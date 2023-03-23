"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины - 23.03.2023 Украина.ру
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"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины
"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины - 23.03.2023 Украина.ру
"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины
Позиция Запада поменяется после победы России в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:10
новости
андрей суздальцев
европа
нато
евросоюз
польша
прибалтика
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По его словам, поражение Украины будет значить очень многое для европейских правящих элит. После разгрома ВСУ противников для России на суше не останется, утверждает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, андрей суздальцев, европа, нато, евросоюз, польша, прибалтика
Новости, Андрей Суздальцев, Европа, НАТО, Евросоюз, Польша, Прибалтика

"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины

12:10 23.03.2023
 
© РИА Новости . Филип Климашевский / Перейти в фотобанкАкция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве
Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Филип Климашевский
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Позиция Запада поменяется после победы России в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
По его словам, поражение Украины будет значить очень многое для европейских правящих элит.
"Мы возвращаемся в Центральную Европу. Первое, что будет бросаться в глаза, - это смена правящих элит. Они опозорились. Это будет смена власти в Польше, Прибалтике. Начнет крошиться и НАТО, и Евросоюз. Это будет совершенно другой мир", - сказал Суздальцев.
После разгрома ВСУ противников для России на суше не останется, утверждает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАндрей СуздальцевЕвропаНАТОЕвросоюзПольшаПрибалтика
 
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