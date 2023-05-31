https://ukraina.ru/20230531/1046751101.html

Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 мая

Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 мая - 31.05.2023 Украина.ру

Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 мая

Министр иностранных дел Великобритании заявил о праве Киева наносить удары вглубь территории России. В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ ранен ребёнок

2023-05-31T13:20

2023-05-31T13:20

2023-05-31T13:20

хроники

эксклюзив

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В Великобритании заявили, что Украина, по их мнению, имеет право наносить удары вглубь территории России, сообщила в своём телеграм-канале журналистка Ольга Скабеева со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.Лондон считает необходимым атаковать российский тыл в попытке подорвать способность РФ действовать в рамках спецоперации, говорится в сообщении.Тем не менее, Клеверли отметил, что именно военные объекты ВС РФ признаются законными целями для атак Киева в тыловых регионах России, написала Скабеева.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на заявление британского министра иностранных дел в своём Twitter, отметив, что в Соединённом Королевстве должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, которое занимается урегулированием современных военных конфликтов, Великобритания также находится в состоянии войны.Сегодня эта страна выступает союзником Украины, помогая ей в военном плане, то есть по факту ведёт необъявленную войну против России. Следовательно, любое должностное лицо Туманного Альбиона, будь то военное или гражданское, содействующее войне, может рассматриваться как законная военная цель. Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУЗа прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны вооружённых сил Украины Донецка и Ясиноватой четыре мирных жителя получили ранения, в том числе ребёнок, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 31 мая.Повреждены 7 жилых домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, говорится в сообщении.Всего ВСУ выпустили 264 единицы различных боеприпасов, отметили в ДНР.Также по состоянию на 11:00 украинские войска обстреляли частный сектор в Петровском и Куйбышевском районах, в результате чего повреждены 4 частных дома, сообщили в СЦКК.На Кубани упал ещё один беспилотникНеустановленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщило агентство РИА Новости 31 мая со ссылкой на заявление оперативного штаба региона.Около 04:00 БПЛА разбился в результате падения, на месте происшествия работают спецслужбы и правоохранительные органы, в целях безопасности беспилотник уничтожен взрывотехниками, говорится в заявлении.Позднее в Северском районе также случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода по причине атаке беспилотным летательным аппаратом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.Украина расплатится землёй за долги перед МВФКиевские власти продадут украинские земли для того, чтобы расплатиться с Международным валютным фондом за оказанную Киеву финансовую помощь, считает испанский некоммерческий новостной сайт Rebelion.На данный момент, большая часть земель Украины уже находится под контролем западных инвесторов, отметили в статье.На этом фоне, страна, по мнению редакции испанского сайта, может перестать существовать или войти западными областями в состав Польши, написал Rebelion.В то же время, автор статьи считает, что иностранное финансирование Украины идёт на пользу и самим западным кредиторам, которые потом спросят с Киева за долги с процентами, и олигархам, которые обвиняются в мошенничестве и коррупции, говорится в материале.Будущее этой страны, по мнению испанского новостного сайта, контролируют те, кто владеет землёй, а на данный момент примерно 50% плодородной почвы используются украинскими фермерами. И тем не менее, другая половина уже принадлежит иностранным компаниям напрямую или через владение большинством акций сельскохозяйственных компаний украинских олигархов, которые задолжали Западу, отметил Rebelion.США и Европа теперь свободно распоряжаются украинскими землями в плане их покупки и продажи, а также создания сельскохозяйственного бизнеса, считает автор статьи.Украинские фермеры, по мнению испанского новостного сайта, явно проигрывают иностранным инвесторам в финансировании, поэтому принудительная приватизация из-за государственных долгов страны и полный переход земель к иностранным владельцам могут случиться уже скоро, считает Rebelion.Это станет идеальной обстановкой для зарубежных компаний, которые уже и так получили большую площадь украинских плодородных земель в их распоряжение и возможность вести на них свой сельскохозяйственный бизнес взамен на выплату долгов от Киева, в заключение говорится в статье.Украинские солдаты страдают от психического истощенияВ эфире немецкого канала Arte показали украинский центр психологической поддержки, в котором анализируют конфиденциальную информацию о психологической ситуации на передовой ВСУ. В частности, какие подразделения больше всех страдают от стресса и психического истощения.Учреждение находится в подчинении Генерального штаба украинских войск, в котором также принимают участие военные из ЕС и Израиля, помогающие солдатам ВСУ в преодолении психологических травм, говорится в видеоматериале.В будущем у ещё большего количества украинских военных будут посттравматические стрессовые расстройства, поэтому важно, чтобы после лечения в центре они были здоровыми настолько, насколько это возможно, приводит Arte слова главы учреждения.На фронте были случаи, когда солдаты ВСУ выходили на позиции Вооружённых сил России без оружия и брони, просто идя в отчаянном состоянии, сообщило РИА Новости 31 мая со ссылкой на слова снайпера группировки "Юг" российских войск. Это ненормально, так не должно быть, сказал он.

https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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