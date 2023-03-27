Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции - 27.03.2023 Украина.ру
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Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции - 27.03.2023 Украина.ру
Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции
В Мариуполе совершили покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом 27 марта заявил бывший представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин
2023-03-27T11:59
2023-03-27T11:59
покушение
полиция
мариуполь
новости
бомба
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По его словам, Москвин жив, но получил контузию. Госпитализация ему не понадобилась.Как полагает следствие, бомба, закрепленная под автомобилем, сработала, когда начальник полиции находился рядом.На месте покушения работают эксперты-криминалисты, подробности выясняются.
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покушение, полиция, мариуполь, новости, бомба
покушение, полиция, Мариуполь, Новости, бомба

Взорвали автомобиль. В Мариуполе чуть не погиб начальник полиции

11:59 27.03.2023
 
© Фото : Nate Steiner / flickr
- РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Nate Steiner / flickr
Читать в
В Мариуполе совершили покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом 27 марта заявил бывший представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин
По его словам, Москвин жив, но получил контузию. Госпитализация ему не понадобилась.
Как полагает следствие, бомба, закрепленная под автомобилем, сработала, когда начальник полиции находился рядом.
На месте покушения работают эксперты-криминалисты, подробности выясняются.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
13 марта, 08:45
СК возбудил дело о покушении на командира спецназа "Ахмат"Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту покушения на жизнь командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова. Об этом рассказал адвокат Денис Шапиро, передает 13 марта РИА Новости
 
покушениеполицияМариупольНовостибомба
 
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