https://ukraina.ru/20230601/1046777242.html

Андрей Ковалев: Дайте Пригожину полмиллиона бойцов, и он возьмет Киев

Андрей Ковалев: Дайте Пригожину полмиллиона бойцов, и он возьмет Киев - 01.06.2023 Украина.ру

Андрей Ковалев: Дайте Пригожину полмиллиона бойцов, и он возьмет Киев

Нам нужна народная дипломатия, а не прямая конфронтация с НАТО, чтобы англичане, европейцы знали, что русские — это хорошие люди. Но украинские ученики... Украина.ру, 01.06.2023

2023-06-01T04:53

2023-06-01T04:53

2023-06-01T13:09

интервью

пригожин

великобритания

всу

дипломатия

сво

илон маск

джордж сорос

андрей ковалев

владимир зеленский

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Нам нужна народная дипломатия, а не прямая конфронтация с НАТО, чтобы англичане, европейцы знали, что русские — это хорошие люди. Но украинские ученики Геббельса намного превзошли своего учителя: целому народу они смогли привить ненависть ко всему русскому, говоря, что нас надо вешать, резать, убивать и так далее. Их цель — повторить Волынскую резню на территории всей России.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский бизнесмен, музыкант группы «Пилигрим», председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.Великобритания де-факто ведет войну с Россией, выступая союзником Украины и предоставляя ей военную помощь, написал 31 мая в Twitter Дмитрий Медведев. Поэтому любое должностное лицо королевства может рассматриваться как законная военная цель. — Андрей Аркадьевич, вы как человек, который соединил в себе культуру, бизнес и политику, что в этом ключе думаете о происходящем вокруг России? Почему значительная часть Запада выступает против России? Откуда такая враждебность?— Это все зрело давно, более 10—20 лет тихонечко копилось и началось ещё задолго до истории с Крымом. Шло постоянное неприятие, отталкивание, выдавливание России из общемировых процессов, попытки сделать из нее второстепенного игрока. А мы — Великая Россия; мы не хотим, сопротивляемся и не будем никогда на втором плане. Поэтому сейчас Запад планирует нас окончательно уничтожить, и не своими руками, а руками Украины.— Расскажите, как с вашей точки зрения в этой ситуации ведет себя российский шоу-бизнес, российская эстрада, культура?— Как правило, артисты служат тому, кто больше платит, и исходят из личных меркантильных интересов. Есть, конечно, и музыканты-патриоты, которые за Россию, — в основном это рок-исполнители.Российские артисты разделились, как я уже говорил в одном нашем интервью, на три категории. Первые выступили в поддержку президента и специальной военной операции (СВО). Например, я, Shaman. Вторые, типа Макаревича, «Би-2», выступили резко против СВО и уехали за границу. А третья, самая опасная, на мой взгляд, группа — ни нашим, ни вашим. Они хотят сохранить возможность выступать с концертами и в РФ, и за рубежом, ездить в Майами, где у них есть квартиры, особняки и так далее. Если вы их спросите в соцсетях, за кого они, вас тут же забанят.— В последние недели и дни все более существенно проявляется враждебность Великобритании по отношению к России. Последние заявление британского МИД, что они считают законным бомбардировки Москвы со стороны ВСУ, которые бьют по гражданским объектам. Как вы считаете, чем и как Россия должна на это ответить?— Очевидно, что Россия, как миролюбивая страна, не должна отвечать напрямую. Любой ответ будет только больше усугублять конфронтацию, которая будет все жестче и жестче. Понятно, что выстраивать дипломатические отношения [с Европой] приходится как бы заново. Но и не замечать враждебность тоже нельзя.— Что делать тогда?— Я бы начал выстраивать отношения, в первую очередь, с народами Европы. Должна быть народная дипломатия, чтобы англичане, европейцы знали, что русские — это хорошие люди. Именно это нужно доносить до жителей Европы. Я думаю, что, несмотря на негативную информацию о России и СВО, простые англичане вряд ли скажут, что русских не любят.Понятно, что западные элиты делают из нас монстров, орков, каковыми мы не являемся. Власть должна выражать мнение народа, а она, я уверен, занимает иную позицию. Это неправильно, и в этом заложен будущий конфликт [с Россией].Если бы, например, британские журналисты приехали в Киев и провели там опрос на тему того, как много граждан Украины ненавидит русских, получили бы данные в 100%. На многочисленных встречах, концертах с российскими предпринимателями, студентами, людьми я просил поднять руки тех, кто испытывает неприязнь к людям с Украины. Рук не было. Мы любим украинцев. Вот в чем кардинальное отличие между Украиной и Россией.Нужно, чтобы европейцы этот парадокс понимали: русские воюют с русскими — вот в чем смысл войны, которую можно назвать гражданской войной. Англичане должны понять, что они только подливают масла в огонь свои поставками бронетехники, самолетов, ракет. Именно ракетами от Великобритании, дальностью 600 км, ВСУ уничтожали мирных жителей Луганска.— Как технически воплотить в жизнь народную дипломатию?— Сложно сказать. Если я (или другой музыкант) соберусь поехать в Англию, выступить там с концертами, рассказать о том, что реально происходит на Украине, меня могут не пустить, запретить. К моему огромному сожалению.По-хорошему, сейчас должна бы пройти мирная конференцию без участия Украины, на которой лидеры стран правильно оценят происходящее и примут соответствующее решение. Но, по моим ощущениям, европейские и американские элиты настолько измельчали, что не в состоянии понять, что творится и выбрать верное решение. Земля мчится к глобальной ядерной катастрофе.— Многие эксперты и пользователи соцсетей выражают опасения, что российская дипломатия и миролюбие принимаются на Западе за слабость… Может быть Москве стоит показать зубы?— А в чем жесткость должна быть? Атомный удар нанести по Великобритании? Мы не можем реально повредить Лондону. Рычагов экономического воздействия у нас, к сожалению, нет. Наш газ сейчас активно замещается сжиженным газом из Катара и Америки; прогнозируют, что летом цены на газ будут близки к нулю или отрицательной отметке. А вот Великобритания, наоборот, может на нас воздействовать, давая оружие, наемников Украине.Кроме того, давайте спросим наших людей, как они относятся к англичанам. Все скажут: отлично мы относимся. Мы миролюбивый народ, мы не хотим конфликтов и войн. Нас просто ставят в такую ситуацию, что мы вынуждены отвечать. Президент Владимир Путин это четко всему миру объяснил: в чем причина конфликта, что народ Донбасса будем защищать.Мы пытались уговорить [Запад и Украину] решить все мирно, но нас с Минскими соглашениями кинули; использовали их для того, чтобы накопить силы, создать большую мощную армию против России, привить ненависть к русским. Мы, кстати, силы не копили, войска не готовили. У нас никто не занимался обработкой населения, воспитанием ненависти — Украина всегда была братским народом.Я постоянно спорю в своих соцсетях с украинцами, возможно, агентами ЦИПСО, которые пишут, дескать, вы такие-сякие, вам промыли мозги. Кто нам промыл мозги? Мои доводы они не слышат. Украинские ученики Геббельса намного превзошли своего учителя: целому народу они смогли привить ненависть ко всему русскому, говоря, что нас надо вешать, резать, убивать и так далее. Их цель — повторить Волынскую резню на территории всей России.— На днях в эфире ток-шоу "Говорите правду" вы сказали, что, если Евгений Пригожин получит 200 тысяч уголовников и снаряды, ЧВК "Вагнер" сможет взять Киев. Вы думаете дело в людях и снарядах? Например, в 1916 году Россия произвела около 30 млн снарядов, а Британия – более 100. Но военные постоянно говорили: дайте нам еще и мы переломим исход войны.— Если говорить честно, дело, конечно, не только в этом. Я летал в Грозный и обратил внимание, что в аэропорту очень много людей в военной форме. Узнали меня ребята, подошли, пожали руки и рассказали, что возвращаются из зоны СВО. Я поинтересовался, как настроения на фронте. Ответили — ни так, ни сяк.К чему я это говорю. Надо отдать должное Пригожину: он создал настоящий мужской, спаянный, дисциплинированный, обученный коллектив. Там никто не скажет "ни так, ни сяк" — все заряжены на результат. Новички, попадая в "Вагнер" с нуля, становятся настоящими штурмовиками.Кстати, предприниматели сейчас — единственные в стране лучшие организаторы и управленцы. Мы должны помочь президенту. Преимущество Пригожина в том, что он бизнесмен, он работает на результат: поставил задачу взять Бахмут и взял — не на отчёт вышестоящему начальству, а на результат. У вагнеровцев нет никакой бюрократии, бумажного оборота, журналов. Только — жесточайшая дисциплина.Поэтому, 200 тысяч уголовников, 200 тысяч мобилизованных, 100 тысяч добровольцев — полмиллиона бойцов, и, я уверен, Пригожин возьмет Киев, если ему такую задачу поставят. Может, быть, его высказывания, или уголовное прошлое, или он сам кому-то не нравится — и что с того? Он человек дела, он дает результат.Когда Пригожина обвиняют, что, дескать, он сейчас захватит власть, что критикует Министерство обороны, он говорит: я служу России и слушаюсь президента. Точно так же и я говорю. Я тоже критикую правительство, что мало делается для развития и поддержки бизнеса в нашей стране, не создаются условия. Но опять же я говорю, что бизнес сейчас должен поддержать президента России в трудную минуту. Вот в этом мы [с Пригожиным] мыслим похоже.— Хватит ли у нас, у бизнеса денег на спецоперацию?— Американцы и европейцы отобрали у нас по разным данным активов на 300 или 450 миллиардов долларов. А мы даже не заметили! Это все налоги, собранные со всех предпринимателей за всю историю России. Представляете, если бы эти деньги оставили в РФ? У нас были бы темпы роста экономики в 15%. Но эти средства изъяли из экономики, сложили в кучу и, как Глазьев открыто говорит: это не глупость, а измена.Предприниматели живут сейчас небогато: просели продажи автомобилей, квартир, упала посещаемость ресторанов, торговых центров — и многие помогают фронту на последние средства. За границу уехало, как говорят, около 1,2 миллионов бизнесменов, но большинство, в том числе я, Андрей Павлов, члены Общероссийского движения предпринимателей, все-таки патриоты России.Мы закупаем бронежилеты, другую гуманитарную помощь для солдат. Когда нам пишут, дескать, в НАТО же не собирают, отвечаем так: мы русские, мы своих не бросаем. Я называю это Великая Народная Отечественная война за воссоединение разделенного народа. А раз война народная, значит весь народ должен помогать ребятам, которые сейчас на фронте.— Древнекитайский стратег и мыслитель Сунь Цзы сказал, что "Настоящая цель войны — мир". Как считаете, возможны ли сейчас мирные переговоры на наших условиях?— Я думаю, что невозможны. Тут несколько факторов. Во-первых, Запад заинтересован в серьезном ослаблении России, фактически, в том, чтобы она исчезла с лица Земли.Во-вторых, играет роль фактор самого Зеленского. Он актер, на сцене, на коне; в свете софитов к нему приезжают западные лидеры. Если сейчас все закончится, кем он станет? Его никто не вспомнит. Также на Украину бесконтрольно заходят сотни миллиардов долларов и пилятся там. Как от такого счастья отказаться? Кроме того, украинский народ, которому промыли мозги, люто нас ненавидит. Если Зеленский сейчас подпишет мир с Россией, признав Донецк, Луганск и Крым нашими, его собственная охрана через 5 минут "грохнет".Поэтому, как я уже упомянул, мирные переговоры могут быть организованы только лидерами западных стран, которые поймут, что мир идёт к глобальной катастрофе. Но масштабы личностей пока не позволяют им этого сделать.— По мнению политолога Грега Вайнера, миру в лице экономических магнатов, которые зарабатывают 40 триллионов долларов в год, третья мировая война не нужна. Они не позволят сломать рынок, торговлю, логистику. А как вы считаете?— Мне кажется это фейковая информация из серии: заговор мировой закулисы, какое-то тайное правительство Рокфеллеров, Ротшильдов и так далее. Конечно, например, Илон Маск даже не как предприниматель, а как общественный деятель, блогер обладает серьезным влиянием. Но это влияние имеет очень узкое, маленькое значение — он не может взять и поставить себя вместо Байдена. Хотя, мне кажется, если бы Илон Маск стал президентом Соединённых Штатов Америки, это было бы благо не только для Америки, но и для всего мира.Как предприниматель, Маск прагматичный человек. А к тому, что происходит на Украине, нужно подходить в том числе из прагматичных событий. Мы бы тихо-мирно решили все вопросы, и все были бы спокойны. Во всяком случае — если бы Европа надавила бы на Украину в соблюдении Минских соглашений.Но она не надавила... И сейчас начинается глобальный мировой кризис, идет рецессия, инфляция зашкаливает на всей планете. Поэтому отлично, если бы крупные мировые транснациональные компании объединились и надавили на западные правительства. — Почему Сорос продолжает вкладывать в Украину?— Западные государства и компании помогают Украине. К сожалению, это некий тренд. Они считают почему-то, что Украина — пострадавшая страна, где живут мирные добрые самаритяне украинцы, на которых напали злые русские орки. Это, конечно, в корне неправильно.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, пригожин, великобритания, всу, дипломатия, сво, илон маск, джордж сорос, андрей ковалев, владимир зеленский, война, шоу-бизнес, украинские националисты