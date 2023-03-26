https://ukraina.ru/20230326/1044726895.html

В России изучат прототип нового украинского беспилотника

В России изучат прототип нового украинского беспилотника - 26.03.2023 Украина.ру

В России изучат прототип нового украинского беспилотника

Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова

2023-03-26T10:03

2023-03-26T10:03

2023-03-26T10:03

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БПЛА "Лелека-100" был создан для решения задач по аэроразведке, патрулированию, картографированию местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени, и начал эксплуатироваться ВСУ в 2017 году.По его словам, эксперты уже приступили к всестороннему изучению характеристик нового украинского беспилотника.

https://ukraina.ru/20230315/1044414293.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, владимир рогов, беспилотники, всу, конструкторы, разведка