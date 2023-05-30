https://ukraina.ru/20230530/1046696342.html

Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА

Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру

Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах. Об этом он написал в своём телеграм-канале 30 мая

2023-05-30T08:18

2023-05-30T08:18

2023-05-30T08:32

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Ранее сообщалось о попадании беспилотников в два жилых дома в Москве.По словам представителя экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98.Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов.В префектуре отметили, что на месте падения БПЛА на улице Профсоюзной работу координирует Алисултанов Анзор, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы.В префектуре ЮЗАО также заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, москва, сергей собянин, беспилотники, беспилотник, бпла, эвакуация, юзао