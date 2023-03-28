https://ukraina.ru/20230328/1044778513.html

Рогов ожидает провокаций от ВСУ во время визита Гросси на ЗАЭС

Рогов ожидает провокаций от ВСУ во время визита Гросси на ЗАЭС - 28.03.2023 Украина.ру

Рогов ожидает провокаций от ВСУ во время визита Гросси на ЗАЭС

Украинские военные могут устроить провокации по случаю визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил 28 марта председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:00

2023-03-28T08:21

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

владимир рогов

новости

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"Мы все время ожидаем провокаций. Во время первого визита Гросси была попытка высадки десанта в Энергодаре, были массированные обстрелы. Во время ротаций, которые проходили по расписанию, были попытки обстрела людей, иностранных журналистов, которые освещали эти события. Поэтому нет оснований считать, что эта ротация, да еще и с приездом Гросси, вдруг станет воплощением мира, спокойствия и доброжелательности режима [президента Украины Владимира] Зеленского", - сказал Рогов.Он считает, что в случае провокаций со стороны Киева виновной будет объявлена российская сторона.В среду ожидается второй визит гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС. Он собирается проверить уровень безопасности на станции и указать на необходимость ее защиты в условиях боевых действий. Грядущий визит также направлен на поддержание регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на станции после ситуации, когда инспекторы задержались там почти на месяц. По итогам первой поездки Гросси в начале сентября 2022 года учреждено постоянное присутствие экспертов агентства на ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20230218/1043668971.html

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рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, владимир рогов, новости