"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск - 02.06.2023 Украина.ру
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"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск - 02.06.2023 Украина.ру
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск
20 мая закончилось сражение за Артемовск и российские войска победили там ВСУ. Но вскоре выяснилось, что у ВС РФ там всё равно осталось много проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-02T04:15
2023-06-02T04:15
новости
вс рф
чвк "вагнер"
артёмовск (бахмут)
наступление
бои
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Когда мы говорим, что в боевых действиях в Артёмовске принимало участие 80 тысяч бойцов ВСУ, а наших военных гораздо меньше, то это не совсем так. Когда командующий сухопутными силами украинской армии Александр Сырский организовал контрнаступление на флангах, ВСУ действовали небольшой группой в 15-20 тысяч человек, рассказал эксперт.Там были три армейские бригады, одна из которых была десантно-штурмовой. В украинских десантно-штурмовых бригадах по пять батальонов. А в наших — четыре, и она крупнее, добавил он.Сырский понял, что слабое место ВС РФ - в организации управления. ВСУ переместились на юг и фактически раздавили 4-ю бригаду 2-го армейского корпуса, когда погиб комбриг и начальник штаба бригады. Снаряд дальнобойной украинской артиллерии попал прямо в КП, создав в ВС РФ оперативный кризис, добавил эксперт."Вагнеровцы" взяли от Ивановского до района Самолет 2 км по полю. Штурмовики закрыли внешний периметр, чтобы какие-нибудь "батальоны Калиновского" даже и не думали пойти в наступление. А в это время танковый батальон 57-й бригады ВС РФ вместе с пехотой крушил район "Самолет", указал Мощанский.В конце артёмовского сражения "вагнеровцам" дали 305-ю артиллерийскую бригаду с батареей "Гиацинта" и батареей "Тюльпана", которые уничтожили позиции ВСУ. Совместными усилиями российские подразделения добились результата.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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новости, вс рф, чвк "вагнер", артёмовск (бахмут), наступление, бои
Новости, ВС РФ, ЧВК "Вагнер", Артёмовск (Бахмут), наступление, бои

"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск

04:15 02.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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20 мая закончилось сражение за Артемовск и российские войска победили там ВСУ. Но вскоре выяснилось, что у ВС РФ там всё равно осталось много проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Когда мы говорим, что в боевых действиях в Артёмовске принимало участие 80 тысяч бойцов ВСУ, а наших военных гораздо меньше, то это не совсем так. Когда командующий сухопутными силами украинской армии Александр Сырский организовал контрнаступление на флангах, ВСУ действовали небольшой группой в 15-20 тысяч человек, рассказал эксперт.
Там были три армейские бригады, одна из которых была десантно-штурмовой. В украинских десантно-штурмовых бригадах по пять батальонов. А в наших — четыре, и она крупнее, добавил он.
"Ее поддерживала артиллерийская бригада. Противник фактически с одного фланга на другой эту 3-ю бригаду перебрасывал. Маневрируя силами и средствами, ВСУ терзали нашу оборону, которая была по численности больше. Потому что наш Генштаб вывел на поле боя множество мелких соединений разной направленности", - подчеркнул Мощанский.
Сырский понял, что слабое место ВС РФ - в организации управления. ВСУ переместились на юг и фактически раздавили 4-ю бригаду 2-го армейского корпуса, когда погиб комбриг и начальник штаба бригады. Снаряд дальнобойной украинской артиллерии попал прямо в КП, создав в ВС РФ оперативный кризис, добавил эксперт.
"Вагнеровцы" взяли от Ивановского до района Самолет 2 км по полю. Штурмовики закрыли внешний периметр, чтобы какие-нибудь "батальоны Калиновского" даже и не думали пойти в наступление. А в это время танковый батальон 57-й бригады ВС РФ вместе с пехотой крушил район "Самолет", указал Мощанский.
В конце артёмовского сражения "вагнеровцам" дали 305-ю артиллерийскую бригаду с батареей "Гиацинта" и батареей "Тюльпана", которые уничтожили позиции ВСУ. Совместными усилиями российские подразделения добились результата.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиВС РФЧВК "Вагнер"Артёмовск (Бахмут)наступлениебои
 
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