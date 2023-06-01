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"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова
"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова - 01.06.2023 Украина.ру
"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова
Лобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы наблюдали в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание, которое обернулось "черными днями" для российского спецназа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-01T04:15
2023-06-01T04:15
2023-06-01T04:15
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штурм
наступление
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На Харьковском направлении для ВС РФ главное - выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом, рассказал эксперт.Но когда российские силы возьмут под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной, добавил он.Нельзя исключать, что Харьков можно будет освободить мирным путем. Этот тот сценарий, на который ВС РФ стоит работать. Не надо превращать двухмиллионный город в арену жестких сражений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, сво, штурм, наступление, вс рф
Новости, Харьков, СВО, штурм, наступление, ВС РФ
"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова
Лобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы наблюдали в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание, которое обернулось "черными днями" для российского спецназа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На Харьковском направлении для ВС РФ главное - выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом, рассказал эксперт.
Но когда российские силы возьмут под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной, добавил он.
"Более того, в случае наступления [ВС РФ] на Лозовую через Павлоград Харьков будет находиться в полуокружении, Украине будет еще труднее снабжать город. Его надо брать в кольцо. Учитывая, что через полгода у Украины может не остаться для его обороны столько сил, как это было в случае с Артемовском", - подчеркнул Анпилогов.
Нельзя исключать, что Харьков можно будет освободить мирным путем. Этот тот сценарий, на который ВС РФ стоит работать. Не надо превращать двухмиллионный город в арену жестких сражений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь