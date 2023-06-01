ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине - 01.06.2023 Украина.ру
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ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине
ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине - 01.06.2023 Украина.ру
ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине
Четыре министра направлены в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и позиции ЮАР по конфликту на Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на телеканале SABC 1 июня
2023-06-01T10:51
2023-06-01T10:51
новости
юар
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
g7
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Ранее сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский,Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев, добавил Рамафоса.В материале издания Украина.ру "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран чёрного континента."В первую очередь речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно", - говорится в статье.
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новости, юар, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, g7
Новости, ЮАР, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, G7

ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине

10:51 01.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Президент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Четыре министра направлены в страны G7 в качестве посланников для разъяснения африканской миротворческой миссии и позиции ЮАР по конфликту на Украине, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на телеканале SABC 1 июня
Ранее сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский,
"В связи с этим я вновь направлю министра международных отношений и сотрудничества, министра торговли и конкуренции, министра финансов и министра в администрации президента в качестве своих посланников в страны G7 для разъяснения нашей миротворческой миссии и решения различных дипломатических вопросов", - сказал Рамафоса.
Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".
Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев, добавил Рамафоса.
В материале издания Украина.ру "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран чёрного континента.
"В первую очередь речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно", - говорится в статье.
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