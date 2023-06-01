Марочко рассказал, как ВСУ используют местное население в приграничном с РФ регионе Украины
На Купянском направлении на приграничных с Белгородской областью территориях боевики киевского режима используют мирных жителей для разведки местности, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале со ссылкой на собственные источники 1 июня
Ранее сам Марочко заявлял об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на участках фронта в зоне ответственности Луганской Народной Республики.
Сейчас вооружённые формирования Украины продолжают наращивание военного присутствия на Купянском направлении, написал военный эксперт.
"Также отмечен рост совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих", – сообщил Марочко.
ВСУ заставляют гражданских лиц показать все тропы и дороги местного значения, в том числе предоставить иную справочную информацию, добавил он.
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