Дмитрий Юрьев: кто он - 29.05.2023 Украина.ру
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Дмитрий Юрьев: кто он
Дмитрий Юрьев: кто он - 29.05.2023 Украина.ру
Дмитрий Юрьев: кто он
Политолог
2023-05-29T16:26
2023-05-29T16:26
новости
дмитрий юрьев
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Юрьев Дмитрий Александрович родился 16 августа 1961 года в городе Шахты Ростовской области. В 1984 году окончил Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной физики. В 1985—1990 годы — стажер, младший научный сотрудник, научный сотрудник лаборатории низкочастотных излучений Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР. В 1988 году окончил аспирантуру Московского физико-технического института. Кандидат физико-математических наук.С 1989 года работал в сфере PR. В 1990 году — эксперт секретариата Конституционной комиссии РСФСР. В 1990—1991 годы работал в составе рабочей группы Конституционной комиссии Верховного Совета России по разработке нового проекта Конституции, являлся ответственным редактором бюллетеня «Конституционный вестник». В 1991—1992 годы — эксперт, зам. руководителя информационно-аналитической группы Высшего консультативно-координационного совета при Председателе ВС РСФСР, Госсовета РСФСР, член Совета по информационному обеспечению реформ при Правительстве Российской Федерации. В 1997—1999 годы — политический обозреватель газеты «Русская мысль» (Париж). В 1998—2001 годы — заместитель директора Межведомственного аналитического центра социальных инноваций по информационно-аналитической работе; руководитель PR-проектов в социально-политической сфере, а также в сфере кризисного реагирования. В 2001—2003 годы — директор Центра информационной политики Государственного университета — Высшей школы экономики, зав. отделением деловой и политической журналистики ГУ-ВШЭ, доцент. 19 августа 2013 года назначен заместителем главного редактора газеты «Известия». 22 сентября 2013 года ушел с поста заместителя главного редактора газеты "Известия".С декабря 1993 года регулярно выступает в авторском канале «От первого лица» Радио России с циклом «Беседы о демократии»; публиковался в газетах «Аргументы и факты», «Независимая газета», «Сегодня», «Известия», «Русская мысль» (Париж), «Утро России», «Панорама» и др.Женат, имеет дочь.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий юрьев
Новости, Дмитрий Юрьев

Дмитрий Юрьев: кто он

16:26 29.05.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЮрьевДмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Юрьев
Читать в
Политолог
Юрьев Дмитрий Александрович родился 16 августа 1961 года в городе Шахты Ростовской области.
В 1984 году окончил Московский физико-технический институт, факультет общей и прикладной физики.
В 1985—1990 годы — стажер, младший научный сотрудник, научный сотрудник лаборатории низкочастотных излучений Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР.
В 1988 году окончил аспирантуру Московского физико-технического института. Кандидат физико-математических наук.
С 1989 года работал в сфере PR.
В 1990 году — эксперт секретариата Конституционной комиссии РСФСР.
В 1990—1991 годы работал в составе рабочей группы Конституционной комиссии Верховного Совета России по разработке нового проекта Конституции, являлся ответственным редактором бюллетеня «Конституционный вестник».
В 1991—1992 годы — эксперт, зам. руководителя информационно-аналитической группы Высшего консультативно-координационного совета при Председателе ВС РСФСР, Госсовета РСФСР, член Совета по информационному обеспечению реформ при Правительстве Российской Федерации.
В 1997—1999 годы — политический обозреватель газеты «Русская мысль» (Париж).
В 1998—2001 годы — заместитель директора Межведомственного аналитического центра социальных инноваций по информационно-аналитической работе; руководитель PR-проектов в социально-политической сфере, а также в сфере кризисного реагирования.
В 2001—2003 годы — директор Центра информационной политики Государственного университета — Высшей школы экономики, зав. отделением деловой и политической журналистики ГУ-ВШЭ, доцент.
19 августа 2013 года назначен заместителем главного редактора газеты «Известия».
22 сентября 2013 года ушел с поста заместителя главного редактора газеты "Известия".
С декабря 1993 года регулярно выступает в авторском канале «От первого лица» Радио России с циклом «Беседы о демократии»; публиковался в газетах «Аргументы и факты», «Независимая газета», «Сегодня», «Известия», «Русская мысль» (Париж), «Утро России», «Панорама» и др.
Женат, имеет дочь.
 
НовостиДмитрий Юрьев
 
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