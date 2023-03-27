https://ukraina.ru/20230327/1044754446.html
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья - 27.03.2023 Украина.ру
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья
Погиб участник спецоперации, Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом поздно вечером 26 марта сообщил в своем Телеграм-канале глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков
2023-03-27T12:36
2023-03-27T12:36
2023-03-27T12:36
новости
герой россии
гибель
спецоперация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044753235_0:41:275:196_1920x0_80_0_0_43d195d1f6ae757bc0462c34d56c9ea7.jpg
Он добавил, что за время службы Лисицкий прошел не одну "горячую точку", в числе таковых были Абхазия в 1993 году, Дагестан в 1999-м, затем Чечня, Югославия и снова Чечня, в 2008-м - Сирия и теперь Украина.Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.И.о ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что подполковник погиб в бою."Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы", - сказал Ситников.
https://ukraina.ru/20230327/1044751337.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044753235_0:16:275:222_1920x0_80_0_0_6286bff1cb499325c36eff8d10387ce8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, герой россии, гибель, спецоперация, украина
Погиб Герой России Дмитрий Лисицкий - власти Ставрополья
Погиб участник спецоперации, Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом поздно вечером 26 марта сообщил в своем Телеграм-канале глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков
"Пришло тяжелое сообщение. Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, Почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. Трагичный день в истории 247-го полка ВДВ. Соболезнования родным и близким. Герой вечно останется в наших сердцах", - написал Теньков.
Он добавил, что за время службы Лисицкий прошел не одну "горячую точку", в числе таковых были Абхазия в 1993 году, Дагестан в 1999-м, затем Чечня, Югославия и снова Чечня, в 2008-м - Сирия и теперь Украина.
Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка, звание Героя России ему было присвоено в 2015 году.
И.о ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что подполковник погиб в бою.
"Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы", - сказал Ситников.