ситуации ни на каком социальном лифте никуда бы не поднялись, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия. Возможно ли такое, с учетом временного перемирия, с точки зрения экономик стран, которые принимают в нем участие?- Временное перемирие в режиме статус-кво будет поражением России. Москве сейчас невыгодно давать передышку другой стороне, убедившись, что за эти восемь лет украинский режим не развалился. Он только укрепился. Не надо обманываться и позволять противнику обманывать нас.Если сейчас дать передышку Украине, она будет довооружаться. Если не будет воздушных ударов и сковывающих действий на фронте, то они будут восстанавливаться, чтобы нанести удар в нескольких местах. И США будут снова говорить, что "Россия напала на демократическую Украину". А то, что у всушников - свастики и они кричат: "Хайль Гитлер", то вы на это не обращайте внимания, это всегда есть у зарождающихся молодых демократий.Другое дело, что переговорный процесс может быть использован нами для разрушения украинского государства. Мы можем критически относиться к переговорам. Но давайте поставим себя на место идейного нациста Украины и представим, как он видит этот процесс.У России на этих переговорах будет сильная позиция. Москва может сказать, что все фашисты должны быть наказаны. Позиция Украины в этом случае будет слабой. Они скажут: "Да, война не получилась, народ и тыл устал". А этот солдат-нацист подумает: "Так, я тут наделал столько кровавых преступлений, а мои начальники обо всем договорятся и выдадут меня". Это будет страшнейший фактор деморализации ВСУ, который приведет к развалу фронта. Будет то же самое, как если бы Гитлер начал переговоры в 1944 году, пообещав отменить фашизм, наказать СС и распустить Гестапо.Есть еще один момент, на который я обратил бы внимание. Когда фашистские режимы начинают разлагаться в условиях войны, они в первую очередь начинают разлагаться не на фронте, а в тылу. Всушники уже выпускают жалостливые видеообращения, что они "защищают Украину от этих исчадий ада, а в тылу никто не хочет идти на фронт и донатить на армию". В случае с Германией было то же самое.Даже Манштейн вспоминал, что фронт не знал настроений тыла. Потому что консервы и сухпайки солдаты получали, офицеры тоже не роскошествовали, поэтому они не сдавались до самого конца войны. Зато в тылу все чувствовали, что все движется к концу. На Украине происходит то же самое. Не говоря уже о простой обывательской позиции, что никто не хочет умирать.Нам надо продолжать процесс деградации фашистского режима на Украине. Когда он рухнет, живущие там люди про него забудут.- А почему меняются настроения в тылу? От того, что есть неудачи на фронте? Или по другой причине?- Нацистская пропаганда умеет преподносить неудачи так, что они становятся победами. Но Украина – не гитлеровская Германия. Это аграрное, мещанское и разложившееся мелкобуржуазное общество. И терпение у него - не такое большое.Да, украинское население пытаются накрутить эмоциями. Но поддерживать его в таком состоянии невозможно, потому что оно не имеет к их частной жизни никакого отношения. Почему их пропаганда столько раз говорила, что у России скоро закончатся ракеты? Потому что они понимают, что публика не готова это терпеть годами.Да, конфликт затягивается. А это самое страшное для фашистского государства, когда эмоции начинают разрушится. И вместо псевдопатриотического восторга они начинают думать: "Так, я картошку не посадил, что же мы теперь есть-то будем?". Женщины начнут прятать мужей и пытаться добыть гуманитарку.Почему украинцы так рвутся в секонд-хенды? Потому что вопрос красивых штанов превалирует над вопросами национальной идеологии. Идеологию же на зад не натянешь. Так что пропаганда продолжит бубнить с теми же эмоциями, но она будет бубнить в пустоту, потому что ее перестанут слышать.Таким образом, речь идет не о том, что Украина должна развалиться, а о том, что началось разложение фашистского режима на Украине. Но сам по себе он не рухнет. Фашистские режимы могут гнить десятилетиями, если их оставить в покое. Потому что у них есть политическая полиция, консолидированная бюрократия и иллюзия социального лифта для людей, которые в нормальной ситуации ни на каком социальном лифте никуда бы не поднялись. Это они собираются в группы и терроризируют людей, слушающих русские песни.В начале СВО у России было ожидание, что украинская бюрократия будет переходить на нашу сторону. Конечно, нам бы хотелось взять ее под контроль, а не уничтожать ее. Даже во время Евромайдана погромщикам, которые врывались в мэрии, запрещали что-то ломать, потому что все эти чиновники должны были переходить на их сторону. Они захватили бюрократическую машину домайданной Украины и потом ее переформатировали.Но сейчас переход украинской бюрократии на сторону России – огромная иллюзия. Потому что есть СБУ, есть идеология, но у нее нет самоорганизации. Мол, я перейду, а остальные не перейдут.- А что делать России в этой ситуации?- В ГДР была книга "Приключения Вернера Хольта". В ней рассказывается о том, как вели себя два мальчика из Гитлерюгента в конце фашистского режима. Один из них погиб, а второй понял бессмысленность сопротивления и встроился в жизнь будущей Германской Демократической Республики.Сейчас на Украине мы видим пропагандистские ролики, когда мать приводит дочь на могилу отца, и рассказывает, как он погиб за Украину. Как это будет потом? Потом это будет совершенно по-другому. Потом дочь спросит: "Мама, а где папа?" А она скажет: "Твой папа был идиотом, он вместо того, чтобы заботиться о своей семье, завербовался за Зеленского, который сейчас во Флориде или в Филадельфии живет себе прекрасно, чтобы ты осталась сиротой. Вот смотри, таких мужчин не выбирай, мужчины не должны быть дураками, не должны верить в чушь, которую им рассказывают американские марионетки".Вот так это будет потом, то есть, если кто-то думает, что прямо вот будет совершенно иначе – нет. Они плохо представляют себе механизмы психологии, в том числе, и такой мелкобуржуазной женской психологии.– А как будет с экономикой? Если представить, что все в какой-то момент СВО прекратилась, а киевский режим исчез, что будет с санкциями? Каким образом это все будет разруливаться?– Давайте закроем предыдущий вопрос. Если бюрократическую машину физически не сломать, она не сломается. Она финансируется извне. Поэтому надо ставить вопрос, чтобы разобрать это государство на террористические структуры.У нас я слышал призывы, что Украину надо признать террористическим государством. Не надо этого делать. Надо все ведомства по отдельности признать таковыми организациями. И от всех чиновников потребовать немедленно покинуть свои рабочие места, уволиться в течение двенадцати часов, иначе они будут в списке на уничтожение.То есть, вы должны их напугать, а потом вы должны сломать эту бюрократическую машину, а потом, ударами сверху, просто разрегулировав всю систему, разрушив бюрократию.Потому что пока вы не разрушите бюрократию, это касается и транспорта, и многих других сфер – этот режим не падет. Бюрократия его цементирует. Он на ней держится, само общество слишком боится.Теперь о целях Запада. Цели Запада состоят не в том, чтобы истощить Россию и защитить Украину, которую они создали в ходе госпереворота, или по итогам госпереворота в Киеве. Цели состоят в том, чтобы Россию изломать изнутри – политически, и передать в распоряжение, прежде всего, американских и британских компаний все те ресурсы, которые есть в России.Как мы знаем, 28% территорий Украины в виде земли уже находятся в собственности иностранцев, возможно, этот показатель приближается к 30%. То же самое они хотели бы в России. Никаких российских агрохолдингов не должно быть в системе. Мы знаем, что они эффективны, но это будет объявлено, что они не эффективны, что это все создали коррумпированные российские чиновники, что зачем вы производите российские комбайны, у вас они плохие, надо покупать иностранные, и т.д.Вся экономическая система должна быть превращена в периферию. Вот эти цели стоят перед санкциями. Нужно сломить политическую российскую систему, и полностью забрать российскую экономику под свой контроль.То же самое происходит в Средней Азии. Да, там и так есть очень большое влияние западного капитала и дипломатии, но американцы с удовольствием бы свалили местных князьков, а на них бы свалили всю вину.Кстати говоря, все среднеазиатские правители к этому в достаточной мере подготовили почву. Они национализм насаждали – узбекский, казахский, таджикский, туркменский. И вот этот национализм может повернуться против местной коррумпированной бюрократии. Это было в Казахстане в начале 2022 года. Там было жуткое восстание, по всей видимости, не без участия иностранных спецслужб.В Белоруссии мы тоже это проходили. Александр Григорьевич играл-играл с этими игрушками, Великое Княжество Литовское – мы не Россия, мы от полоцкого княжества, мы особые, мы другие, и все это против него повернулось. Пришлось бежать к музею Великой Отечественной войны и хвататься за символы, которые, казалось бы, не так важны.В России у нас совершенно по-другому все, и это очень важно. Это память о великой победе, о Великой Отечественной войне, это уважительное отношение к великим свершениям советской эпохи. По крайней мере, в обществе, и с точки зрения официальных заявлений. Я знаю, что некоторые монархо-клерикальные деятели оттаптываются вовсю на советском величии, но это не от большого ума.Нас будут давить дальше санкциями, но эти санкции будут затруднять даже, по всей видимости, через некоторое время и транзит через территорию России.Сейчас запрещен транзит польских фур через территорию России. Но надо приготовиться к тому, что Европейский Союз может запретить вообще транзит через Россию.Какая причина? На миллиарды евро транзитных товаров они как-то на территории пропадают. И отправитель, и заказчик довольны, никто никаких претензий не имеет, но товар почему-то исчез на территории России. В пункт назначения Казахстан, в Монголию, он не доехал, или в Армению. А он как-то раз, и растворился на российской территории, этот товар.Что это такое? Понятно, что это такое. Реальный получатель этого продукта – это российские фирмы, а все остальное, это лишь схемы. Но важно ведь не это, а важно, почему европейский союз будет готов себе обрубить эти возможности, это же для них потери будут в первую очередь.Да, в России частично заместят собственным производством, частично это будет ввоз из других стран, через Китай, например. Да, это будет чуть дороже, к примеру, самый заметный сейчас для женщин пример это то, что французская парфюмерия подорожала.Все дамы знают, что она подорожала, поскольку параллельный импорт - это все-таки не то же самое, что прямой ввоз. Это лазейки и сложные маршруты. Но если продукция дорожает, значит, появляется возможность ее замещать российской продукцией более активно.Замещать, замещать, замещать. Если еще при этом появляется свобода использования образов и брендов (я здесь не призываю к подделкам фотографий голливудских звезд для рекламы собственных продуктов), то раскрутка российских брендов будет идти успешнее.Так вот для Европейского Союза эти новые формы санкций чрезвычайно деструктивны, если они прекращают через Россию наземный транзит. Это означает, что они никуда это не вывезут просто. Это не будет произведено. Люди будут уволены – это экономические проблемы. По всей видимости это будет новыми формами санкций.Дальше – это санкции против собственных компаний и против стран, которые помогают обходить санкции, и против фирм в этих странах. Может быть, не против стран, то против фирм из этих стран.Это тоже очень важный момент, который, по всей видимости отразится в этих так называемых санкциях нового типа, или вторичных санкциях, которые должны повысить эффективность работы первичных санкций.Как это вообще возможно, такое принять, главный вопрос – как вообще можно такое принять себе в ущерб. И здесь мы приходим к главному заключению, к главному выводу очень важному.Европейский Союз – это не союзник Соединенных Штатов. Европейский Союз – это американская колония. И торговля колонии определяется метрополией. В этом и состоял смысл колонизации – поддержать метрополию и дать развиться ее промышленности. И метрополия в лице США хочет, чтобы колония в лице ЕС преимущественно торговала с американцами.С Россией, получается, что нельзя, все больше нельзя. С третьими странами, которые помогают уходить от санкций, тоже будет нельзя. А то, что вам это все в убыток – какая разница, вы что, поддерживаете Путина? Вы что, агенты Кремля, чтобы считать деньги?Это положение, в котором оказываются граждане ЕС. Поэтому они, кстати говоря, начинают сильно уже злиться на всю эту украинскую символику, на поддержку Украины и на поставки оружия. Они же за это платят. Они понимают, что вторичные санкции лягут тяжким бременем на экономику Евросоюза.- Как еще они влияют на Европейский Союз?- Для России это тоже создает неудобства. Но их можно решить за счет экономического роста. Если вы что-то не можете в нужном объеме получить, значит, это надо произвести. Когда вы это будет производить – у вас будут рабочие места создаваться. Эти рабочие места открываются с прекрасными зарплатами.У нас ситуация в экономике непростая, но видно, что есть сегменты, в которые зарплата устремляется к 200 тысячам рублей на фоне того, что есть люди, которые в других секторах едва и 25 вытягивают. Уже это видно по военным заказам. Известно, что и в сфере машиностроения отчасти так. Это будет дальше тянуть российскую экономику, а эти слои будут создавать спрос – так на нас будут воздействовать санкции – спрос на различные продукты.Здесь есть сложности, связанные с американским давлением на весь мировой рынок, потому что ценовая депрессия сейчас такая. Официальной глобальной рецессии нет, но по ценам видно, что все очень плохо.Про Европейский Союз нужно сказать. Еврокомиссия недавно объявила о том, что они смогли избежать рецессии, что все у них нормально, у них ВВП не сокращается. Все вроде хорошо, возрадуйтесь граждане стран Евросоюза – все чудесно! Это сообщает им Еврокомиссия, но в действительности это не так. В действительности положение медленно портится.Некоторое облегчение действительно наступило, но оно наступило вследствие ухудшения положения. Например, цены на сжиженный природный газ. Сейчас они в районе 350 долларов за 1000 кубометров. Год назад цена была в 10 раз больше, астрономической.Упали цены на зерно, еще на многое. Но в этой ситуации и спрос в не очень хорошем состоянии. Стал дороже кредит, новые ипотечные кредиты люди брать боятся, да и давать им тоже боятся. Банковский кризис в Евросоюзе не развернулся в такой форме как в Соединенных Штатах, и народ не сметает деньги со счетов и не прячет их под матрасами, но все-таки вложения неровные.Инфляция сильно ударила по Европейскому Союзу, сейчас она замедлилась из-за мировой ценовой депрессии в ЕС, она где-то 6,5%. В Америке она пониже. Но она была и выше 10, и 12, и 13%, и выше 20, и 22, и 23, в странах Прибалтики, в Польше в районе 18%.На востоке Европы она была выше, чем в Еврозоне, но она все равно была для Евросоюза высокой, к тому же инфляция это общий показатель, а цены на некоторые продукты питания очень сильно увеличились.В Италии возникает странное положение, потому что в условиях снижения мировых цен на зерно, макароны в Италии почему-то дорожают. Может быть, слишком много итальянцы макарон стали есть? Нет. Причина - в глубоких проблемах в самом евро, потому что он переоценен, и эта переоцененность носит искусственный характер, а экономика посредством незримых механизмов все искусственное пытается вернуть в естественное при помощи инфляции.Наконец, самое интересное – это то, что делается на рынке недвижимости Европейского Союза.Цены на недвижимость в инфляцию не включаются, рынок недвижимости стагнирует. В ряде случаев мы знаем, что снижаются цены – не 10-15%, где-то даже на 20%. Потому что все же очень плохо становится, это только в статистике Евростата нет рецессии, а прогнозы, если взять Швецию, там прогнозы снижение цен на недвижимость на 40%.И удивительно, что к этому прогнозу его авторы добавили забавное выражение, что это будет краткосрочное снижение, то есть, подождите, рынок недвижимости самый медленный из всех бегунков в экономике. Там самые медленные изменения, потому что там тяжелее всего доходит, поскольку много мелких продавцов, потому что там большие вложения, очень высокая инертность рынка. То есть, не хотят люди признавать на рынке недвижимости, что кризис. У них не скоропортящийся продукт, тоже в момент.И если уж такие изменения происходят, то они свидетельствуют о фундаментальных сдвигах, а сами эти фундаментальные сдвиги, то есть, снижение цен на недвижимость в Евросоюзе, говорит о том, что денег у людей нет, и заемных средств для них тоже нет.И вот это положение дешевых заемных средств, когда тяжело стало обслуживать кредиты ипотечные, очень многим в Евросоюзе, потому что они брали недвижимость по высоким ценам в период ажиотажа, переплачивали. Кредиты были дешевые, недвижимость - дорогая, а теперь это становится тяжело.Кредитными карточками стало пользоваться тяжело, хотя в Евросоюзе не сильно развито избыточное использование кредитными карточками как у американцев. Но все-таки это тоже проблема. Цены растут, какая-то нехорошая ситуация с занятостью. По всей видимости, для сферы услуг неприятным будет лето.Я об этом говорил, что лет 2023 года будет для Европейского Союза очень важным, потому что выяснится, что там с туризмом, ребята? Где ваш средний класс? Вы его не убили случайно в процессе своей санкционной войны против России?Так Европейский Союз будет платить за санкционную войну против нас. Для нас это тоже неприятно, но у нас существует возможность адаптации к этим условиям. А для Европейского Союза условий адаптации нет. Тем более, что все кругом пытаются его перехитрить, переработать российские ресурсы, которые они покупают с дисконтом.- Так когда и как закончится война на Украине?- Политически она закончится где-то в районе Ла-Манша. Я не говорю, что новая Красная Армия дойдет туда. Но то, что в европейских странах зреет осознание того, что они как-то попали в очень тяжелое положение, и очень сильно зависит от американцев – эта мысль со временем приведет к изменениям в Европе. Но это может растянуться на 20-25 лет. Мы должны быть готовы к этому.Во-первых, с освобождением Украины от фашизма дело не кончается, американцы от нас не отстают. Потому что если Украина исчезает, то они начинают нервничать по поводу своего контроля над Европой еще больше. У них есть Польша, Румыния, они будут ими пользоваться, хотя им боязно это делать, но начинаются другие процессы по всей Европе. Сейчас это битва за Европу.И когда украинская пропаганда говорит, что они щит Европы, то в каком-то смысле это правда. Но это щит, который защищает американскую колониальную Европу, оккупированную физически Соединенными Штатами, не подчиненную европейским народам.Я беседовал много лет назад с одним болгарским экспертом, на международной конференции был за границей. Он мне сказал: "Вот было бы хорошо, чтобы пришли снова вы и нас освободили от американцев".Я говорю, а как насчет того, чтобы самим что-нибудь сделать для этого? И это то, что должно будет произойти в Европе, поэтому борьба надолго с очищением Украины от фашизма ничего не заканчивается, потому что американцы зацепки в Европе не исчезают. Американцы нам вредить вместе с британцами не перестанут, это нужно понять.

https://ukraina.ru/20221115/1040843276.html

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Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, фашизм, украина, россия, экономика, сша, евросоюз