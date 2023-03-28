https://ukraina.ru/20230328/1044784735.html

Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая

Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая - 28.03.2023 Украина.ру

Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая

Военные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают". Такое заявление в интервью Fox News 27 марта сделал экс-президент США Дональд Трамп. Он добавил, что вопрос не терпит отлагательства в условиях, когда политика действующего американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны

2023-03-28T10:07

2023-03-28T10:07

2023-03-28T10:07

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третья мировая война

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В новом интервью экс-президент в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее Трамп заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.Также экс-президент США неоднократно обвинял действующего лидера страны в подталкивании России и Китая к дружбе друг с другом и заявлял, что только он способен предотвратить третью мировую войну.В понедельник, 27 марта, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер констатировал, что Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.А несколькими днями ранее австрийский политик Геральд Гросс заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы.

https://ukraina.ru/20230327/1044759484.html

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новости, дональд трамп, конфликт, украина, новости украины, третья мировая война