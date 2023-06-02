Две женщины погибли при обстреле Белгородской области - губернатор
12:57 02.06.2023 (обновлено: 12:59 02.06.2023)
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия атаки украинской ДРГ в Белгородской области
В Белгородской области несколько человек погибли при обстреле ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале 2 июня
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны киевского режима, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий уровень опасности.
"ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших", — написал губернатор.
Во второй машине пострадали два человека. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, второй нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2. Им будет оказана вся медицинская помощь.
Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области введен режим ЧС. Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.
Так, 22 мая на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. В области вводили режим КТО. На следующий день Минобороны сообщило о разгроме диверсантов. По данным ведомства, ДРГ потеряла 70 человек.
При эвакуации населения один человек погиб, пожилая женщина умерла от сердечной недостаточности, ещё 13 жителей пострадали.
28 мая губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Шебекинского городского округа, пострадавших не было.