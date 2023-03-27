https://ukraina.ru/20230327/1044751337.html

Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции

Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции - 27.03.2023 Украина.ру

Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции

В Мариуполе совершили покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом 27 марта заявил бывший представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин

2023-03-27T11:59

2023-03-27T11:59

2023-03-27T11:59

покушение

полиция

мариуполь

новости

бомба

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По его словам, Москвин жив, но получил контузию. Госпитализация ему не понадобилась.Как полагает следствие, бомба, закрепленная под автомобилем, сработала, когда начальник полиции находился рядом.На месте покушения работают эксперты-криминалисты, подробности выясняются.

https://ukraina.ru/20230313/1044300677.html

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покушение, полиция, мариуполь, новости, бомба