https://ukraina.ru/20230527/1046610453.html

Мир "Великого кольца": "Остров Матерей"

Мир "Великого кольца": "Остров Матерей" - 27.05.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": "Остров Матерей"

Одной из ключевых идей "Туманности Андромеды" является "общность детей". Идея "общности жён" развития в подцензурном произведении развития не нашла (хотя автор... Украина.ру, 27.05.2023

2023-05-27T07:04

2023-05-27T07:04

2023-05-27T08:08

мир "великого кольца"

эксклюзив

иван ефремов

туманность андромеды

дети

педагоги

родители

психология

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Одной из ключевых идей "Туманности Андромеды" является "общность детей". Идея "общности жён" развития в подцензурном произведении развития не нашла (хотя автор вполне мог бы процитировать "Манифест коммунистической партии": "коммунистам нет надобности вводить общность жен, она существовала почти всегда"), но дети – это совсем другое.Идея общности детей происходит из "первобытного коммунизма" (трудно в это поверить, но такой термин существовал вполне серьёзно), который поверхностно описывается в "Лезвии бритвы": "племя было вынуждено охранять старых женщин и мужчин, чтобы они могли вести долгое и тщательное воспитание детей" (до этого герой Ефремова удивляется "малому числу глубоких стариков и понял причину, увидев, как настойчиво они кидались в бой на охоте, предпочитая гибель в сражении томительному увяданию старости", – не очень-то они хотели воспитанием заниматься…)."Для того чтобы вырастить полноценного, здорового, умного и сильного человека, требуется так много времени и так много забот, что в обстановке дикой жизни его родители не могут не быть героями". А герои часто гибнут, так что альтернативы общественному воспитанию в общем-то и не было.В коммунистическом обществе Эры Великого кольца общественное воспитание связано с тем, что обществу лучше знать, какие качества нужно развивать у человека. Причём речь идёт о воспитании не только ребёнка, но и родителя."- Мне невыносима мысль о разлуке с маленьким, моим родным существом, — продолжала поглощенная своими мыслями Низа. — Отдать его на воспитание, едва выкормив!- Понимаю, но не согласна. — Веда нахмурилась, как будто девушка задела болезненную струнку в её душе. — Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально обученными и отобранными людьми может создать человека нашего общества. Теперь нет почти безумной, как в древности, материнской любви. Каждая мать знает, что весь мир ласков к её ребенку. Вот и исчезла инстинктивная любовь волчицы, возникшая из животного страха за своё детище. (…) Есть остров Матерей — Ява. Там живут все, кто хочет сам воспитывать своего ребенка.- О нет! Но я не могла бы и стать воспитательницей, как то делают особенно любящие детей".Короче, мы тут с инстинктами боремся. Даже ценой жизни и здоровья детей и родителей.Интересно, что в романе ничего не говорится о детях Веды Конг. То ли она, в отличие от своей подруги Эвды Наль не поддерживает с ними отношений (это, кажется, привилегия элиты, к которой Веда относится только частично), то ли она бесплодна (намёк содержится в приведённом фрагменте).Итак, что можно сказать об основаниях переезда на Яву?Во-первых, по мнению героини романа, туда едут женщины "особенно любящие детей" и желающие их самостоятельно воспитывать.Во-вторых, сам по себе переезд не особенно добровольный, но, с другой стороны, в городах прекрасного будущего просто отсутствует инфраструктура для проживания матерей с маленькими детьми (семей вообще нет как явления). Хочется надеяться, что она есть на Яве.Ява, кстати, огромный экваториальный остров – 128 тыс. кв. км. (для масштаба: Болгария – 110 тыс.). Как можно предположить, количество женщин, желающих заниматься своими детьми, довольно велико. Во всяком случае – больше числа правонарушителей, поскольку Остров Забвения (определяемый как Цейлон) вдвое меньше. Правда, население Острова Забвения довольно разреженное.Относительно самой по себе идеи отметим, что, по мнению современных психологов, потеря матери в возрасте до трёх лет (а школа "нулевого цикла" начинается в год) ведёт к невротизации и склонности к депрессиям. Отсутствие отца имеет негативные последствия в более старшем возрасте, в основном – для мальчиков и, в значительной степени, по контрасту – у всех есть, а у меня…Большинство персонажей "Туманности Андромеды", однако, не производят впечатления психов. Они инфантильные и безответственные (безотцовщина же), но однозначный невротик в романе только Пур Хисс и, в какой-то мере, – Мвен Мас, Рен Боз и Бет Лон.Ефремов, который не "не ракетчик, а филолог" (в смысле – палеонтолог, а не психолог), мог о зависимости маленького ребёнка от матери не знать и ориентироваться на идеализируемое им общество первобытных охотников (благо, как у них было с неврозами никто не знает).Ну а если бы знал, мог бы что-то придумать. Например, у Стругацких в школах (школьная система вполне ефремовская) укладывание детей спать осуществляется при помощи гипноизлучателей… Осуждать Стругацких может только человек, никогда не укладывавший хотя бы своих детей.Ну и остаётся вариант, в соответствии с которым самостоятельное воспитание детей хотя и осуждается, но имеет массовый характер. Не забываем, опять же, что Ефремов описывает не просто интеллигенцию, а интеллектуальную элиту общества. То, что является нормой для этой тусовки совершенно не обязательно разделяется большинством жителей планеты (хотя Ефремов и пытается убедить нас в обратном).

https://ukraina.ru/20230506/1045882450.html

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эксклюзив, иван ефремов, туманность андромеды, дети, педагоги, родители, психология