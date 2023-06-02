https://ukraina.ru/20230602/1046794172.html
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск - 02.06.2023 Украина.ру
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск
20 мая закончилось сражение за Артемовск и российские войска победили там ВСУ. Но вскоре выяснилось, что у ВС РФ там всё равно осталось много проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-02T04:15
2023-06-02T04:15
2023-06-02T04:15
новости
вс рф
чвк "вагнер"
артёмовск (бахмут)
наступление
бои
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Когда мы говорим, что в боевых действиях в Артёмовске принимало участие 80 тысяч бойцов ВСУ, а наших военных гораздо меньше, то это не совсем так. Когда командующий сухопутными силами украинской армии Александр Сырский организовал контрнаступление на флангах, ВСУ действовали небольшой группой в 15-20 тысяч человек, рассказал эксперт.Там были три армейские бригады, одна из которых была десантно-штурмовой. В украинских десантно-штурмовых бригадах по пять батальонов. А в наших — четыре, и она крупнее, добавил он.Сырский понял, что слабое место ВС РФ - в организации управления. ВСУ переместились на юг и фактически раздавили 4-ю бригаду 2-го армейского корпуса, когда погиб комбриг и начальник штаба бригады. Снаряд дальнобойной украинской артиллерии попал прямо в КП, создав в ВС РФ оперативный кризис, добавил эксперт."Вагнеровцы" взяли от Ивановского до района Самолет 2 км по полю. Штурмовики закрыли внешний периметр, чтобы какие-нибудь "батальоны Калиновского" даже и не думали пойти в наступление. А в это время танковый батальон 57-й бригады ВС РФ вместе с пехотой крушил район "Самолет", указал Мощанский.В конце артёмовского сражения "вагнеровцам" дали 305-ю артиллерийскую бригаду с батареей "Гиацинта" и батареей "Тюльпана", которые уничтожили позиции ВСУ. Совместными усилиями российские подразделения добились результата.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432661_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_09dbf5bebba91b10af81883917ad2adf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вс рф, чвк "вагнер", артёмовск (бахмут), наступление, бои
Новости, ВС РФ, ЧВК "Вагнер", Артёмовск (Бахмут), наступление, бои
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск
20 мая закончилось сражение за Артемовск и российские войска победили там ВСУ. Но вскоре выяснилось, что у ВС РФ там всё равно осталось много проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Когда мы говорим, что в боевых действиях в Артёмовске принимало участие 80 тысяч бойцов ВСУ, а наших военных гораздо меньше, то это не совсем так. Когда командующий сухопутными силами украинской армии Александр Сырский организовал контрнаступление на флангах, ВСУ действовали небольшой группой в 15-20 тысяч человек, рассказал эксперт.
Там были три армейские бригады, одна из которых была десантно-штурмовой. В украинских десантно-штурмовых бригадах по пять батальонов. А в наших — четыре, и она крупнее, добавил он.
"Ее поддерживала артиллерийская бригада. Противник фактически с одного фланга на другой эту 3-ю бригаду перебрасывал. Маневрируя силами и средствами, ВСУ терзали нашу оборону, которая была по численности больше. Потому что наш Генштаб вывел на поле боя множество мелких соединений разной направленности", - подчеркнул Мощанский.
Сырский понял, что слабое место ВС РФ - в организации управления. ВСУ переместились на юг и фактически раздавили 4-ю бригаду 2-го армейского корпуса, когда погиб комбриг и начальник штаба бригады. Снаряд дальнобойной украинской артиллерии попал прямо в КП, создав в ВС РФ оперативный кризис, добавил эксперт.
"Вагнеровцы" взяли от Ивановского до района Самолет 2 км по полю. Штурмовики закрыли внешний периметр, чтобы какие-нибудь "батальоны Калиновского" даже и не думали пойти в наступление. А в это время танковый батальон 57-й бригады ВС РФ вместе с пехотой крушил район "Самолет", указал Мощанский.
В конце артёмовского сражения "вагнеровцам" дали 305-ю артиллерийскую бригаду с батареей "Гиацинта" и батареей "Тюльпана", которые уничтожили позиции ВСУ. Совместными усилиями российские подразделения добились результата.
Полный текст интервью можно прочитать здесь