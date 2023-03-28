Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая - 28.03.2023 Украина.ру
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Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая
Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая - 28.03.2023 Украина.ру
Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая
Военные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают". Такое заявление в интервью Fox News 27 марта сделал экс-президент США Дональд Трамп. Он добавил, что вопрос не терпит отлагательства в условиях, когда политика действующего американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны
2023-03-28T10:07
2023-03-28T10:07
новости
дональд трамп
конфликт
украина
новости украины
третья мировая война
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В новом интервью экс-президент в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.Ранее Трамп заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.Также экс-президент США неоднократно обвинял действующего лидера страны в подталкивании России и Китая к дружбе друг с другом и заявлял, что только он способен предотвратить третью мировую войну.В понедельник, 27 марта, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер констатировал, что Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.А несколькими днями ранее австрийский политик Геральд Гросс заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы.
https://ukraina.ru/20230327/1044759484.html
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новости, дональд трамп, конфликт, украина, новости украины, третья мировая война
Новости, Дональд Трамп, конфликт, Украина, Новости Украины, третья мировая война

Трамп: конфликт на Украине нужно завершить немедленно, пока не началась третья мировая

10:07 28.03.2023
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Военные действия должны прекратиться, потому что "Украину уничтожают". Такое заявление в интервью Fox News 27 марта сделал экс-президент США Дональд Трамп. Он добавил, что вопрос не терпит отлагательства в условиях, когда политика действующего американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны
"Если эта проблема не будет решена к тому времени, когда у нас состоятся выборы — а возможно, этого и не произойдет, — то вполне может быть, что мы придем к третьей мировой войне — к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, по сравнению с которой Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками", — сказал он.
В новом интервью экс-президент в очередной раз подчеркнул, что может решить вопрос мира на Украине в течение 24 часов с помощью "очень легких переговоров" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Ранее Трамп заявлял, что западная военная помощь Киеву должна зависеть от итогов переговоров с Путиным, при этом львиную долю поставок вооружения просто обязан организовать Евросоюз, так как стратегический интерес в этом именно у ЕС, а не США.
Также экс-президент США неоднократно обвинял действующего лидера страны в подталкивании России и Китая к дружбе друг с другом и заявлял, что только он способен предотвратить третью мировую войну.

В понедельник, 27 марта, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер констатировал, что Россия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Вчера, 14:38
"Джон, ты проиграл": офицер США Риттер призвал Вашингтон смириться с победой РоссииРоссия уже победила на поле боя, и для США будет лучшим вариантом немедленно прекратить конфликт на Украине, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина. Такое заявление в интервью для YouTube-канала Judging Freedom 27 марта сделал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер
А несколькими днями ранее австрийский политик Геральд Гросс заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
24 марта, 16:25
"Ордер на арест Путина продлил украинский конфликт на годы" - австрийский политик в ярости от решения МУСРешение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина обеспечило продолжение конфликта на Украине на долгие годы. Такое мнение 24 марта в эфире OE24.TV озвучил австрийский политик Геральд Гросс
 
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