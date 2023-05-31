Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Публичным игнорированием произошедшей атаки БПЛА на Москву, США дают Украине своего рода индульгенцию на продолжение противостояния с Россией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая
Как отмечает Антонов, единственное, с чем считаются псевдополитики на Украине, – позиция Запада во главе с США.
„Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами - это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами“, - заявил посол.
По его словам, заявления Вашингтона касательно произошедшего 30 мая теракта в Москве с задействованием беспилотников является поощрением действий террористов.
"Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны“. - заявил Антонов.
Посол задался вопросом, неужели в администрации США не понимают, что никто не верит американским лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории.
Тем более, добавил Антонов, что слова эти произносятся как-то "стыдливо и неуверенно“.
Посол РФ в Вашингтоне выразил уверенность, что США сознательно втягиваются в пучину военных действий в Европе.
"К слову, столкнуть НАТО и Россию – давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве", - подчеркнул посол РФ.
Вчера, 15:39Что это было. Какие беспилотники пытались атаковать МосквуВ налёте на Москву 30 мая ничего особенно нового не было. Хотя бы потому, что до этого уже был удар по Кремлю и неоднократное обнаружение обломков БПЛА в Московской области. Явным сигналом было и размещение систем ПВО в самой Москве
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате попаданий в жилые здания никто серьезно не пострадал, незначительно повреждены фасады зданий и остекление домов.
Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве.
По данным МО РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все БПЛА были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
Президент России Владимир Путин заявил, что атака украинских дронов на Москву произошла как раз после того, как российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений - по штабу военной разведки Украины.
Касательно места запусков дронов мнения экспертов разделились. По одной из них запуск произвели с пограничных территорий Украины. По второй версии - запуск происходил непосредственно с территории РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в статье "Террористическое нападение на Москву: детали атаки, какие дроны применялись, откуда был запуск" на нашем сайте.
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