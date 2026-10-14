https://ukraina.ru/20261014/v-2026-godu-ne-zakonchitsya-ekspert-rasskazal-k-chemu-seychas-nuzhno-gotovitsya-rossii-1083806644.html

"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России

"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России - 14.10.2026 Украина.ру

"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России

России следует готовиться к интенсификации противостояния — иллюзий, что противник вот-вот сломается, питать не надо: он показал высокую адаптивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов

2026-10-14T19:30

2026-10-14T19:30

2026-10-14T19:30

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Отвечая на вопрос о том, к чему сейчас необходимо готовиться России, эксперт заявил, что нужно готовиться к интенсификации противостояния."Не надо питать иллюзий, что противник вот-вот сломается: он продемонстрировал высокую адаптивность", — констатировал эксперт.По его словам, какова цена для будущего Украины — другой вопрос: история оценит это как абсолютный крах. Однако в контексте нынешнего противостояния ресурсы у противника остаются, отметил Лукьянов. Поэтому, продолжил он, в 2026 году ничего не закончится — возможно, в 2027-м, но это зависит от многих факторов.Эксперт подчеркнул, что для России важны выборы во Франции в 2027 году. "Даже если к власти придут силы вроде "Национального объединения" Марин Ле Пен, это не изменит политику немедленно. Никто не скажет: "Россия права". Но внутренний раздрай в Евросоюзе будет нарастать", — уточнил Лукьянов."Вопрос "Зачем нам участвовать в этом конфликте?" начнет возникать не из-за страха перед Россией, а потому, что у европейских стран обострятся собственные внутренние проблемы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России" на сайте Украина.ру.

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