Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов - 31.05.2023 Украина.ру
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Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов
Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов - 31.05.2023 Украина.ру
Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов
Публичным игнорированием произошедшей атаки БПЛА на Москву, США дают Украине своего рода индульгенцию на продолжение противостояния с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая
2023-05-31T10:26
2023-05-31T10:26
новости
украина
россия
сша
вашингтон
киев
нато
террористы
теракт
анатолий антонов
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Как отмечает Антонов, единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, – позиция Запада во главе с США.По его словам, заявления Вашингтона касательно произошедшего 30 мая теракта в Москве с задействованием беспилотников является поощрением действий террористов.Посол задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории.Тем более, добавил Антонов, что слова эти произносятся как-то "стыдливо и неуверенно“.Посол РФ в Вашингтоне выразил уверенность, что США сознательно втягиваются в пучину военных действий в Европе.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.По данным МО РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений - по штабу военной разведки Украины.Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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Новости, Украина, Россия, США, Вашингтон, Киев, НАТО, террористы, теракт, Анатолий Антонов, Владимир Путин

Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов

10:26 31.05.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Публичным игнорированием произошедшей атаки БПЛА на Москву, США дают Украине своего рода индульгенцию на продолжение противостояния с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая
Как отмечает Антонов, единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, – позиция Запада во главе с США.
„Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами - это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами“, - заявил посол.
По его словам, заявления Вашингтона касательно произошедшего 30 мая теракта в Москве с задействованием беспилотников является поощрением действий террористов.
"Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны“. - заявил Антонов.
Посол задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории.
Тем более, добавил Антонов, что слова эти произносятся как-то "стыдливо и неуверенно“.
Посол РФ в Вашингтоне выразил уверенность, что США сознательно втягиваются в пучину военных действий в Европе.
"К слову, столкнуть НАТО и Россию – давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве", - подчеркнул посол РФ.
БРЛА Uj-22 Airborne - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Вчера, 15:39
Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать МосквуВ налёте на Москву 30 мая ничего особенно нового не было. Хотя бы потому, что до этого уже был удар по Кремлю и неоднократное обнаружение обломков БПЛА в Московской области. Явным сигналом было и размещение систем ПВО в самой Москве
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.
Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
По данным МО РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений - по штабу военной разведки Украины.
Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на нашем сайте.
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Вчера, 16:50
Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицуВо вторник, 30 мая, столичный регион подвергся атаке украинских БПЛА. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все госструктуры и правоохранительные органы сработали в этой ситуации хорошо. За атакой стоит киевский режим, уверены в Кремле
 
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