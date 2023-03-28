https://ukraina.ru/20230328/1044786213.html

Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД

Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД - 28.03.2023 Украина.ру

Пушилин назвал терактом покушение на жизнь начальника мариупольского МВД

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 28 марта в эфире "Соловьев Live" назвал терактом покушение на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина

2023-03-28T10:16

2023-03-28T10:16

2023-03-28T12:09

мариуполь

мвд

покушение

денис пушилин

новости

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"Непосредственно вчера мы видим попытку совершить террористический акт, по сути он был совершен. Я говорю про Мариуполь, где начальник полиции Михаил Владимирович Москвин получил контузию. Жив, слава Богу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказал Пушилин.По его словам, взрывчатка была заложена под автомобиль Москвина.Накануне утром в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным. Пострадавший был госпитализирован. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

https://ukraina.ru/20230327/1044751337.html

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мариуполь, мвд, покушение, денис пушилин, новости