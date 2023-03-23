https://ukraina.ru/20230323/1044675637.html

"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео

"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео - 23.03.2023 Украина.ру

"Мы живём надеждой на скорое возвращение домой": эксклюзивное интервью с главой Харьковской ВГА. Видео

Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов пообщался с одним из самых непубличных руководителей освобождённых территорий – главой Харьковской военно-гражданской... Украина.ру, 23.03.2023

2023-03-23T14:23

2023-03-23T14:23

2023-03-23T14:23

видео

россия

украина

сво

харьков

беженцы

херсон

запорожье

мелитополь

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044674824_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_8a871d50932c27ad4a0e0b5eec887c25.jpg

Корреспондент Украина.ру Фёдор Громов пообщался с одним из самых непубличных руководителей освобождённых территорий – главой Харьковской военно-гражданской администрации Виталием Ганчевым. Каковы основные проблемы беженцев? Насколько непростая ситуация? Чего ждут и на что надеются жители Харьковщины? Подробности в нашем материале.Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, харьков, беженцы, херсон, запорожье, мелитополь, мариуполь, донецк, луганск, видео