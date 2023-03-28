Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими - 28.03.2023 Украина.ру
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Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими - 28.03.2023 Украина.ру
Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта сообщил в Twitter, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач
2023-03-28T12:19
2023-03-28T12:19
challenger-2 (танк)
танк
резников
украина
новости
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Накануне он подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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challenger-2 (танк), танк, резников, украина, новости
Challenger-2 (танк), танк, Резников, Украина, Новости

Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими

12:19 28.03.2023
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта сообщил в Twitter, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач
Накануне он подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.

"Было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Такие танки, поставляемые Соединенным Королевством, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач", - написал Резников.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
- РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 17:42
Украинские военные прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву, сообщило министерство обороны Британии в своем Twitter-аккаунте
 
Challenger-2 (танк)танкРезниковУкраинаНовости
 
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