https://ukraina.ru/20230531/1046759017.html
В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков
В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков - 31.05.2023 Украина.ру
В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве Запада Белграду выполнить соглашения по Косово, заявил, что доверять таким заявлениям в Кремле бы безоговорочно не стали, но любые меры приветствуют, сообщает РИА Новости 31 мая
2023-05-31T14:19
2023-05-31T14:19
2023-05-31T14:19
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Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор против сербов в регионе.ЕС дал обещание властям Сербии и Косово, что они получат финансово-инвестиционную помощь от Брюсселя в случае выполнения всех пунктов соглашения, предложенного ЕС.Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к разрешению напряженности.Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230530/1046729744.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, сербия, косово
В Кремль с осторожностью относятся к обещаниям ЕС по Косово - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве Запада Белграду выполнить соглашения по Косово, заявил, что доверять таким заявлениям в Кремле бы безоговорочно не стали, но любые меры приветствуют, сообщает РИА Новости 31 мая
Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор против сербов в регионе.
"Скажем так, любая активность, любые меры, которые принимаются для вывода ситуации из острой фазы и для обеспечения прав всех заинтересованных сторон, любая деятельность может приветствоваться. Но, конечно, так безоговорочно доверять подобным заявлениям мы бы не стали, к ним нужно очень внимательно относиться", - сказал Песков.
ЕС дал обещание властям Сербии и Косово, что они получат финансово-инвестиционную помощь от Брюсселя в случае выполнения всех пунктов соглашения, предложенного ЕС.
Ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что заключенные в начале этого года соглашения между Косово и Сербией должны "быть проводниками" к разрешению напряженности.
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру