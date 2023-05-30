https://ukraina.ru/20230530/1046711736.html

Анпилогов о том, как прикрыть границу от украинских ДРГ, о слабых местах ВСУ и новых ЧВК. ВИДЕО

Анпилогов о том, как прикрыть границу от украинских ДРГ, о слабых местах ВСУ и новых ЧВК. ВИДЕО - 30.05.2023 Украина.ру

Анпилогов о том, как прикрыть границу от украинских ДРГ, о слабых местах ВСУ и новых ЧВК. ВИДЕО

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру объяснил, какой тактики будет придерживаться Украина в ближайшие месяцы и где займёт оборону, а также рассказал, как исключить прорывы украинских ДРГ на территорию России

2023-05-30T12:36

2023-05-30T12:36

2023-05-30T12:36

видео

алексей анпилогов

всу

сво

спецоперация

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00:24 – Где в эти дни проводятся наиболее активные боевые действия в зоне СВО? 06:55 – Как Украина готовит новый Артёмовск; 10:52 – Что России даст взятие Купянска? 13:35 – О ситуации в Авдеевке; 18:50 – Как затруднить оборону ВСУ в Харькове? 21:16 – О польских амбициях на Белоруссию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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