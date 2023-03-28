Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД - 28.03.2023 Украина.ру
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Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД
Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД - 28.03.2023 Украина.ру
Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 марта в эфире "Соловьев Live" назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина
2023-03-28T10:16
2023-03-28T12:09
мариуполь
мвд
покушение
денис пушилин
новости
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"Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен. Я говорю про Мариуполь, где начальник полиции Михаил Владимирович Москвин получил контузию. Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Пушилин.По его словам, взрывчатка была заложена под автомобиль Москвина.Накануне утром в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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мариуполь, мвд, покушение, денис пушилин, новости
Мариуполь, МВД, покушение, Денис Пушилин, Новости

Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД

10:16 28.03.2023 (обновлено: 12:09 28.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 марта в эфире "Соловьев Live" назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина
"Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен. Я говорю про Мариуполь, где начальник полиции Михаил Владимирович Москвин получил контузию. Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Пушилин.
По его словам, взрывчатка была заложена под автомобиль Москвина.

"Службы работают, стараемся эти ситуации всячески пресекать", - подчеркнул врио главы ДНР.

Накануне утром в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Вчера, 11:59
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полицииВ Мариуполе совершили покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом 27 марта заявил бывший представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин
 
МариупольМВДпокушениеДенис ПушилинНовости
 
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