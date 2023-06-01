"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова - 01.06.2023 Украина.ру
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"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова
"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова - 01.06.2023 Украина.ру
"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова
Лобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы наблюдали в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание, которое обернулось "черными днями" для российского спецназа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-01T04:15
2023-06-01T04:15
новости
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штурм
наступление
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На Харьковском направлении для ВС РФ главное - выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом, рассказал эксперт.Но когда российские силы возьмут под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной, добавил он.Нельзя исключать, что Харьков можно будет освободить мирным путем. Этот тот сценарий, на который ВС РФ стоит работать. Не надо превращать двухмиллионный город в арену жестких сражений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, харьков, сво, штурм, наступление, вс рф
Новости, Харьков, СВО, штурм, наступление, ВС РФ

"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова

04:15 01.06.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Лобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы наблюдали в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание, которое обернулось "черными днями" для российского спецназа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На Харьковском направлении для ВС РФ главное - выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом, рассказал эксперт.
Но когда российские силы возьмут под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной, добавил он.
"Более того, в случае наступления [ВС РФ] на Лозовую через Павлоград Харьков будет находиться в полуокружении, Украине будет еще труднее снабжать город. Его надо брать в кольцо. Учитывая, что через полгода у Украины может не остаться для его обороны столько сил, как это было в случае с Артемовском", - подчеркнул Анпилогов.
Нельзя исключать, что Харьков можно будет освободить мирным путем. Этот тот сценарий, на который ВС РФ стоит работать. Не надо превращать двухмиллионный город в арену жестких сражений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиХарьковСВОштурмнаступлениеВС РФ
 
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