"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России - 14.10.2026 Украина.ру
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"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России
"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России - 14.10.2026 Украина.ру
"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России
России следует готовиться к интенсификации противостояния — иллюзий, что противник вот-вот сломается, питать не надо: он показал высокую адаптивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
2026-10-14T19:30
2026-10-14T19:30
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Отвечая на вопрос о том, к чему сейчас необходимо готовиться России, эксперт заявил, что нужно готовиться к интенсификации противостояния."Не надо питать иллюзий, что противник вот-вот сломается: он продемонстрировал высокую адаптивность", — констатировал эксперт.По его словам, какова цена для будущего Украины — другой вопрос: история оценит это как абсолютный крах. Однако в контексте нынешнего противостояния ресурсы у противника остаются, отметил Лукьянов. Поэтому, продолжил он, в 2026 году ничего не закончится — возможно, в 2027-м, но это зависит от многих факторов.Эксперт подчеркнул, что для России важны выборы во Франции в 2027 году. "Даже если к власти придут силы вроде "Национального объединения" Марин Ле Пен, это не изменит политику немедленно. Никто не скажет: "Россия права". Но внутренний раздрай в Евросоюзе будет нарастать", — уточнил Лукьянов."Вопрос "Зачем нам участвовать в этом конфликте?" начнет возникать не из-за страха перед Россией, а потому, что у европейских стран обострятся собственные внутренние проблемы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, франция, марин ле пен, ес, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине
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"В 2026 году не закончится": эксперт рассказал, к чему сейчас нужно готовиться России

19:30 14.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области
Тактико-специальные учения ЦВО в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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России следует готовиться к интенсификации противостояния — иллюзий, что противник вот-вот сломается, питать не надо: он показал высокую адаптивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов
Отвечая на вопрос о том, к чему сейчас необходимо готовиться России, эксперт заявил, что нужно готовиться к интенсификации противостояния.
"Не надо питать иллюзий, что противник вот-вот сломается: он продемонстрировал высокую адаптивность", — констатировал эксперт.
По его словам, какова цена для будущего Украины — другой вопрос: история оценит это как абсолютный крах. Однако в контексте нынешнего противостояния ресурсы у противника остаются, отметил Лукьянов. Поэтому, продолжил он, в 2026 году ничего не закончится — возможно, в 2027-м, но это зависит от многих факторов.
Эксперт подчеркнул, что для России важны выборы во Франции в 2027 году. "Даже если к власти придут силы вроде "Национального объединения" Марин Ле Пен, это не изменит политику немедленно. Никто не скажет: "Россия права". Но внутренний раздрай в Евросоюзе будет нарастать", — уточнил Лукьянов.
"Вопрос "Зачем нам участвовать в этом конфликте?" начнет возникать не из-за страха перед Россией, а потому, что у европейских стран обострятся собственные внутренние проблемы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов: Война на Украине не закончится в этом году, а в 2027-м возможны разные сценарии" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие важные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России" на сайте Украина.ру.
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