Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июне - 01.06.2023 Украина.ру
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Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июне
Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июне - 01.06.2023 Украина.ру
Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июне
На Украине с 1 июня ужесточается мобилизации. Повестки отныне будут выдавать не только сотрудники ТЦК (военкомы). Это смогут делать представители других силовых органов, а также органов власти.
2023-06-01T05:19
2023-06-01T05:19
дмитрий ковалевич
эксклюзив
украина
мобилизация
тарифы
украинцы
сбу
электроэнергия
всу
отключение электричества
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В частности, право на выдачу повестки предоставляется: сотрудникам ТЦК; сотрудникам СБУ; сотрудникам Службы внешней разведки; представителям местных органов власти; главам предприятий; работникам дипломатических учреждений за границей.Власти Украины на фоне крупных потерь пытаются заманить назад беглецов от мобилизации, грозя им различными карами и привлекая к раздаче повесток сотрудников дипломатических учреждений. С 1 июня также официально будут забривать в армию "белобилетников", то есть признанных ограниченно пригодными, в армии не служивших. На обучение их выделяется срок в один месяц. Мобилизовать также будут женщин, которые ранее служили в армии или имеют требуемую ВСУ специальность. Последнее время родители украинских детей жалуются, что из страны не выпускают мальчиков 15-17 лет. Очевидно, их тоже приберегают для мобилизации. Кроме того, на днях Верховная Рада снизила возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет, чтобы пополнить ВСУ.Украинское контрнаступление снова переносится. Сейчас украинские и западные СМИ говорят об июне. "Зеленский предварительно утвердил план контрнаступления на вторую половину июня, чтобы продемонстрировать партнерам способность ВСУ отвоевать территории. Контрнаступление фактически приурочат к саммиту стран НАТО в Вильнюсе в июле", - сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".На фоне аварийных отключений электроэнергии сегодня украинские власти объявили, что с 1 июня в стране вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Утверждается, что повышение тарифов объясняется "потребностью в деньгах восстановление поврежденных энергообъектов". Новый тариф составит 2,64 грн/кВт-ч. (5,78 руб.). Особенно тяжело придется тем, у кого дома электрические плиты – для них счет за электроэнергию может подрасти до 1700 гр.Повышаются в среднем на 30% также тарифы на водоснабжение и водоотвод (канализацию). В то же время, как говорит эксперт коммунального рынка Олег Попенко, будут расти "мелкие" тарифы - на уборку придомовой территории, вывоз мусора и т.д. Они регулируются на местах, и получить "добро" на повышение коммунальщикам не стоит особого труда. Рост тарифов на электроэнергию не только приведет к росту задолженностей, но и к росту цен на все товары.В начале мая Нацбанк Украины допустил и скорое повышение тарифов на тепло. В прошлом году Зеленский подписал законопроект о заморозке тарифов до конца военного положения, но западные кредиторы неумолимы – они требуют возвращать хотя бы часть средств. В конце мая МВФ заявил о выделении Киеву еще 900 млн долларов. Глава миссии фонда Гэвин Грэй сообщил, что Украина добилась высокого результата в выполнении требований программы и выполнила все структурные маяки, предусмотренные до конца мая 2023 года. "Структурные маяки" предполагали и повышение тарифов. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже получила 2,7 млрд долларов в виде первого транша, хотя большая его часть пошла на рефинансирование старых долгов."В связи с решением Кабмина увеличить с 1 июня тариф на электроэнергию на 83,3%, что в условиях войны, инфляции и безработицы ведет к дальнейшему обнищанию и недоеданию большей части населения, предлагаю срочно внести изменения в Конституцию. В частности, ст.13, гласящую, что все недра и природные ресурсы Украины принадлежат ее народу, изменить на их принадлежность энергетическим и добывающим корпорациям. А также дополнить ст.65, что обязанностью гражданина Украины является н только защита Отечества, но и удовлетворение аппетитов этих корпораций, даже ценой голодной смерти", - пишет одесский анархист Вячеслав Азаров.Июнь на Украине – разгар ягодного сезона. Клубника и черешня потихоньку заполняет базары и супермаркеты. Однако цены в этом году заметно кусаются. В мае украинская клубника появилась на рынках по рекордным ценам – до 650 гривен за килограмм. При этом греческая клубника стоила порядка 300 гривен, а турецкая и вовсе 250. Затем, по мере поступления отечественной клубники на рынок цены пошли вниз.Сейчас на киевских базарах ее можно найти по 150-200 гривен, но это все равно на 20-25% дороже, чем в прошлом году. На городских базарах Киева черешню продают по 1000-1200 гривен за килограмм. По официальной версии работников торговли, на конечную цену реализации ягод повлияла длительная и холодная весна. Плюс - нет урожая из южных регионов, в частности, из Мелитополя, который вошел в состав РФ, а раньше был одним из основных центров разведения черешни. Пока что для украинцев, у которых нет своих дачных участков, ягоды по цене красной икры.
https://ukraina.ru/20230526/1046591239.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, украина, мобилизация, тарифы, украинцы, сбу, электроэнергия, всу, отключение электричества
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Украина, мобилизация, тарифы, украинцы, СБУ, электроэнергия, ВСУ, отключение электричества

Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июне

05:19 01.06.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине с 1 июня ужесточается мобилизации. Повестки отныне будут выдавать не только сотрудники ТЦК (военкомы). Это смогут делать представители других силовых органов, а также органов власти.
В частности, право на выдачу повестки предоставляется: сотрудникам ТЦК; сотрудникам СБУ; сотрудникам Службы внешней разведки; представителям местных органов власти; главам предприятий; работникам дипломатических учреждений за границей.
Власти Украины на фоне крупных потерь пытаются заманить назад беглецов от мобилизации, грозя им различными карами и привлекая к раздаче повесток сотрудников дипломатических учреждений. С 1 июня также официально будут забривать в армию "белобилетников", то есть признанных ограниченно пригодными, в армии не служивших. На обучение их выделяется срок в один месяц.
Мобилизовать также будут женщин, которые ранее служили в армии или имеют требуемую ВСУ специальность. Последнее время родители украинских детей жалуются, что из страны не выпускают мальчиков 15-17 лет. Очевидно, их тоже приберегают для мобилизации. Кроме того, на днях Верховная Рада снизила возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет, чтобы пополнить ВСУ.
Украинское контрнаступление снова переносится. Сейчас украинские и западные СМИ говорят об июне. "Зеленский предварительно утвердил план контрнаступления на вторую половину июня, чтобы продемонстрировать партнерам способность ВСУ отвоевать территории. Контрнаступление фактически приурочат к саммиту стран НАТО в Вильнюсе в июле", - сообщает украинский Telegram-канал "Резидент".
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На фоне аварийных отключений электроэнергии сегодня украинские власти объявили, что с 1 июня в стране вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Утверждается, что повышение тарифов объясняется "потребностью в деньгах восстановление поврежденных энергообъектов". Новый тариф составит 2,64 грн/кВт-ч. (5,78 руб.). Особенно тяжело придется тем, у кого дома электрические плиты – для них счет за электроэнергию может подрасти до 1700 гр.
Повышаются в среднем на 30% также тарифы на водоснабжение и водоотвод (канализацию). В то же время, как говорит эксперт коммунального рынка Олег Попенко, будут расти "мелкие" тарифы - на уборку придомовой территории, вывоз мусора и т.д. Они регулируются на местах, и получить "добро" на повышение коммунальщикам не стоит особого труда. Рост тарифов на электроэнергию не только приведет к росту задолженностей, но и к росту цен на все товары.
В начале мая Нацбанк Украины допустил и скорое повышение тарифов на тепло. В прошлом году Зеленский подписал законопроект о заморозке тарифов до конца военного положения, но западные кредиторы неумолимы – они требуют возвращать хотя бы часть средств.
В конце мая МВФ заявил о выделении Киеву еще 900 млн долларов. Глава миссии фонда Гэвин Грэй сообщил, что Украина добилась высокого результата в выполнении требований программы и выполнила все структурные маяки, предусмотренные до конца мая 2023 года. "Структурные маяки" предполагали и повышение тарифов. Общий объем программы МВФ составляет 15,6 млрд долларов, из которых Украина уже получила 2,7 млрд долларов в виде первого транша, хотя большая его часть пошла на рефинансирование старых долгов.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 13:46
На Украине предложили с 1 июня поднять цены на электроэнергию в два разаНациональная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) официально предложила правительству повысить цены на электроэнергию для бытовых потребителей в два раза с 1 июня, сообщила 26 мая „Энергореформа“
"В связи с решением Кабмина увеличить с 1 июня тариф на электроэнергию на 83,3%, что в условиях войны, инфляции и безработицы ведет к дальнейшему обнищанию и недоеданию большей части населения, предлагаю срочно внести изменения в Конституцию. В частности, ст.13, гласящую, что все недра и природные ресурсы Украины принадлежат ее народу, изменить на их принадлежность энергетическим и добывающим корпорациям. А также дополнить ст.65, что обязанностью гражданина Украины является н только защита Отечества, но и удовлетворение аппетитов этих корпораций, даже ценой голодной смерти", - пишет одесский анархист Вячеслав Азаров.
Июнь на Украине – разгар ягодного сезона. Клубника и черешня потихоньку заполняет базары и супермаркеты. Однако цены в этом году заметно кусаются. В мае украинская клубника появилась на рынках по рекордным ценам – до 650 гривен за килограмм. При этом греческая клубника стоила порядка 300 гривен, а турецкая и вовсе 250. Затем, по мере поступления отечественной клубники на рынок цены пошли вниз.
Сейчас на киевских базарах ее можно найти по 150-200 гривен, но это все равно на 20-25% дороже, чем в прошлом году. На городских базарах Киева черешню продают по 1000-1200 гривен за килограмм. По официальной версии работников торговли, на конечную цену реализации ягод повлияла длительная и холодная весна. Плюс - нет урожая из южных регионов, в частности, из Мелитополя, который вошел в состав РФ, а раньше был одним из основных центров разведения черешни. Пока что для украинцев, у которых нет своих дачных участков, ягоды по цене красной икры.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивУкраинамобилизациятарифыукраинцыСБУэлектроэнергияВСУотключение электричества
 
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