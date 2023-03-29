В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс" - 29.03.2023 Украина.ру
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В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"
В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс" - 29.03.2023 Украина.ру
В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"
В России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
2023-03-29T09:21
2023-03-29T09:30
pc-24 «ярс» (ракета)
новости
учения
россия
ракета
войска
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Всего в них задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.Комиссия проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.
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pc-24 «ярс» (ракета), новости, учения, россия, ракета, войска
PC-24 «Ярс» (ракета), Новости, Учения, Россия, Ракета, войска

В России начались учения ракетных войск с комплексами "Ярс"

09:21 29.03.2023 (обновлено: 09:30 29.03.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
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В России начались командно-штабные учения ракетных войск стратегического назначения с комплексами "Ярс". Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Минобороны
Всего в них задействовано более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

"В соответствии с планом подготовки ракетных войск стратегического назначения на 2023 год, комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК (подвижными грунтовыми ракетными комплексами - ред.) "Ярс", — говорится в материале ведомства.

Комиссия проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач.
Во время учений "Ярсы" проведут маневры в трех регионах России. Помимо этого, ракетчики во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа и ВКС отработают маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 07:53
Пусковые установки "Ярс" вышли на боевое патрулирование в Алтайском краеПусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, сообщили 2 февраля в Минобороны РФ
 
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