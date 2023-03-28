Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта сообщил в Twitter, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач
Накануне он подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.
"Было приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Такие танки, поставляемые Соединенным Королевством, недавно прибыли в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач", - написал Резников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
29 января, 17:42Украинские военные прибыли в Британию для обучения управлению танками Challenger 2Украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киеву, сообщило министерство обороны Британии в своем Twitter-аккаунте