https://ukraina.ru/20230323/1044675637.html
"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео
"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео - 23.03.2023 Украина.ру
"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов пообщался с одним из самых непубличных руководителей освобождённых территорий – главой Харьковской военно-гражданской... Украина.ру, 23.03.2023
2023-03-23T14:23
2023-03-23T14:23
2023-03-23T14:23
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Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов пообщался с одним из самых непубличных руководителей освобождённых территорий – главой Харьковской военно-гражданской администрации Виталием Ганчевым. Каковы основные проблемы беженцев? Насколько непростая ситуация? Чего ждут и на что надеются жители Харьковщины? Подробности в нашем материале.Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, харьков, беженцы, херсон, запорожье, мелитополь, мариуполь, донецк, луганск, видео
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"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео
Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов пообщался с одним из самых непубличных руководителей освобождённых территорий – главой Харьковской военно-гражданской администрации Виталием Ганчевым. Каковы основные проблемы беженцев? Насколько непростая ситуация? Чего ждут и на что надеются жители Харьковщины? Подробности в нашем материале.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.