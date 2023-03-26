https://ukraina.ru/20230326/1044726895.html
В России изучат прототип нового украинского беспилотника
В России изучат прототип нового украинского беспилотника - 26.03.2023 Украина.ру
В России изучат прототип нового украинского беспилотника
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова
2023-03-26T10:03
2023-03-26T10:03
2023-03-26T10:03
новости
спецоперация
владимир рогов
беспилотники
всу
конструкторы
разведка
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БПЛА "Лелека-100" был создан для решения задач по аэроразведке, патрулированию, картографированию местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени, и начал эксплуатироваться ВСУ в 2017 году.По его словам, эксперты уже приступили к всестороннему изучению характеристик нового украинского беспилотника.
https://ukraina.ru/20230315/1044414293.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир рогов, беспилотники, всу, конструкторы, разведка
Новости, Спецоперация, Владимир Рогов, беспилотники, ВСУ, конструкторы, разведка
В России изучат прототип нового украинского беспилотника
Прототип модифицированного украинского беспилотника, созданный на основе БПЛА "Лелека-100", передан российским конструкторам для изучения. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова
БПЛА "Лелека-100" был создан для решения задач по аэроразведке, патрулированию, картографированию местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени, и начал эксплуатироваться ВСУ в 2017 году.
Прототип модифицированной версии нового украинского беспилотника, созданного на основе "Лелека-100", ещё не запущенного в массовое производство, был получен и доставлен в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам
Владимир Рогов
Член главного совета администрации Запорожской области
По его словам, эксперты уже приступили к всестороннему изучению характеристик нового украинского беспилотника.