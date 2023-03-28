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Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область

Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область - 28.03.2023 Украина.ру

Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область

Киев перебрасывает технику в Харьковскую область. Такое заявление во вторник, 28 марта, сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит агентство РИА Новости

2023-03-28T09:22

2023-03-28T09:22

2023-03-28T09:32

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Он уточнил, что часть колонн идут по направлению населенного пункта Новоселовское, находящегося на линии фронта, а другая часть - в сторону подконтрольного Киеву Изюма.Несколько дней назад Марочко также сообщал, что украинские военные развернули в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска мобильный крематорий.Бои за город продолжаются.Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.На данный момент известно, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, и союзные силы освободили около 70% населенного пункта.

https://ukraina.ru/20230328/1044778035.html

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