https://ukraina.ru/20230602/1046794172.html

"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск

"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск - 02.06.2023 Украина.ру

"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск

20 мая закончилось сражение за Артемовск и российские войска победили там ВСУ. Но вскоре выяснилось, что у ВС РФ там всё равно осталось много проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-02T04:15

2023-06-02T04:15

2023-06-02T04:15

новости

вс рф

чвк "вагнер"

артёмовск (бахмут)

наступление

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_255c18306fc7de8131ead73657379043.jpg

Когда мы говорим, что в боевых действиях в Артёмовске принимало участие 80 тысяч бойцов ВСУ, а наших военных гораздо меньше, то это не совсем так. Когда командующий сухопутными силами украинской армии Александр Сырский организовал контрнаступление на флангах, ВСУ действовали небольшой группой в 15-20 тысяч человек, рассказал эксперт.Там были три армейские бригады, одна из которых была десантно-штурмовой. В украинских десантно-штурмовых бригадах по пять батальонов. А в наших — четыре, и она крупнее, добавил он.Сырский понял, что слабое место ВС РФ - в организации управления. ВСУ переместились на юг и фактически раздавили 4-ю бригаду 2-го армейского корпуса, когда погиб комбриг и начальник штаба бригады. Снаряд дальнобойной украинской артиллерии попал прямо в КП, создав в ВС РФ оперативный кризис, добавил эксперт."Вагнеровцы" взяли от Ивановского до района Самолет 2 км по полю. Штурмовики закрыли внешний периметр, чтобы какие-нибудь "батальоны Калиновского" даже и не думали пойти в наступление. А в это время танковый батальон 57-й бригады ВС РФ вместе с пехотой крушил район "Самолет", указал Мощанский.В конце артёмовского сражения "вагнеровцам" дали 305-ю артиллерийскую бригаду с батареей "Гиацинта" и батареей "Тюльпана", которые уничтожили позиции ВСУ. Совместными усилиями российские подразделения добились результата.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, чвк "вагнер", артёмовск (бахмут), наступление, бои