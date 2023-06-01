https://ukraina.ru/20230601/1046785882.html

Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины

Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины - 01.06.2023 Украина.ру

Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины

На Купянском направлении на приграничных с Белгородской областью территориях боевики киевского режима используют мирных жителей для разведки местности, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале со ссылкой на собственные источники 1 июня

2023-06-01T09:14

2023-06-01T09:14

2023-06-01T09:14

новости

харьковская область

диверсанты

киевский режим

всу

луганская народная республика

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Ранее сам Марочко заявлял об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на участках фронта в зоне ответственности Луганской Народной Республики.Сейчас вооружённые формирования Украины продолжают наращивание военного присутствия на Купянском направлении, написал военный эксперт.ВСУ заставляют гражданских лиц показать все тропы и дороги местного значения, в том числе предоставить иную справочную информацию, добавил он.

https://ukraina.ru/20230530/1046694364.html

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новости, харьковская область, диверсанты, киевский режим, всу, луганская народная республика