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В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"
В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс" - 29.03.2023 Украина.ру
В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"
В России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
2023-03-29T09:21
2023-03-29T09:21
2023-03-29T09:30
pc-24 «ярс» (ракета)
новости
учения
россия
ракета
войска
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Всего в них задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.Комиссия проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.
https://ukraina.ru/20230202/1043178496.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
pc-24 «ярс» (ракета), новости, учения, россия, ракета, войска
PC-24 «Ярс» (ракета), Новости, Учения, Россия, Ракета, войска
В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"
09:21 29.03.2023 (обновлено: 09:30 29.03.2023)
В России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
Всего в них задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.
"В соответствии с планом подготовки ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами - ред.) "Ярс", — говорится в материале ведомства.
Комиссия проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.
Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.