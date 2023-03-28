Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая
Военные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают". Такое заявление в интервью Fox News 27 марта сделал экс-президент США Дональд Трамп. Он добавил, что вопрос не терпит отлагательства в условиях, когда политика действующего американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны
"Если эта проблема не будет решена к тому времени, когда у нас состоятся выборы — а возможно, этого и не произойдет, — то вполне может быть, что мы придем к третьей мировой войне — к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, по сравнению с которой Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками", — сказал он.
В новом интервью экс-президент в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.
Также экс-президент США неоднократно обвинял действующего лидера страны в подталкивании России и Китая к дружбе друг с другом и заявлял, что только он способен предотвратить третью мировую войну.
В понедельник, 27 марта, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер констатировал, что Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.
В понедельник, 27 марта, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер констатировал, что Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.
Вчера, 14:38"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой РоссииРоссия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom 27 марта сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер
А несколькими днями ранее австрийский политик Геральд Гросс заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы.
24 марта, 16:25"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУСРешение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс