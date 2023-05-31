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Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов

Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов - 31.05.2023 Украина.ру

Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов

Публичным игнорированием произошедшей атаки БПЛА на Москву, США дают Украине своего рода индульгенцию на продолжение противостояния с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая

2023-05-31T10:26

2023-05-31T10:26

2023-05-31T10:26

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Как отмечает Антонов, единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, – позиция Запада во главе с США.По его словам, заявления Вашингтона касательно произошедшего 30 мая теракта в Москве с задействованием беспилотников является поощрением действий террористов.Посол задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории.Тем более, добавил Антонов, что слова эти произносятся как-то "стыдливо и неуверенно“.Посол РФ в Вашингтоне выразил уверенность, что США сознательно втягиваются в пучину военных действий в Европе.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.По данным МО РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений - по штабу военной разведки Украины.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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новости, украина, россия, сша, вашингтон, киев, нато, террористы, теракт, анатолий антонов, владимир путин