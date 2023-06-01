https://ukraina.ru/20230601/1046786774.html

Ночь в Киеве, попытка прорыва на Белгородчину. Главное на Украине на утро 1 июня

Ночь в Киеве, попытка прорыва на Белгородчину. Главное на Украине на утро 1 июня - 01.06.2023 Украина.ру

Ночь в Киеве, попытка прорыва на Белгородчину. Главное на Украине на утро 1 июня

В Киеве и области прогремели взрывы. Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

2023-06-01T09:10

2023-06-01T09:10

2023-06-01T13:17

эксклюзив

хроники

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Как сообщила Киевская городская военная администрация и Киевская областная военная администрация, в столице Украины прогремели взрывы.Так, Киевская ОВА призвала жителей области находиться в укрытиях, поскольку в регионе существует угроза ракетной атаки и работает ПВО.В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице, а также о «вызове в Днепровском районе столицы».При этом, как указывают украинские СМИ, между объявлением воздушной тревоги и взрывами в Киеве прошло 6 минут.Позже стало известно, что, по предварительным данным, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля.Также, как сообщил Кличко, падение обломков произошло в Днепровском и в Деснянском районах.Позже КГВА сообщила о том, что в результате падения обломков погибли 2 ребёнка. Однако спустя некоторое время информацию уточнили.«Пострадавшие: в Деснянском районе 3 погибших лица, из них один ребёнок (2012 года рождения) и 10 лиц травмировано, из них один ребёнок; в Днепровском районе 2 лица травмировано. Всего: трое погибших, из них один ребёнок и 10 лиц травмировано, из них один ребёнок», — сообщила Киевская городская военная администрация.Примечательно, что мэр Киева Кличко в своей сводке о погибших не говорил.«Раненных в Днепровском и Деснянском районах, по данным медиков, сейчас 14 человек. 9 госпитализировали. Пятеро получили помощь на месте», — сообщил он.При этом Генеральный штаб ВСУ сообщил о якобы перехвате всех российских ракет, выпущенных по столичному региону.«Сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объектам <...> инфраструктуры Киевской области. Предварительно, силами и средствами Воздушных сил Вооружённых сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены», — указывалось в сообщении украинского Генштаба.Некоторые украинские эксперты были уверены, что после налёта украинских беспилотников на Москву ударов по объектам в столице Украины не будет.«Смотрите, только ополченцы вмазали беспилотниками по Москве, как сразу Киев выспался. Считаю, что ополченцам надо продолжать эту воспитательную линию, чтобы кровавая хунта четко видела взаимосвязь. Прилёты в Москву мотивируют думать русских о своих проблемах. Потому чем больше на Россию будет лететь ракет и БПЛА, тем спокойнее будут ночи в Киеве, Харькове и других городах. Взаимосвязь прямая», — заявил политолог Юрий Романенко 31 мая.Утром 1 июня в Киеве снова объявили военную тревогу. Позже её отменили.Попытка прорыва на БелгородчинуРоссийский военкор Александр Коц сообщил о попытке прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область.«Ночью была попытка прорыва границы противником численностью около роты под прикрытием авиации и с использованием инженерной техники в районе н. п. Новая Таволжанка, Белгородская область. Также была попытка зайти ещё группой 10 человек в районе Шебекино, подорвались на мине, были накрыты огнём. Эта атака отбита», — написал он в своём телеграм-канале.Примечательно, что за полтора часа до этого сообщения в телеграм-канале лидера запрещённого в РФ «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина появилась запись состоящего из одного смайлика. В комментариях подписчики лидера ультраправых коллаборантов попытались, что означает такая запись и не свидетельствует ли она о том, что «РДК»*, а также легиону «Свобода России»* (запрещённые в РФ террористические организации) удалось снова совершить рейд на территорию России.Также о попытке прорыва диверсантов в Россию сообщил телеграм-канал Baza.«На границе России и Украины идет бой. По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны. Очевидцы сообщают, что у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино. Ночью город был под сильным обстрелом. Один из снарядов попал в здание МВД. Часть жителей решили покинуть город», — указывалось в сообщении.Позже канал сообщил, что активную атаку у границы отбили, а утром в районе МАПП «Шебекино» слышны одиночные выстрелы.Официальной информации о попытке прорыва ДРГ пока нет. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ожесточённых обстрелах региона.«Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооружёнными силами Украины шёл на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказана. Для дальнейшего лечения оба отправлены во 2-ю городскую больницу города Белгорода. Оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток», — написал он в своём телеграм-канале около часа ночи.Утром 1 июня Гладков рассказал и о других обстрелах.«Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть ещё один пострадавший мужчина, это охранник моста. Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу», — рассказал он.Также Гладков предупредил о распространяющейся фейковой информации.«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно. Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например в "Белгород Арене". Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа», — отметил губернатор Гладков.Обстановка в Белгородской области остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230531/1046771730.html

https://ukraina.ru/20230531/1046751101.html

https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники