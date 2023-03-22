Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Запад думает, что Россия побоится использовать ядерное оружие, поэтому прибегает к разного рода провокациям, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Центральное событие мировой политики последних дней – визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
- Андрей Иванович, что стало главным итогом переговоров лидеров двух стран?
- Солидарность, которую проявил Китай в такой сложный для нас период. Китай поддержал нас своим присутствием, ничего не обещал. Нам, в принципе, ничего не надо в плане финансов, ресурсов, оружия. Кстати, это очень глупая информация о том, что мы заинтересованы в поставках китайского оружия. Что он может нам поставить, кроме нашего оружия?
Китай солидарен с нами в том, что существующий однополюсный мир должен быть изменен. Этот визит был индикатором, индикатором нашей победы. Китай крайне осторожен на внешней арене, старается не обременять себя какими-то обязательствами, очень строго действует в сфере безопасности. Если бы действительно у нас были бы проблемы, мы бы зависли на грани поражения, глава бы китайского государства с официальным визитом к нам бы не явился.
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Значит, это хороший индикатор того, что мы все-таки побеждаем.
- Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев. Что имел в виду президент?
- Китайский план мирного урегулирования российско-украинского конфликта не был принят западом категорически. Не поддержали даже первую позицию – прекращение огня.
Этот план частично порадовал Киев, потому что там есть вопрос о сохранении территориальной целостности. Это план частично удовлетворил и Россию. Но мы должны понимать, что это все равно основа для переговоров. Нельзя ничего отбрасывать.
- Ведущие аналитики НАТО полагают, что ближайшие полгода станут критически важными для спецоперации. Якобы Киев готовит наступление в сторону Крыма, чтобы перерезать сухопутный коридор в Россию. Насколько такой сценарий вероятен?
- Нельзя ничему верить. Когда информация о наступлении сообщается открыто, возникает большой соблазн считать, что это просто информационная атака. С другой стороны, мир сейчас несколько поменялся. Это не Курская дуга 80 лет назад, сейчас есть спутники, передвижения войск видно. Есть большая вероятность прорыва к Азовскому морю, чтобы перерубить доступ в Крым.
Надо сказать, что это последнее наступление. Это третья украинская армия, первую мы уничтожили в июле прошлого года, вторую – к декабрю. Сейчас подготовлена третья армия с большим количеством западных боевых машин пехоты и танков.
Против нас идет НАТО, там есть и новейшее оружие. На нас направляют лучший танк Запада – "Леопард". Но личный состав впервые не совсем украинский, очень много поляков и выходцев из других стран НАТО. Если мы разобьем это наступление, то на суше у нас противника не будет.
- Что произойдет после провала этого наступления? Мирные переговоры, победоносное шествие ВС РФ в Киев?
- Мы можем только гадать. Конечно, позиция Запада будет меняться. Разгром Украины будет значить очень многое. Мы возвращаемся в Центральную Европу. Первое, что будет бросаться в глаза, - это смена правящих элит. Они опозорились. Это будет смена власти в Польше, Прибалтике. Начнет крошиться и НАТО, и Евросоюз. Это будет совершенно другой мир.
- Лондон собирается поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Это шаг к ядерной эскалации? Как Россия может ответить на это?
- У них нет другого выхода, у них нет снарядов. Снаряды с обедненным ураном используются не от хорошей жизни. Просто-напросто вольфрам, который используется в снарядах большой пробиваемости, очень дорогой. Обедненный уран дешевле. Это элемент, который помогает увеличивать бронепробиваемость снаряда. Но он опасен. Попадание в танк гарантирует, что танкисты заболеют тем же раком, онкологией. Мы можем ответить, использовав тактическое ядерное оружие.
22 марта, 13:04Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит РоссияБритания анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
- Против военных центров в Европе или только на территории Украины?
- Я долго сам не понимал этот термин – тактическое ядерное оружие. Это те же снаряды с ядерным зарядом, которые используются в гаубицах. Это мощный ядерный взрыв, но он локальный, в радиусе нескольких километров все будет уничтожено. Оно может быть использовано против мостов, укреплений. Это еще не масштабная ядерная война, но уже ядерная.
- То есть мы движемся к полномасштабной ядерной войне между двумя центрами сил?
- Да, поэтому мы постоянно призываем одуматься Запад. Они уверены, что мы побоимся использовать ядерное оружие, поэтому откровенно издеваются.