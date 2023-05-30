Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру
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Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА
Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру
Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах. Об этом он написал в своём телеграм-канале 30 мая
2023-05-30T08:18
2023-05-30T08:32
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беспилотник
бпла
эвакуация
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Ранее сообщалось о попадании беспилотников в два жилых дома в Москве.По словам представителя экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98.Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов.В префектуре отметили, что на месте падения БПЛА на улице Профсоюзной работу координирует Алисултанов Анзор, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы.В префектуре ЮЗАО также заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, москва, сергей собянин, беспилотники, беспилотник, бпла, эвакуация, юзао
Новости, Москва, Сергей Собянин, беспилотники, беспилотник, БПЛА, эвакуация, ЮЗАО

Собянин заявил об эвакуации жителей домов, пострадавших от БПЛА

08:18 30.05.2023 (обновлено: 08:32 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка "Калибр" в Москв
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка Калибр в Москв - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах. Об этом он написал в своём телеграм-канале 30 мая
Ранее сообщалось о попадании беспилотников в два жилых дома в Москве.
По словам представителя экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98.
Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.
В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА." - заявил мэр Москвы.
Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов.

"Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова", - сказали в префектуре.

В префектуре отметили, что на месте падения БПЛА на улице Профсоюзной работу координирует Алисултанов Анзор, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы.
В префектуре ЮЗАО также заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - СобянинВ результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая в своём телеграм-канале
 
НовостиМоскваСергей СобянинбеспилотникибеспилотникБПЛАэвакуацияЮЗАО
 
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