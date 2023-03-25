https://ukraina.ru/20230325/1044718942.html

По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризис

По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризис - 25.03.2023 Украина.ру

По периметру России. "Новая ось зла", биологическая угроза и крупнейший за 15 лет банковский кризис

Соединенные Штаты Америки и НАТО, а так же другие западные государства, не имея возможности выиграть в российско-украинском конфликте, "поджигают" периметр России, проводя там антироссийскую политику. Остроту этому процессу придает союз РФ и Китая, четкие параметры которого проявились на минувшей неделе

2023-03-25T08:42

2023-03-25T08:42

2023-03-25T10:09

эксклюзив

россия

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китай

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армения

азербайджан

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Болевые точки минувшей неделиВизит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, прошедший 20-22 марта, стал одним из наиболее заметных событий политической повестки прошедшей недели для всего мира. Напомним, буквально накануне визита Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, однако российско-китайская встреча на высшем уровне наглядно продемонстрировала, что изоляция и стигматизация России, к чему стремится Запад, на сегодняшний день невозможны. Подписанные в Москве соглашения носили преимущественно экономический характер, но несмотря на это, судя по последующим действиям руководства ряда ключевых западных стран, они рассматривают произошедшее как серьёзную угрозу для себя. В частности, Bloomberg пишет, что переговоры Путина и Си Цзиньпина обеспокоили руководство США, которое считает, что уставшие от войны европейские страны могут ухватиться за "китайский мирный план" как за возможность завершить украинский кризис. По всей видимости, для того, чтобы этого не допустить, США сообщили о своём намерении поставить Украине танки М1 Abrams уже в ближайшие месяцы, а не к середине следующего года, как планировалось ранее. Британия же, в свою очередь, отправит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.По мнению российского эксперта-американиста Малека Дудакова, объявление об ускорении поставок "Абрамсов"действительно было приурочено к визиту Си Цзиньпина в РФ и в какой-то степени демонстрирует обеспокоенность США усилением связей России и Китая.По словам эксперта, в США всерьёз опасаются того, что взаимодействие России и Китая приобретёт отчётливую военную составляющую. "В Вашингтоне много говорят о том, что Китай планирует в ближайшие месяцы начать поставки в Россию военных дронов, а также артиллерии и снарядов. Другое дело, что это мнение разведсообщества США никакими фактами не подкреплено, и поэтому говорить, что эти вооружения окажутся в России, пока не приходится. При этом на Западе действительно сложилось представление о том, что Китай будет активнее включаться в украинский конфликт на стороне России, с чем, конечно, и связано ускорение поставок американских вооружений", - отметил Дудаков.Стоит отметить, что российско-китайское сближение в США также стараются использовать члены команды экс-президента Дональда Трампа, являющиеся противниками действующей администрации. В частности, занимавший при Трампе пост госсекретаря Майк Помпео заявил, что Белый дом преуменьшает значение встречи Путина и Си Цзиньпина, назвав произошедшее стратегической ошибкой Байдена. В свою очередь, бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал союзнические отношения Москвы и Пекина проблемой для Запада и высказал опасение по поводу возможности создания "оси Россия-Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея".Так или иначе, словосочетание "Новая ось зла" уже проникло в лексикон многих американских политических изданий.В годовщину бомбардировок Югославии сербы хотят предотвратить окончательное отделение Косово24 марта 1999 года – дата начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии. Поводом для организации самых массированных бомбардировок со времён Второй Мировой, которым подвергались преимущественно гражданские объекты, послужил отказ югославских властей во главе со Слободаном Милошевичем вывести с территории южного сербского края Косово и Метохия войска, проводившие там операции против албанских сепаратистов. Авиаудары НАТО по Югославии продолжались два с половиной месяца, их итогом стала гибель более двух тысяч человек и почти полное разрушение югославской экономики. Во время бомбардировок использовались боеприпасы с обеднённым ураном, которые Великобритания в наши дни намерена поставить Украине. Об этом, в частности, напомнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.В итоге Милошевич согласился вывести войска из Косово, что положило начало падению его режима. Осенью 2000 года он был свергнут в результате одной из первых "цветных революций", впоследствии его арестовали, и в 2006 году экс-президент Югославии скончался в застенках Гаагского трибунала.При преемниках Милошевича, особенно при откровенно прозападном Борисе Тадиче (2004-2012 гг.), значительную скорость набрал процесс суверенизации Косово, организованный США и их союзниками. В 2008 году они признали южный сербский край независимым государством. Сербы связывали свои надежды с возвращение к власти патриотов, проголосовав на президентских выборах 2012 года за Томислава Николича, а в 2017 году – за Александра Вучича. Николич и Вучич были выходцами из Сербской радикальной партии, традиционно придерживавшейся последовательной патриотической позиции. Однако за годы своего правления они успели подписать ряд соглашений, серьёзно поспособствовавших дальнейшей сепарации Косово и обретения им всё большего числа атрибутов независимого государства. С 2013 года из Косово были выведены практически все сербские органы власти, а в последние месяцы Вучич при посредничестве ЕС ведёт переговоры с албанскими сепаратистами по поводу принятия т.н. франко-германского плана, фактически являющегося признанием независимости Косово без формального подтверждения.В годовщину бомбардировок Югославии ряд сербских политических партий инициировал акции протеста, направленные против одобрения официальным Белградом плана Берлина и Парижа по окончательному отделению Косово от Сербии. Сербское общество не собирается отказываться от колыбели своей государственности.Сербский эксперт Татьяна Стоянович считает, что сегодня мы наблюдаем финишную прямую процесса, начатого весной 1999 года.По словам эксперта, нынешняя годовщина начала бомбардировок НАТО кажется особенно тяжёлой ещё и потому, что на днях в македонском Охриде прошла встреча Александра Вучича с лидером косовских сепаратистов Альбином Курти, посредниками в которой выступили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и словацкий дипломат Мирослав Лайчак. "Эта встреча ознаменовала дальнейшее продвижение проекта так называемого независимого косовского государства, из-за которого и начались бомбардировки Югославии. Так что отторжение Косово идёт полным ходом, и в этом активно участвует высшее руководство Сербии", - отметила Стоянович.Она обратила внимание на малочисленность нынешних акций протеста, что, по её словам, говорит не о том, что сербский народ смирился с потерей Косово, а о том, что оппозиция не обладает должным политическим весом. "Сегодня посол США Кристофер Хилл высказал надежду на то, что сербы "найдут в себе силы" и простят Вашингтон. Такого "подвига душевного" пока и близко не наблюдается, и то, что на протесты вышло мало людей, связано не с готовностью сербов отказаться от Косово, а с неспособностью оппозиции консолидировать общество вокруг главных национальных ценностей", - подчеркнула Татьяна Стоянович.Здесь необходимо отметить, что если власти Сербии в том или ином виде признают Косово, это самым непосредственным образом ударит по интересам России в регионе. На сегодняшний день влияние Москвы на Балканах фактически ограничивается статусом защитника территориальной целостности Сербии, блокирующего в СБ ООН любые попытки её нарушить. Если же сербские власти откажутся от Косово сами, России очень надолго придётся забыть о любой возможности участия в "балканской игре".США намерены отремонтировать и модернизировать свои биолаборатории, располагающиеся вокруг РоссииЗа последние годы США разместили примерно в 25 странах мира биолаборатории. Значительная часть этих объектов располагалась на Украине.В марте 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призналась, что в Вашингтоне крайне обеспокоены возможностью того, что ВС РФ могут получить контроль над "объектами для проведения биологических исследований". Речь шла о 46 лабораториях. В итоге они были эвакуированы. Министерство обороны РФ неоднократно заявляло о том, что США намереваются перенести работу, проводившуюся в объектах, располагавшихся на украинской территории, в другие страны. Российское оборонное ведомство также сообщало, какие именно боевые патогены разрабатывались и изучались на Украине – чума, конго-крымская лихорадка, хантавирусы, холера и т.д.Отдельная ирония заключается в том, что часть этих лабораторий находится в странах, которые официально считаются партнёрами России – в частности, в Армении и Казахстане. При этом даже после начала СВО власти этих стран не стали предпринимать никаких действий для того, чтобы избавиться от опасных объектов. И вот 24 марта RT сообщило, что американское Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) вознамерилось провести ремонтные работы в биолабораториях на территории Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана.В интервью "Украина.ру" казахстанский политик, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов напрямую связал прозвучавшее из США заявление с прошедшей в Москве встречей российского и китайского руководителей. Он также отметил, что эта проблема продолжает касаться и Украины. Да, США законсервировали подобную деятельность на украинской территории (речь идёт о 46 объектах), они вывезли часть оборудования, постарались уничтожить документацию, патогены и результаты исследований. "Теперь мы будем производить всё это в других республиках по периметру ваших границ – именно такой посыл заключается в их нынешнем заявлении", - подчеркнул эксперт.Курманов сообщил, что на сегодняшний день по программам Пентагона 12 лабораторий работают на территории Армении, являющейся членом ОДКБ, шесть таких объектов действуют на территории Казахстана, а Азербайджан передал США коллекцию наиболее опасных патогенов, собранных ещё советскими учёными.При этом, по его словам, эти объекты уже проходили модернизацию. "Поэтому сейчас США и DTRA лукавят, когда говорят, что у них есть планы дальнейшей модернизации и ремонта лабораторий, потому что основную работу они уже выполнили", - подчеркнул Курманов.Он также сообщил, что на юге Казахстана в Жамбылской области (у границы с Киргизией) строится уже седьмой объект – лаборатория с наивысшим уровнем защиты с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов, собранных со всего мира, который станет центром координации всех лабораторий в Центральной Азии, работающих по программам Пентагона."С моей точки зрения, объявленный США ремонт этих объектов также является прикрытием для прикладных целей – то есть для завоза оборудования, ранее эвакуированного с территории Украины, для работы по тем проектам, которые были приостановлены в связи с началом СВО. Естественно, размещение нового оборудования под видом модернизации, открытие каких-то новых центров и референс-лабораторий будет нести угрозу как России, так и располагающемуся по соседству Китаю", - заявил эксперт.По его мнению, все эти объекты, формально приписанные к различным министерствам и ведомствам постсоветских республик, а по факту работающие в рамках программ двойного назначения, надо рассматривать в качестве реальных военных баз США и НАТО. "Безусловно, это реальная опасность, и здесь необходимы совместные усилия как общественных организаций, так и правительств Российской Федерации и КНР, чтобы получить контроль над деятельностью данных биолабораторий", - резюмировал Айнур Курманов.Затронет ли Россию начавшийся в США и ЕС банковский кризис?В текущем месяце в США обанкротился Silicon Valley Bank, входящий в двадцатку крупнейших в стране. Согласно оценкам экспертов, это стало самым серьёзным явлением подобного толка с 2008 года. Вслед за ним "упал" и Signature Bank.После этого проблемы в данной сфере перекинулись уже на европейский континент. Тяжелейший удар принял на себя один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse: в итоге его купил другой известный банк – UBS. 24 марта на 13% снизилась стоимость акций крупнейшего немецкого Deutsche Bank. Помимо этого, с серьёзными проблемами столкнулся ряд других крупных западных финансовых структур.Каковы могут быть последствия происходящего, и ударит ли оно по России? В интервью "Украина.ру" кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, согласно которому серьёзного банковского кризиса ждать всё же не стоит. По его словам, источник нынешней ситуации заключается не в том, что у банков токсичные активы, которые ничего не стоят, а в том, что стоимость их активов просто временно упала из-за повышения ставок, осуществляемого ФРС и ЕЦБ. "Серьёзный кризис в банковской системе не возникнет. Риск скорее в другом - в том, что происходящее, скорее всего, вынудит центробанки перестать повышать ставки и, возможно, даже перейти к их снижению. Это значит, что их работа по нормализации инфляции останется недоделанной. Это погрузит рынки и экономики в неопределённость, потому что инфляция будет сохраняться на повышенных уровнях", - полагает Абрамов.Что касается потенциальных рисков для России, то, по его мнению, из-за действующих экономических барьеров ситуация вокруг европейских и американских банков на неё напрямую не перекинется. "Но теоретически эта ситуация может привести к тому, что в экономиках развитых стран может начаться сумятица, которая замедлит их рост, что приведёт к падению спроса на нефть и газ. То есть для России это может аукнуться через сокращение валютной выручки, а не через какие-либо взаимосвязи между банками", - резюмировал Александр Абрамов.

https://ukraina.ru/20230322/1044632800.html

https://ukraina.ru/20230303/1044035957.html

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https://ukraina.ru/20220317/1033552081.html

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Владимир Зотов

эксклюзив, россия, сербия, косово, китай, сша, казахстан, армения, азербайджан, узбекистан, киргизия