Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили - 01.06.2023 Украина.ру
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Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили
Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили - 01.06.2023 Украина.ру
Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что употребления националистического приветствия "Слава Украине" и "За дом готовы!" (запрещенный в Хорватии лозунг усташей-нацистов) не имеют разницы, сообщило Хорватское радио и телевидение
2023-06-01T12:03
2023-06-01T12:03
новости
хорватия
украина
россия
киев
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Ранее заявление президента Хорватии о том, что Крым никогда больше не будет украинским в Киеве сочли неприемлемы.Миланович также сравнил этот лозунг с известным немецким нацистским приветствием и заявил, что не хочет его слышать на хорватской территории.Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил Милановичу, опубликовав в соцсети скриншот новости со словами Милановича, который подписал: "Слава Украине! Živjela Hrvatska!" ("Да здравствует Хорватия!" – ред.). Živjela Hrvatska имеет такое же значение для хорватов, как "Слава Украине" – для украинцев.Усташи — хорватское революционное движение — до апреля 1941 года хорватская фашистская ультраправая, националистическая организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года стояла во главе Независимого государства Хорватия (НГХ).Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 тыс. до 800 тыс. сербов, 30 тыс. евреев, 80 тыс. цыган.После освобождения Югославии большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций.
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Украина.ру
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новости, хорватия, украина, россия, киев
Новости, Хорватия, Украина, Россия, Киев

Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили

12:03 01.06.2023
 
© AP / Ronald ZakЗоран Миланович
Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP / Ronald Zak
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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что употребления националистического приветствия "Слава Украине" и "За дом готовы!" (запрещенный в Хорватии лозунг усташей-нацистов) не имеют разницы, сообщило Хорватское радио и телевидение
Ранее заявление президента Хорватии о том, что Крым никогда больше не будет украинским в Киеве сочли неприемлемы.

"Между "За дом готовы!" и "Слава Украине" нет разницы.Это приветствия самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи поляков, евреев — сколько смогли", — сказал он.

Миланович также сравнил этот лозунг с известным немецким нацистским приветствием и заявил, что не хочет его слышать на хорватской территории.
Президент Хорватии ранее выступил против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства. Парламент страны также не поддержал эту инициативу.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил Милановичу, опубликовав в соцсети скриншот новости со словами Милановича, который подписал: "Слава Украине! Živjela Hrvatska!" ("Да здравствует Хорватия!" – ред.). Živjela Hrvatska имеет такое же значение для хорватов, как "Слава Украине" – для украинцев.
Усташи — хорватское революционное движение — до апреля 1941 года хорватская фашистская ультраправая, националистическая организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года стояла во главе Независимого государства Хорватия (НГХ).
Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 тыс. до 800 тыс. сербов, 30 тыс. евреев, 80 тыс. цыган.
После освобождения Югославии большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Хорватию
1 февраля, 13:10
Правда о России и Украине, о которой не говорят. Какие тайны вскрыл президент ХорватииС ходом СВО разногласия в стане союзников Украины становятся всё более очевидными. Политики разных стран делают заявления об украинском конфликте, которые идут вразрез с западным мейнстримом
 
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