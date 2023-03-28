https://ukraina.ru/20230328/1044789203.html

Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими

Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими - 28.03.2023 Украина.ру

Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими

Министр обороны Украины Алексей Резников 28 марта сообщил в Twitter, что полученные от Великобритании танки Challenger 2 скоро приступят к выполнению боевых задач

2023-03-28T12:19

2023-03-28T12:19

2023-03-28T12:19

challenger-2 (танк)

танк

резников

украина

новости

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Накануне он подтвердил получение от западных стран бронетехники, которая поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230129/1043076954.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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challenger-2 (танк), танк, резников, украина, новости