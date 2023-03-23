https://ukraina.ru/20230323/1044664430.html
"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины
"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины - 23.03.2023 Украина.ру
"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины
Позиция Запада поменяется после победы России в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:10
2023-03-23T12:10
новости
андрей суздальцев
европа
нато
евросоюз
польша
прибалтика
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По его словам, поражение Украины будет значить очень многое для европейских правящих элит. После разгрома ВСУ противников для России на суше не останется, утверждает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101636/10/1016361009_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ea214f8d1f272c2915e1d07612bfb3c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей суздальцев, европа, нато, евросоюз, польша, прибалтика
Новости, Андрей Суздальцев, Европа, НАТО, Евросоюз, Польша, Прибалтика
"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины
Позиция Запада поменяется после победы России в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
По его словам, поражение Украины будет значить очень многое для европейских правящих элит.
"Мы возвращаемся в Центральную Европу. Первое, что будет бросаться в глаза, - это смена правящих элит. Они опозорились. Это будет смена власти в Польше, Прибалтике. Начнет крошиться и НАТО, и Евросоюз. Это будет совершенно другой мир", - сказал Суздальцев.
После разгрома ВСУ противников для России на суше не останется, утверждает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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