Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины - 01.06.2023 Украина.ру
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Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины
Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины - 01.06.2023 Украина.ру
Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины
На Купянском направлении на приграничных с Белгородской областью территориях боевики киевского режима используют мирных жителей для разведки местности, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале со ссылкой на собственные источники 1 июня
2023-06-01T09:14
2023-06-01T09:14
новости
харьковская область
диверсанты
киевский режим
всу
луганская народная республика
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Ранее сам Марочко заявлял об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на участках фронта в зоне ответственности Луганской Народной Республики.Сейчас вооружённые формирования Украины продолжают наращивание военного присутствия на Купянском направлении, написал военный эксперт.ВСУ заставляют гражданских лиц показать все тропы и дороги местного значения, в том числе предоставить иную справочную информацию, добавил он.
https://ukraina.ru/20230530/1046694364.html
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новости, харьковская область, диверсанты, киевский режим, всу, луганская народная республика
Новости, Харьковская область, диверсанты, киевский режим, ВСУ, Луганская Народная Республика

Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины

09:14 01.06.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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На Купянском направлении на приграничных с Белгородской областью территориях боевики киевского режима используют мирных жителей для разведки местности, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале со ссылкой на собственные источники 1 июня
Ранее сам Марочко заявлял об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на участках фронта в зоне ответственности Луганской Народной Республики.
Сейчас вооружённые формирования Украины продолжают наращивание военного присутствия на Купянском направлении, написал военный эксперт.
"Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих", – сообщил Марочко.
ВСУ заставляют гражданских лиц показать все тропы и дороги местного значения, в том числе предоставить иную справочную информацию, добавил он.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
30 мая, 06:34
Грайворонский рейд ВСУ на Белгородчину: уроки и выводыДерзкое и стремительное нападение ВСУ на Белгородскую область было предсказуемым, но неожиданным. Никто не мог предположить, что диверсионно-разведывательные группы противника смогут пересечь государственную границу и вклиниться в Грайворонский район на 10–15 километров
 
НовостиХарьковская областьдиверсантыкиевский режимВСУЛуганская Народная Республика
 
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