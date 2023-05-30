https://ukraina.ru/20230530/1046675997.html

Мясорубка для ВСУ. Военный эксперт о том, зачем Украина до последнего удерживала Артёмовск

Мясорубка для ВСУ. Военный эксперт о том, зачем Украина до последнего удерживала Артёмовск - 30.05.2023 Украина.ру

Мясорубка для ВСУ. Военный эксперт о том, зачем Украина до последнего удерживала Артёмовск

Изначально Артемовск (Бахмут) был крупным местом формирования и комплектации ВСУ. И Киев воспринимал потерю Артемовска как потерю всего Донбасса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-05-30T06:30

2023-05-30T06:30

2023-05-30T06:30

новости

потери всу

артёмовск (бахмут)

бои

чвк "вагнер"

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Удержание Артёмовска (Бахмута) – во многом это был имиджевый вопрос для Украины. Противник хотел показать, что они могут удержать город, поэтому Запад должен был дать им больше оружия, рассказал эксперт.Для Украины это был важный внутриполитический вопрос. Хотя с военной точки зрения удерживать Артёмовск было бессмысленно. ВСУ не должны были удерживать город до последнего, добавил он.Более того, на войне на каждого убитого приходятся другие безвозвратные потери и раненые разной степени тяжести. И если ВСУ действительно потеряли убитыми 50 тысяч человек, то они получили еще 50 тысяч безвозвратных потерь и еще 50 тысяч ранеными, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, артёмовск (бахмут), бои, чвк "вагнер"