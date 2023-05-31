В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков - 31.05.2023 Украина.ру
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В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков
В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков - 31.05.2023 Украина.ру
В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве Запада Белграду выполнить соглашения по Косово, заявил, что доверять таким заявлениям в Кремле бы безоговорочно не стали, но любые меры приветствуют, сообщает РИА Новости 31 мая
2023-05-31T14:19
2023-05-31T14:19
новости
европа
сербия
косово
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Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор против сербов в регионе.ЕС дал обещание властям Сербии и Косово, что они получат финансово-инвестиционную помощь от Брюсселя в случае выполнения всех пунктов соглашения, предложенного ЕС.Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к разрешению напряженности.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
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новости, европа, сербия, косово
Новости, Европа, Сербия, Косово

В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков

14:19 31.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПразднование 10-летия независимости Косово
Празднование 10-летия независимости Косово - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве Запада Белграду выполнить соглашения по Косово, заявил, что доверять таким заявлениям в Кремле бы безоговорочно не стали, но любые меры приветствуют, сообщает РИА Новости 31 мая
Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор против сербов в регионе.

"Скажем так, любая активность, любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы и для обеспечения прав всех заинтересованных сторон, любая деятельность может приветствоваться. Но, конечно, так безоговорочно доверять подобным заявлениям мы бы не стали, к ним нужно очень внимательно относиться", - сказал Песков.

ЕС дал обещание властям Сербии и Косово, что они получат финансово-инвестиционную помощь от Брюсселя в случае выполнения всех пунктов соглашения, предложенного ЕС.
Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к разрешению напряженности.
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
30 мая, 17:55
В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - БоррельВведения мер ЕС против Косово и Сербии возможно в случае, если стороны продолжат конфронтацию и будут препятствовать нормализации ситуации, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Черногории 30 мая
 
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