https://ukraina.ru/20230327/1044706423.html

Кадровая политика УГКЦ: из секретарей – в начальники

Кадровая политика УГКЦ: из секретарей – в начальники - 27.03.2023 Украина.ру

Кадровая политика УГКЦ: из секретарей – в начальники

По широко распространённому мнению, проводимая сейчас кампания против УПЦ играет не столько в пользу ПЦУ, сколько в пользу УГКЦ. Кризис в православии... Украина.ру, 27.03.2023

2023-03-27T18:00

2023-03-27T18:00

2023-03-27T18:00

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По широко распространённому мнению, проводимая сейчас кампания против УПЦ играет не столько в пользу ПЦУ, сколько в пользу УГКЦ. Кризис в православии действительно усиливает позиции УГКЦ, хоть и не напрямую. Многое тут зависит от личности предстоятеля – сможет ли он воспользоваться последствиями кризиса?27 марта 2011 года состоялась интронизация нового главы Украинской греко-католической церкви – Святослава Шевчука (1970 г.р.). При этом до начала избирательного Синода его даже не называли среди кандидатов.Роль УГКЦ в организации так называемого "евромайдана" в Киеве, послужившим прикрытием для вооружённого государственного переворота в феврале 2014 года, сложно переоценить. Причём сами греко-католики этого не скрывают.Так, 12 декабря 2013 года президент созданного на базе Львовской богословской академии УГКЦ "Украинский католический университет" (УКУ) епископ Богдан Гудзяк в эфире "Радио Свобода" заявил, что каждый день половина выходящих на "евромайдан" в Киеве – это прихожане УГКЦ. Естественно, подавляющее большинство из них приехало в столицу Украины с Галичины, где УГКЦ давно стала господствующей конфессией.Но к тому времени на "евромайдане" были не только прихожане УГКЦ, но также священники и даже епископы этой конфессии. Более того, они сами принимали участие в столкновениях с правоохранительными органами, и благословляли протестующих на силовые действия. Верховный архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук 13 декабря 2013-го в комментарии для западных СМИ комментировал это так: "присутствие наших священников не является политическим, это молитвенное присутствие, а это значит, что Церковь со своим народом, что Церковь является душой украинского народа в его исторические моменты".Сам Шевчук на "евромайдане" лично не появлялся, но ещё 1 декабря 2013-го перед собравшимися там людьми выступил предыдущий глава УГКЦ Любомир Гузар, который благословил собравшихся и призвал их "не иметь страха и творить добро". Кстати, сразу после этого "мирные протестующие" ринулись на штурм Администрации президента Украины – "творить добро", очевидно...Стоит отметить, что именно Любомир Гузар сыграл важнейшую роль в избрании Святослава Шевчука главой УГКЦ. Познакомились они в 1993 году во Львове, где 23-летний Святослав учился во Львовской духовной семинарии УГКЦ и стремился сделать церковную карьеру.К тому времени уроженец Стрыя Святослав Шевчук имел за плечами подпольную греко-католическую семинарию, курсы в которой посещал параллельно с обучением в медицинском училище, а также обучение в Центре философско-богословских наук в Буэнос-Айресе (1991-1992). Примечательно, что 1989-1991 годы будущий глава УГКЦ провёл в Донбассе, в рядах Советской армии – он был фельдшером в отдельном батальоне аэродромного обеспечения Луганского высшего военного авиационного училища.В свою очередь, уроженец Львова, гражданин США Любомир Гузар прибыл на Украину в подвешенном статусе. С одной стороны, 2 апреля 1977 года тогдашний глава УГКЦ, Верховный архиепископ Львовский Иосиф Слипый призвал к себе нескольких священнослужителей, среди которых был и Гузар, и предложил им стать "запасными" епископами. Верховный архиепископ рукоположил их тайно, без согласия Папы Римского – по правилам католической церкви кандидаты на посвящение в епископы должны иметь согласие на это от Папы.Папа Римский Павел VI принципиально не признал хиротонии Гузара, так как она основывалась только на правах УГКЦ, гарантированных в Брестской унии, без соответствующих согласований с Ватиканом. 27 марта 1980 года Папа назначил преемником главы УГКЦ епископа Мирослава Иоанна Любачивского, а Любомир Гузар остался работать в канцелярии Слипого, выполняя разные его поручения.Мирослав Любачивский, возглавивший УГКЦ после смерти Иосифа Слипого в 1984 году, прибыл во Львов в марте 1991-го, незадолго после того, как греко-католическая церковь была легализирована в СССР. А вот Любомир Гузар в родной город вернулся только в 1993-м, и стал духовником Львовской духовной семинарии УГКЦ. Он приметил Святослава Шевчука, и в 1994-м, после рукоположения того в священники, посодействовал ему в поступлении в Папский университет святого Фомы Аквинского в Риме.В 1999-м Шевчук получил докторскую степень в области богословской антропологии и морального богословия византийской традиции. После окончания обучения вернулся во Львов, где его радостно встретил Любомир Гузар, который ещё с октября 1996 года фактически возглавлял УГКЦ – на правах епископа-помощника тяжело больного Мирослава Любачивского (кстати, именно тогда Ватикан всё же признал за Гузаром статус епископа). Шевчук стал сначала префектом, а с 2000 года – вице-ректором Львовской духовной семинарии УГКЦ.В декабре 2000 года Мирослав Любачивский умер, и в январе 2001-го новым главой УГКЦ стал Любомир Гузар, получивший, наконец, и гражданство Украины. В 2002-м он приглашает Святослава Шевчука, который к тому времени закончил трансформацию Львовской богословской академии УГКЦ в "Украинский католический университет", на должность своего личного секретаря и руководителя Патриаршей курии во Львове.Стоит отметить, что внутри конфессии украинские греко-католики со времён Иосифа Слипого называют своего Верховного архиепископа "Патриархом", хотя Ватикан этот титул никогда не признавал. Ныне среди Восточных католических церквей, к которым относится УГКЦ, лишь Коптская, Армянская, Мелькитская, Халдейская, Маронитская и Сирийская имеют статус патриархата.Убедившись в верности своего секретаря, Любомир Гузар начал двигать его вверх по административной лестнице УГКЦ. В 2007 Святослав Шевчук стал ректором Львовской духовной семинарии, а в январе 2009 года Папа Бенедикт XVI назначил его вспомогательным епископом епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе и титулярным епископом Castra di Galba (реально эта епархия существовала до начала VII века в Северной Африке).Но в апреле 2010-го действующий епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе Михаил Микицей уходит в отставку (судя по всему, это было запланировано изначально), и Святослав Шевчук в 40 лет становится полноценным епископом, более того, окормляющим почти 200 тысяч украинских эмигрантов-греко-католиков в Аргентине. Это уже был вполне приличный статус для того, чтобы претендовать на высший пост в УГКЦ, название которого Любомир Гузар к тому времени сменил на "Верховного архиепископа Киево-Галицкого", перенеся центр конфессии в Киев.10 февраля 2011 года Любомир Гузар на пресс-конференции в Киеве объявил, что Папа Бенедикт XVI принял его отставку с поста главы УГКЦ, о чём, по словам Гузара, он просил ещё в 2008, по достижению 75-летнего возраста. Выборы нового предстоятеля должны были состояться на Синоде епископов УГКЦ, назначенном на 21 марта 2011 года. Несмотря на то, что центром конфессии официально значился Киев, Синод решили провести подальше от людских глаз, в селе Брюховичи под Львовом.Стоит отметить, что на выборы главы УГКЦ влиял не только Ватикан, но и Вашингтон, заинтересованный в получении дополнительного рычага давления на президента Украины Виктора Януковича. Свою роль сыграла и возросшая международная активность Русской православной церкви, в частности, визит в США руководителя отдела внешних сношений РПЦ митрополита Иллариона, который продемонстрировал готовность Москвы защищать интересы своей паствы на Украине.США решили поддерживать на выборах радикально настроенных кандидатов, о чём, к примеру, свидетельствует опубликованная 9 марта 2011 года статья американского теолога Джорджа Вайгеля "Рим и Москва". В свою очередь, Папа Бенедикт XVI, который 17 февраля 2011 года принял в Ватикане президента РФ Дмитрия Медведева, был заинтересован в более компромиссных кандидатурах главы УГКЦ. Понтифик не терял надежды на визит в Россию, который вполне серьёзно обсуждался во времена Патриарха Алексия II.Когда Синод начал работу, в СМИ просочились имена основных претендентов. Временный администратор УГКЦ, архиепископ Львовский Игорь Возьняк был скорее номинальной кандидатурой. Ватикан ставил на вспомогательного епископа Киевской архиепархии, уроженца Львова Иосифа Миляна. Тот много лет отвечал за работу с молодёжью и был настоятелем одного из храмов в новом Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве (в 2013-2014 станет одной из баз боевиков "евромайдана").А вот "американским кандидатом" был ректор Украинского католического университета Борис Гудзяк, тогда ещё не имевший епископского достоинства. Гудзяк стал известен после своего публичного конфликта с СБУ годом ранее, когда он обвинил спецслужбу в попытках склонить его к информированию студентов об ответственности за противоправную деятельность во время акций протеста. На защиту гражданина США встала замглавы Администрации президента Украины Анна Герман, и глава СБУ Валерий Хорошковский вынужден был лично ездить во Львов, чтобы принести Гудзяку извинения. Очевидно, что задачей Гудзяка было расчистить дорогу для настоящего американского ставленника.В первые три дня работы Синода выборы проходили по четыре раза в день, но никому из кандидатов не удалось набрать две трети голосов. После двенадцати безрезультатных голосований главу УГКЦ выбирали простым большинством среди двух кандидатов с наибольшим количеством голосов. В полдень 25 марта 2011 года пресс-служба Апостольского престола сообщила, что двумя днями ранее новым Верховным архиепископом Киево-Галицким избран Святослав Шевчук, и это решение утвердил Папа Бенедикт XVI. То, что в Ватикане с утверждением не спешили, явно свидетельствовало: там ставили на другого кандидата, но смирились.27 марта 2011 года в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве состоялась торжественная интронизация новоизбранного Верховного Архиепископа Киево-Галицкого, в которой приняли участие около 60 иерархов УГКЦ и других восточных католических Церквей, представители Апостольского Престола, УПЦ КП, УАПЦ, члены Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций. УПЦ МП представлял епископ Макаровский, викарий Киевской митрополии Илларий (Шишковский), а поздравление Святославу Шевчуку направил, в том числе, предстоятель УПЦ МП Митрополит Киевский Владимир (Сабодан).Были на церемонии также представители государственной власти и послы многих государств в Киеве. Президент Украины Виктор Янукович официально поздравил прихожан УГКЦ с избранием нового главы их конфессии, а лично Верховному архиепископу УГКЦ (без слов "Киево-Галицкому" – прим.) Святославу Шевчуку глава государства пожелал добра, мира, здоровья и благодати.Немного подпортило настроение новому главе УГКЦ лишь отсутствие на интронизации главы греко-католиков Закарпатья Милана Шашика, епископа Мукачевской греко-католической епархии, которая не входит в УГКЦ и напрямую подчинена Ватикану. Но Святослав Шевчук тогда рассчитывал решить эту проблему путём поднятия статуса УГКЦ до уровня патриархата, о чём он заявил уже 2 апреля 2011 года.Правда, в первые месяцы своего правления Святослав Шевчук сделал немало многообещающих заявлений и шагов, которые в результате оказались иудиными поцелуями. Так, 5 апреля 2011 года он заявил о своём желании встретиться с патриархом Кириллом, чтобы снять напряжение между Русской православной церковью и украинскими греко-католиками. А 23 августа 2011 года в Киево-Печерской лавре прошли его официальные переговоры с митрополитом Киевским УПЦ МП Владимиром (Сабоданом).Но всё это давно в прошлом. Ныне УГКЦ поддерживает изгнание монахов канонической православной церкви из Киево-Печерской лавры, явно надеясь осуществить свою мечту о её захвате, которую не удалось реализовать после подписания Брестской унии в 1596 году. Тогда униатам достались собор Святой Софии в Киеве, значительная часть других храмов и монастырей – но не Лавра.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, угкц, униаты, церковь, папа римский, греко-католики