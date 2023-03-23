https://ukraina.ru/20230323/1044666590.html

"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций

"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций - 23.03.2023 Украина.ру

"Запад не брезговал ничем": Мишустин назвал настоящую цель антироссийских санкций

Главной целью западных санкций был российский народ. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год

2023-03-23T12:39

2023-03-23T12:39

2023-03-23T12:41

санкции

россия

михаил мишустин

народ

новости

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"Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас, даже далекому от глобальной политики человеку понятно, главной целью был именно российский народ", - сказал премьер.По его словам, санкциями Запад хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи.Политик взмутился тем, что Запад не брезговал никакими средствами против РФ : взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны.Он заверил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.

https://ukraina.ru/20230322/1044644360.html

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санкции, россия, михаил мишустин, народ, новости