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В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"

В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс" - 29.03.2023 Украина.ру

В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"

В России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Минобороны

2023-03-29T09:21

2023-03-29T09:21

2023-03-29T09:30

pc-24 «ярс» (ракета)

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войска

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Всего в них задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.Комиссия проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.

https://ukraina.ru/20230202/1043178496.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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pc-24 «ярс» (ракета), новости, учения, россия, ракета, войска