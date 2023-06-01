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"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова

"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова - 01.06.2023 Украина.ру

"Не лобовым штурмом через Белгород". Военный эксперт рассказал про два сценария взятия Харькова

Лобовой штурм Харькова со стороны Белгорода мы наблюдали в марте 2022 года. Это было крайне неудачное начинание, которое обернулось "черными днями" для российского спецназа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-01T04:15

2023-06-01T04:15

2023-06-01T04:15

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На Харьковском направлении для ВС РФ главное - выйти на оперативный простор. Мы это не смогли сделать в том числе потому, что не решен вопрос с западным Донбассом, рассказал эксперт.Но когда российские силы возьмут под контроль цепочку Изюм-Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, оборона Харькова станет затруднительной, добавил он.Нельзя исключать, что Харьков можно будет освободить мирным путем. Этот тот сценарий, на который ВС РФ стоит работать. Не надо превращать двухмиллионный город в арену жестких сражений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, сво, штурм, наступление, вс рф