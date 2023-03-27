https://ukraina.ru/20230327/1044751337.html
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции - 27.03.2023 Украина.ру
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции
В Мариуполе совершили покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом 27 марта заявил бывший представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин
2023-03-27T11:59
2023-03-27T11:59
2023-03-27T11:59
покушение
полиция
мариуполь
новости
бомба
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По его словам, Москвин жив, но получил контузию. Госпитализация ему не понадобилась.Как полагает следствие, бомба, закрепленная под автомобилем, сработала, когда начальник полиции находился рядом.На месте покушения работают эксперты-криминалисты, подробности выясняются.
https://ukraina.ru/20230313/1044300677.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
покушение, полиция, мариуполь, новости, бомба
покушение, полиция, Мариуполь, Новости, бомба
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции
В Мариуполе совершили покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом 27 марта заявил бывший представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин