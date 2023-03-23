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"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины

"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины - 23.03.2023 Украина.ру

"Они опозорились". Суздальцев рассказал, что станет с Европой после разгрома Украины

Позиция Запада поменяется после победы России в вооруженном конфликте на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2023-03-23T12:10

2023-03-23T12:10

2023-03-23T12:10

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По его словам, поражение Украины будет значить очень многое для европейских правящих элит. После разгрома ВСУ противников для России на суше не останется, утверждает эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей суздальцев, европа, нато, евросоюз, польша, прибалтика