"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций - 23.03.2023 Украина.ру
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"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций
"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций - 23.03.2023 Украина.ру
"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций
Главной целью западных санкций был российский народ. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год
2023-03-23T12:39
2023-03-23T12:41
санкции
россия
михаил мишустин
народ
новости
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"Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас, даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", - сказал премьер.По его словам, санкциями Запад хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи.Политик взмутился тем, что Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны.Он заверил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.
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санкции, россия, михаил мишустин, народ, новости
санкции, Россия, Михаил Мишустин, народ, Новости

"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций

12:39 23.03.2023 (обновлено: 12:41 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Главной целью западных санкций был российский народ. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год
"Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас, даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", - сказал премьер.
По его словам, санкциями Запад хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи.

"Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть, тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыл", - напомнил Мишустин.

Политик взмутился тем, что Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны.
Он заверил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 16:41
Не могут остановиться: в ЕС стартовало обсуждение новых санкций против РоссииВ Европейском союзе начали обсуждение следующего - одиннадцатого - пакета санкций против России. Однако конкретные меры пока не предложены. Об этом в среду, 22 марта, написало агентство РИА Новости со ссылкой на информированный источник
 
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