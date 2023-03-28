Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область - 28.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230328/1044782315.html
Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область
Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область - 28.03.2023 Украина.ру
Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область
Киев перебрасывает технику в Харьковскую область. Такое заявление во вторник, 28 марта, сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит агентство РИА Новости
2023-03-28T09:22
2023-03-28T09:32
новости
новости украины
украина
киев
военная техника
харьковская область
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044057013_3:0:600:336_1920x0_80_0_0_28acbe86280ff8a9384e2e960bf45e49.png
Он уточнил, что часть колонн идут по направлению населенного пункта Новоселовское, находящегося на линии фронта, а другая часть - в сторону подконтрольного Киеву Изюма.Несколько дней назад Марочко также сообщал, что украинские военные развернули в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска мобильный крематорий.Бои за город продолжаются.Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.На данный момент известно, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, и союзные силы освободили около 70% населенного пункта.
https://ukraina.ru/20230328/1044778035.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044057013_152:0:600:336_1920x0_80_0_0_3b65386610c67b388fd5a0b41dca4d75.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, украина, киев, военная техника, харьковская область, андрей марочко
Новости, Новости Украины, Украина, Киев, военная техника, Харьковская область, Андрей Марочко

Марочко: Киев перебрасывает военную технику в Харьковскую область

09:22 28.03.2023 (обновлено: 09:32 28.03.2023)
 
© © AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ
© © AP Photo / Libkos
Читать в
Киев перебрасывает технику в Харьковскую область. Такое заявление во вторник, 28 марта, сделал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко. Его слова приводит агентство РИА Новости

"Через населенный пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колон вооруженных формирований Украины. По словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооруженных формирований Украины", - сказал Марочко.

Он уточнил, что часть колонн идут по направлению населенного пункта Новоселовское, находящегося на линии фронта, а другая часть - в сторону подконтрольного Киеву Изюма.
Несколько дней назад Марочко также сообщал, что украинские военные развернули в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска мобильный крематорий.
Бои за город продолжаются.
Еще в феврале Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это "не очень большой город".
Однако буквально на днях он провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
Ранее американское агентство Bloomberg написало, что получение российскими военными контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики, а главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании всего фронта.
На данный момент известно, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией, и союзные силы освободили около 70% населенного пункта.
07:31
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь КиеваМорги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 28 марта РИА Новости
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаКиеввоенная техникаХарьковская областьАндрей Марочко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
13:52Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
13:34Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ
13:32Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго
13:31Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
13:21Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть
13:03Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове
13:00Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:58Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
12:35"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков
12:25Обедненный уран для переживших Чернобыль. Адский эксперимент над Украиной продолжается
12:19Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
12:18The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
11:48"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
11:40"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина
11:29Украина: от наступления к разделу
11:24Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
10:50Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области
10:41Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице
10:33Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске
Лента новостейМолния