https://ukraina.ru/20230329/1044823657.html
СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска
СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска - 29.03.2023 Украина.ру
СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска
Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сообщение об этом было опубликовано вечером 28 марта в Телеграм-канале ведомства
2023-03-29T12:13
2023-03-29T12:13
2023-03-29T12:13
новости
ск рф
украина
ивано-франковская область
священники
упц мп
киевский режим
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Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске произошел захват последнего храма, который находится в управлении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). причем сделано это было при активной поддержке мэра города Руслана Марцинкова, который присутствовал в момент всех вышеописанных событий в храме.Так называемая "Православная церковь Украины" была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Данная раскольническая структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.При этом единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.В 2022 году Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году, фактически объявив войну ПЦУ МП. С этого момента к нападениям националистов на священников добавились обыски СБУ в храмах, преследование представителей церкви по политическим мотивам и санкционное давление на них.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.
https://ukraina.ru/20230329/1044822787.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, ск рф, украина, ивано-франковская область, священники, упц мп, киевский режим
Новости, СК РФ, Украина, Ивано-Франковская область, священники, УПЦ МП, киевский режим
СК РФ даст оценку газовой атаке боевиков киевского режима в отношении священнослужителей Ивано-Франковска
Следователи СК РФ будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сообщение об этом было опубликовано вечером 28 марта в Телеграм-канале ведомства
"В СМИ сообщается, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске. Отмечалось, что порядка 200 человек выломали боковые двери, ворвались в храм, избили епископа, распылили в лица священников газ из перцовых баллончиков и вытолкали с лестницы верующих. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении
.
Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске произошел захват последнего храма, который находится в управлении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). причем сделано это было при активной поддержке мэра города Руслана Марцинкова, который присутствовал в момент всех вышеописанных событий в храме.
Так называемая "Православная церковь Украины" была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. Данная раскольническая структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской, не признала ПЦУ.
При этом единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата под предстоятельством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
В 2022 году Владимир Зеленский анонсировал реформу Государственной службы по этнополитике и свободе совести еще в прошлом году, фактически объявив войну ПЦУ МП. С этого момента к нападениям националистов на священников добавились обыски СБУ в храмах, преследование представителей церкви по политическим мотивам и санкционное давление на них.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре, однако реакции пока не последовало.