https://ukraina.ru/20230327/1044736097.html

Конрад Рэнкас: Российско-китайский альянс в своей основе является проевропейским

Конрад Рэнкас: Российско-китайский альянс в своей основе является проевропейским - 27.03.2023 Украина.ру

Конрад Рэнкас: Российско-китайский альянс в своей основе является проевропейским

Польский политический аналитик считает, что в нынешней ситуации Европа может быть либо колонией США, либо органической частью Евразии со всеми ее составляющими — то есть Россией, Китаем, Индией, Ираном и т. д.

2023-03-27T08:58

2023-03-27T08:58

2023-03-27T11:41

интервью

украина

польша

россия

китай

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великобритания

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Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.— Господин Рэнкас, прощаясь с Владимиром Путиным, Си Цзиньпин сказал: «Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет». О глобальных последствиях союза Москвы и Пекина сказано много, а чем он обернётся для Европы и в особенности для Польши и Украины?— Это зависит от того, найдут ли Польша, Украина и, прежде всего, Западная Европа свое естественное место среди сил, перестраивающих мировой порядок, или попытаются затормозить и воспрепятствовать его неизбежной трансформации вопреки своим интересам.Инициатива «Один пояс, один путь», которую англосаксы пытаются заблокировать, спровоцировав новые войны, — это ведь классический пример стратегии win-win, взаимовыгодной для всех партнеров: Китая как промышленной и капитальной базы, России с её энергетическим потенциалом, и Европы, модель потребления которой в настоящее время подходит к концу, — но тем не менее она по-прежнему остается привлекательным крупным рынком со значительными возможностями для капитала.Таким образом, российско-китайский альянс в своей основе является проевропейским, причём особенно выгодным для субъектов, наиболее пострадавших в рамках нынешнего глобального баланса сил, то есть для Центральной и Восточной Европы.На наших глазах реализуется идея замораживания капитализма, его перехода в форму застоя, с нулевым экономическим ростом, с новым сокращением потребления для широких слоев населения, но с его сохранением и даже ростом для высших классов. Реализация этого сценария форсирована ограничением возможности дальнейшего развития капиталистического накопления. Благодаря стратегии Transformismo (в терминологии Грамши), т. е. адаптации содержания и методов изменений, закрепляющих существующий порядок вещей, интересы нынешних бенефициаров однополярного мира, глобализма, неолиберального миропорядка будут обеспечены.Конечно, это будет ударом по экономикам и обществам, успешно перестраивающимся и стремящимся к своим ключевым нишам системы «Мир», ведь речь идет о том, чтобы отмахнуться от России с её сырьем и Китая с его производством. Но оба этих полупериферийных организма способны выжить даже в противостоянии всему Западу, постепенно воссоздавая свои внутренние рынки и действуя вне тех 13% человечества, которыми ограничивается ядро ​​англосаксонской гегемонии.При этом гораздо худшие перспективы у средних и малых наций, которые до сих пор специализировались как поставщики дешевой рабочей силы и полуфабрикатов для капиталистического хозяйства. Помимо того, что сама идея «догонять Запад» — это пропагандистский вымысел от начала до конца, колесо с бегущими белками и висящие перед ослиными глазами морковки, — сейчас мы имеем дело уже не с декорацией, а с фото декорации. Потому что, будучи окраиной англосаксонской системы, ни Польша, ни Украина, ни любое другое стремящееся на Запад общество никогда никого не догонят. Мы навсегда останемся в ловушке среднего роста, и со временем наше положение будет ухудшаться, потому что мы больше не нужны даже в качестве фермеров, уборщиков или рабочих.В ситуации, когда Европа может быть либо колонией США, либо органической частью Евразии со всеми ее составляющими, т. е. Россией, Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном и т. д., выбор кажется очевидным. К сожалению, не для людей, которых поставили у власти в наших странах именно для того, чтобы мы не смогли сделать выбор в пользу поляков или украинцев.— Польша является одним из важных составляющих «Шёлкового пути» — именно через польско-белорусскую границу проходит большая часть железнодорожного транзита из Китая в Европу. В связи с последними событиями — нет ли угроз этому транзиту?— Рано или поздно этот транзит должен быть заблокирован, будь то односторонние политические решения Польши или исключение из цепочки Белоруссии путём «цветной революции», государственного переворота или войны. Конечно, подобно тому, как Запад должен был подготовиться к войне с Россией, охладив экономику во время пандемии COVID-19 и подготовив инфраструктуру к частичному энергозамещению из американской зоны влияния, для отсечения от Азии нужен определенный переходный период. Но не может быть сомнения, что такая попытка будет осуществлена, — конечно, в ущерб Польше и всей Европе.Однако стоит задуматься, кому это может быть выгодно. Кандидатура Турции, уже заявившей о готовности взять на себя роль полномасштабного газового хаба для юга Европы, кажется самоочевидной. Именно в этом контексте следует понимать неоднократные попытки со стороны Анкары и Стамбула к эскалации в Закавказье, Грузии и на армяно-азербайджанской границе, а также упорное стремление к «цветной революции» в Иране или прямой израильско-американской агрессии против этой страны.Однако, анализируя сложность глобальной шахматной доски, мы также должны учитывать фундаментальное понимание, которое когда-то развивал вслед за Антонио Грамши профессор Роберт В. Кокс: если гегемония всё чаще прибегает к военной силе для защиты гегемонистского мирового порядка, то глобальное подчинение гегемонии ослабевает, и мир становится все менее и менее гегемонистским. И это в конце концов остается нашим шансом.— Уже давно говорят о том, что Польша стала канатом, который перетягивают англосаксы — США и Великобритания. На минувшей неделе это стало просто очевидно: в Познани открыт постоянный американский гарнизон, а наследник британского престола посетил своих военных в Жешуве. Стоит ли полякам ожидать ещё и постоянный британский гарнизон на своей земле?— Британский гарнизон в этой части Европы — это Войско Польское и Вооружённые силы Украины. Великобритания в принципе не действует иначе, как через свои фонды, управленческие советы и, конечно, своё историческое, имперское великолепие, до сих пор производящее впечатление на закомплексованные восточноевропейские общества.В очередной раз в своей истории поляки выполняют приказ Сити, как всегда в случае наших отношений с XIX века сводившихся к развязыванию войны с русскими (до того, т. е. более-менее с XV века, англичане воспринимали Московскую Русь как свою сферу влияния, и тогда они провоцировали Москву на борьбу с поляками).Пока польский и русский народы, и украинский народ, являющийся нашим «внебрачным ребёнком», не осознают, что все споры и конфликты между нами являются делом рук внешних сил, англосаксонских и германских, не будет конца разрушительной гражданской войне между славянами.— В последнее время Британия и США будто соревнуются в том, кто больше поднимет градус эскалации на Украине. На днях Лондон заявил о передаче Киеву боеприпасов с обеднённым ураном. К чему это может привести и чем ответит Вашингтон?— Для США важнее конкуренция с Китаем, который уже присутствует на американском континенте с точки зрения капитала и инвестиций, то есть Вашингтон продолжает следовать геополитическим рекомендациям Альфреда Мэхэна. В свою очередь, Великобритания вернулась к основам «Большой игры», действуя непосредственно по руководствам Хэлфорда Маккиндера. Это, конечно, различия в приоритетах и ​​методах, но не в общих интересах двух метрополий-гегемонов.Ибо если понимать гегемонию не как простое политическое или экономическое господство одного государства над другими, а как сложную систему взаимодействий, прежде всего на уровне системы мышления и широко понимаемой культуры, то политика Уолл-Стрит и Сити могут рассматриваться как взаимодополняющие, несмотря на различия между этими центрами.Таким образом, в случае войны на Украине именно Великобритания является агрессивной и эскалирующей силой, что напоминает о геополитической роли этой страны и её центра управления, явно симбиотического по отношению к мировому финансовому сообществу. Приезды принца Уильяма в Варшаву или британских премьеров в Киев тешат тщеславие наших закомплексованных наций, но на самом деле они показывают иерархию зависимостей.Что же касается Польши, то в течение последних трёх десятилетий наше подчинение Вашингтону осуществлялось через Берлин и экономическую Великую Германию. Однако в настоящее время Берлин является неопределенным элементом англо-саксонской головоломки, поэтому необходимо сомкнуть ряды и ввести прямое управление, которое осуществляет Лондон. В случае с Киевом это имеет меньшее значение, распад государственных структур Украины и почти полная её коммерциализация в руках международных корпораций позволяет им действовать без прикрытия государства. Поэтому подконтрольные Киеву земли ныне — это второе Сомали, территория перехода собственности от существующих олигархов к международному капиталу.Если для ускорения и сокрытия этого процесса потребуется применение радиоактивного, химического, биологического или ядерного оружия — не будем питать иллюзий, что этого не произойдет. Никого не волнует заражение тысяч или миллионов каких-то славянских недочеловеков.— Варшава уже передала Киеву всю свою постсоветскую бронетехнику и МиГи. Кроме того, Польша фактически будет тыловой базой украинского батальона танков Abrams M1A1 — ведь именно танки этой устаревшей модели будут скоро поставлены и польской, и украинской армии. В связи с этим, как вы оцениваете перспективы расширения участия польских военных в боевых действиях на Украине, особенно в свете анонсированного наступления ВСУ?— Объявленные в СМИ наступления обычно в СМИ и заканчиваются, я бы на этот счёт вообще не беспокоился. Что касается поставок на Украину устаревшего оружия (за которое Киев платит миллиарды другим поставщикам, кроме Польши), то это доказывает, что целью войны является не победа в ней, а её затягивание.Но, как говорит русская присказка, не было бы счастья, да несчастье помогло. Запад не хочет поражения России, он хочет, чтобы славяне друг друга поубивали, перемололи на военной мясорубке, направили на фронт побольше резервов. А когда они закончатся, чтобы поляки восполнили потери украинцев, а белорусы — русских.Война на истощение не имеет смысла для России, потому что русские воюют с теми, кто побогаче, причём такими, которые не делают вид, что это война понарошку, и которые готовы пожертвовать менее важными украинскими или польскими людскими массами.Россия всегда утешалась своей стратегической глубиной и демографическим потенциалом, но на этот раз одного славянского пассивного сопротивления может быть недостаточно. Русско-китайское соглашение, китайские мирные предложения, несомненно, являются шагами в правильном направлении. Но неужели народ Суворова, Кутузова и Жукова уже забыл, что единственный прочный мир диктуют победители?..

https://ukraina.ru/20210119/1030289046.html

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https://ukraina.ru/20210818/1032073356.html

https://ukraina.ru/20230327/1044740528.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

интервью, украина, польша, россия, китай, сша, великобритания