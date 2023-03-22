https://ukraina.ru/20230322/1044641893.html

Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева

Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева - 22.03.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева

Запад думает, что Россия побоится использовать ядерное оружие, поэтому прибегает к разного рода провокациям, считает политолог Андрей Суздальцев

2023-03-22T16:49

2023-03-22T16:49

2023-03-22T16:49

интервью

андрей суздальцев

украина

россия

снаряды

крым

ядерная война

ядерное оружие

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Центральное событие мировой политики последних дней – визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.- Андрей Иванович, что стало главным итогом переговоров лидеров двух стран?- Солидарность, которую проявил Китай в такой сложный для нас период. Китай поддержал нас своим присутствием, ничего не обещал. Нам, в принципе, ничего не надо в плане финансов, ресурсов, оружия. Кстати, это очень глупая информация о том, что мы заинтересованы в поставках китайского оружия. Что он может нам поставить, кроме нашего оружия?Китай солидарен с нами в том, что существующий однополюсный мир должен быть изменен. Этот визит был индикатором, индикатором нашей победы. Китай крайне осторожен на внешней арене, старается не обременять себя какими-то обязательствами, очень строго действует в сфере безопасности. Если бы действительно у нас были бы проблемы, мы бы зависли на грани поражения, глава бы китайского государства с официальным визитом к нам бы не явился.Значит, это хороший индикатор того, что мы все-таки побеждаем.- Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев. Что имел в виду президент?- Китайский план мирного урегулирования российско-украинского конфликта не был принят западом категорически. Не поддержали даже первую позицию – прекращение огня.Этот план частично порадовал Киев, потому что там есть вопрос о сохранении территориальной целостности. Это план частично удовлетворил и Россию. Но мы должны понимать, что это все равно основа для переговоров. Нельзя ничего отбрасывать.- Ведущие аналитики НАТО полагают, что ближайшие полгода станут критически важными для спецоперации. Якобы Киев готовит наступление в сторону Крыма, чтобы перерезать сухопутный коридор в Россию. Насколько такой сценарий вероятен?- Нельзя ничему верить. Когда информация о наступлении сообщается открыто, возникает большой соблазн считать, что это просто информационная атака. С другой стороны, мир сейчас несколько поменялся. Это не Курская дуга 80 лет назад, сейчас есть спутники, передвижения войск видно. Есть большая вероятность прорыва к Азовскому морю, чтобы перерубить доступ в Крым.Надо сказать, что это последнее наступление. Это третья украинская армия, первую мы уничтожили в июле прошлого года, вторую – к декабрю. Сейчас подготовлена третья армия с большим количеством западных боевых машин пехоты и танков.Против нас идет НАТО, там есть и новейшее оружие. На нас направляют лучший танк Запада – "Леопард". Но личный состав впервые не совсем украинский, очень много поляков и выходцев из других стран НАТО. Если мы разобьем это наступление, то на суше у нас противника не будет.- Что произойдет после провала этого наступления? Мирные переговоры, победоносное шествие ВС РФ в Киев?- Мы можем только гадать. Конечно, позиция Запада будет меняться. Разгром Украины будет значить очень многое. Мы возвращаемся в Центральную Европу. Первое, что будет бросаться в глаза, - это смена правящих элит. Они опозорились. Это будет смена власти в Польше, Прибалтике. Начнет крошиться и НАТО, и Евросоюз. Это будет совершенно другой мир.- Лондон собирается поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Это шаг к ядерной эскалации? Как Россия может ответить на это?- У них нет другого выхода, у них нет снарядов. Снаряды с обедненным ураном используются не от хорошей жизни. Просто-напросто вольфрам, который используется в снарядах большой пробиваемости, очень дорогой. Обедненный уран дешевле. Это элемент, который помогает увеличивать бронепробиваемость снаряда. Но он опасен. Попадание в танк гарантирует, что танкисты заболеют тем же раком, онкологией. Мы можем ответить, использовав тактическое ядерное оружие.- Против военных центров в Европе или только на территории Украины?- Я долго сам не понимал этот термин – тактическое ядерное оружие. Это те же снаряды с ядерным зарядом, которые используются в гаубицах. Это мощный ядерный взрыв, но он локальный, в радиусе нескольких километров все будет уничтожено. Оно может быть использовано против мостов, укреплений. Это еще не масштабная ядерная война, но уже ядерная.- То есть мы движемся к полномасштабной ядерной войне между двумя центрами сил?- Да, поэтому мы постоянно призываем одуматься Запад. Они уверены, что мы побоимся использовать ядерное оружие, поэтому откровенно издеваются.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html

https://ukraina.ru/20230322/1044620833.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, андрей суздальцев, украина, россия, снаряды, крым, ядерная война, ядерное оружие