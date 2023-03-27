Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья - 27.03.2023 Украина.ру
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Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья - 27.03.2023 Украина.ру
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья
Погиб участник спецоперации, Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом поздно вечером 26 марта сообщил в своем Телеграм-канале глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков
2023-03-27T12:36
2023-03-27T12:36
новости
герой россии
гибель
спецоперация
украина
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Он добавил, что за время службы Лисицкий прошел не одну "горячую точку", в числе таковых были Абхазия в 1993 году, Дагестан в 1999-м, затем Чечня, Югославия и снова Чечня, в 2008-м - Сирия и теперь Украина.Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.И.о ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что подполковник погиб в бою."Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы", - сказал Ситников.
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новости, герой россии, гибель, спецоперация, украина
Новости, Герой России, гибель, Спецоперация, Украина

Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья

12:36 27.03.2023
 
© официальный сайт Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
© официальный сайт Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
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Погиб участник спецоперации, Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом поздно вечером 26 марта сообщил в своем Телеграм-канале глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков

"Пришло тяжелое сообщение. Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, Почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. Трагичный день в истории 247-го полка ВДВ. Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах", - написал Теньков.

Он добавил, что за время службы Лисицкий прошел не одну "горячую точку", в числе таковых были Абхазия в 1993 году, Дагестан в 1999-м, затем Чечня, Югославия и снова Чечня, в 2008-м - Сирия и теперь Украина.
Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.
И.о ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что подполковник погиб в бою.
"Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы", - сказал Ситников.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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