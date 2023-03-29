https://ukraina.ru/20230329/1044823657.html

СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска

СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска - 29.03.2023 Украина.ру

СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска

Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сообщение об этом было опубликовано вечером 28 марта в Телеграм-канале ведомства

2023-03-29T12:13

2023-03-29T12:13

2023-03-29T12:13

новости

ск рф

украина

ивано-франковская область

священники

упц мп

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/28/1021812894_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_ef15c4a74725dbaeff7cd533d3b0dca6.jpg

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске произошел захват последнего храма, который находится в управлении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). причем сделано это было при активной поддержке мэра города Руслана Марцинкова, который присутствовал в момент всех вышеописанных событий в храме.Так называемая "Православная церковь Украины" была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Данная раскольническая структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.При этом единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.В 2022 году Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году, фактически объявив войну ПЦУ МП. С этого момента к нападениям националистов на священников добавились обыски СБУ в храмах, преследование представителей церкви по политическим мотивам и санкционное давление на них.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.

https://ukraina.ru/20230329/1044822787.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ск рф, украина, ивано-франковская область, священники, упц мп, киевский режим