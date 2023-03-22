Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева - 22.03.2023 Украина.ру
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Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева
Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева - 22.03.2023 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева
Запад думает, что Россия побоится использовать ядерное оружие, поэтому прибегает к разного рода провокациям, считает политолог Андрей Суздальцев
2023-03-22T16:49
2023-03-22T16:49
интервью
андрей суздальцев
украина
россия
снаряды
крым
ядерная война
ядерное оружие
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Центральное событие мировой политики последних дней – визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.- Андрей Иванович, что стало главным итогом переговоров лидеров двух стран?- Солидарность, которую проявил Китай в такой сложный для нас период. Китай поддержал нас своим присутствием, ничего не обещал. Нам, в принципе, ничего не надо в плане финансов, ресурсов, оружия. Кстати, это очень глупая информация о том, что мы заинтересованы в поставках китайского оружия. Что он может нам поставить, кроме нашего оружия?Китай солидарен с нами в том, что существующий однополюсный мир должен быть изменен. Этот визит был индикатором, индикатором нашей победы. Китай крайне осторожен на внешней арене, старается не обременять себя какими-то обязательствами, очень строго действует в сфере безопасности. Если бы действительно у нас были бы проблемы, мы бы зависли на грани поражения, глава бы китайского государства с официальным визитом к нам бы не явился.Значит, это хороший индикатор того, что мы все-таки побеждаем.- Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев. Что имел в виду президент?- Китайский план мирного урегулирования российско-украинского конфликта не был принят западом категорически. Не поддержали даже первую позицию – прекращение огня.Этот план частично порадовал Киев, потому что там есть вопрос о сохранении территориальной целостности. Это план частично удовлетворил и Россию. Но мы должны понимать, что это все равно основа для переговоров. Нельзя ничего отбрасывать.- Ведущие аналитики НАТО полагают, что ближайшие полгода станут критически важными для спецоперации. Якобы Киев готовит наступление в сторону Крыма, чтобы перерезать сухопутный коридор в Россию. Насколько такой сценарий вероятен?- Нельзя ничему верить. Когда информация о наступлении сообщается открыто, возникает большой соблазн считать, что это просто информационная атака. С другой стороны, мир сейчас несколько поменялся. Это не Курская дуга 80 лет назад, сейчас есть спутники, передвижения войск видно. Есть большая вероятность прорыва к Азовскому морю, чтобы перерубить доступ в Крым.Надо сказать, что это последнее наступление. Это третья украинская армия, первую мы уничтожили в июле прошлого года, вторую – к декабрю. Сейчас подготовлена третья армия с большим количеством западных боевых машин пехоты и танков.Против нас идет НАТО, там есть и новейшее оружие. На нас направляют лучший танк Запада – "Леопард". Но личный состав впервые не совсем украинский, очень много поляков и выходцев из других стран НАТО. Если мы разобьем это наступление, то на суше у нас противника не будет.- Что произойдет после провала этого наступления? Мирные переговоры, победоносное шествие ВС РФ в Киев?- Мы можем только гадать. Конечно, позиция Запада будет меняться. Разгром Украины будет значить очень многое. Мы возвращаемся в Центральную Европу. Первое, что будет бросаться в глаза, - это смена правящих элит. Они опозорились. Это будет смена власти в Польше, Прибалтике. Начнет крошиться и НАТО, и Евросоюз. Это будет совершенно другой мир.- Лондон собирается поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Это шаг к ядерной эскалации? Как Россия может ответить на это?- У них нет другого выхода, у них нет снарядов. Снаряды с обедненным ураном используются не от хорошей жизни. Просто-напросто вольфрам, который используется в снарядах большой пробиваемости, очень дорогой. Обедненный уран дешевле. Это элемент, который помогает увеличивать бронепробиваемость снаряда. Но он опасен. Попадание в танк гарантирует, что танкисты заболеют тем же раком, онкологией. Мы можем ответить, использовав тактическое ядерное оружие.- Против военных центров в Европе или только на территории Украины?- Я долго сам не понимал этот термин – тактическое ядерное оружие. Это те же снаряды с ядерным зарядом, которые используются в гаубицах. Это мощный ядерный взрыв, но он локальный, в радиусе нескольких километров все будет уничтожено. Оно может быть использовано против мостов, укреплений. Это еще не масштабная ядерная война, но уже ядерная.- То есть мы движемся к полномасштабной ядерной войне между двумя центрами сил?- Да, поэтому мы постоянно призываем одуматься Запад. Они уверены, что мы побоимся использовать ядерное оружие, поэтому откровенно издеваются.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20230321/1044568629.html
https://ukraina.ru/20230322/1044620833.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, андрей суздальцев, украина, россия, снаряды, крым, ядерная война, ядерное оружие
Интервью, Андрей Суздальцев, Украина, Россия, снаряды, Крым, ядерная война, Ядерное оружие

Андрей Суздальцев: Россия ответит тактическим ядерным оружием на снаряды с обедненным ураном для Киева

16:49 22.03.2023
 
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор Украина.ру
Все материалы
Запад думает, что Россия побоится использовать ядерное оружие, поэтому прибегает к разного рода провокациям, считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Центральное событие мировой политики последних дней – визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
- Андрей Иванович, что стало главным итогом переговоров лидеров двух стран?
- Солидарность, которую проявил Китай в такой сложный для нас период. Китай поддержал нас своим присутствием, ничего не обещал. Нам, в принципе, ничего не надо в плане финансов, ресурсов, оружия. Кстати, это очень глупая информация о том, что мы заинтересованы в поставках китайского оружия. Что он может нам поставить, кроме нашего оружия?
Китай солидарен с нами в том, что существующий однополюсный мир должен быть изменен. Этот визит был индикатором, индикатором нашей победы. Китай крайне осторожен на внешней арене, старается не обременять себя какими-то обязательствами, очень строго действует в сфере безопасности. Если бы действительно у нас были бы проблемы, мы бы зависли на грани поражения, глава бы китайского государства с официальным визитом к нам бы не явился.
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 17:26
Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
Значит, это хороший индикатор того, что мы все-таки побеждаем.
- Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев. Что имел в виду президент?
- Китайский план мирного урегулирования российско-украинского конфликта не был принят западом категорически. Не поддержали даже первую позицию – прекращение огня.
Этот план частично порадовал Киев, потому что там есть вопрос о сохранении территориальной целостности. Это план частично удовлетворил и Россию. Но мы должны понимать, что это все равно основа для переговоров. Нельзя ничего отбрасывать.
- Ведущие аналитики НАТО полагают, что ближайшие полгода станут критически важными для спецоперации. Якобы Киев готовит наступление в сторону Крыма, чтобы перерезать сухопутный коридор в Россию. Насколько такой сценарий вероятен?
- Нельзя ничему верить. Когда информация о наступлении сообщается открыто, возникает большой соблазн считать, что это просто информационная атака. С другой стороны, мир сейчас несколько поменялся. Это не Курская дуга 80 лет назад, сейчас есть спутники, передвижения войск видно. Есть большая вероятность прорыва к Азовскому морю, чтобы перерубить доступ в Крым.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 09:23
Украинский тупик СШАПохоже адекватная часть американского генералитета и политиков поняла, что Украина уже не переломит ситуацию на фронте, равно как не сможет и слишком долго протянуть свою агонию.
Надо сказать, что это последнее наступление. Это третья украинская армия, первую мы уничтожили в июле прошлого года, вторую – к декабрю. Сейчас подготовлена третья армия с большим количеством западных боевых машин пехоты и танков.
Против нас идет НАТО, там есть и новейшее оружие. На нас направляют лучший танк Запада – "Леопард". Но личный состав впервые не совсем украинский, очень много поляков и выходцев из других стран НАТО. Если мы разобьем это наступление, то на суше у нас противника не будет.
- Что произойдет после провала этого наступления? Мирные переговоры, победоносное шествие ВС РФ в Киев?
- Мы можем только гадать. Конечно, позиция Запада будет меняться. Разгром Украины будет значить очень многое. Мы возвращаемся в Центральную Европу. Первое, что будет бросаться в глаза, - это смена правящих элит. Они опозорились. Это будет смена власти в Польше, Прибалтике. Начнет крошиться и НАТО, и Евросоюз. Это будет совершенно другой мир.
- Лондон собирается поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Это шаг к ядерной эскалации? Как Россия может ответить на это?
- У них нет другого выхода, у них нет снарядов. Снаряды с обедненным ураном используются не от хорошей жизни. Просто-напросто вольфрам, который используется в снарядах большой пробиваемости, очень дорогой. Обедненный уран дешевле. Это элемент, который помогает увеличивать бронепробиваемость снаряда. Но он опасен. Попадание в танк гарантирует, что танкисты заболеют тем же раком, онкологией. Мы можем ответить, использовав тактическое ядерное оружие.
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 13:04
Запад применит на Украине снаряды с обедненным ураном. Чем это грозит и как ответит РоссияБритания анонсировала поставку на Украину снарядов с обедненным ураном. Этим шагом Запад дает понять, что готов воевать с Россией до последнего украинца, прокомментировал это решение президент РФ Владимир Путин. Что это за оружие, в чем его опасность и чем может ответить Россия, разбиралось издание Украина.ру
- Против военных центров в Европе или только на территории Украины?
- Я долго сам не понимал этот термин – тактическое ядерное оружие. Это те же снаряды с ядерным зарядом, которые используются в гаубицах. Это мощный ядерный взрыв, но он локальный, в радиусе нескольких километров все будет уничтожено. Оно может быть использовано против мостов, укреплений. Это еще не масштабная ядерная война, но уже ядерная.
- То есть мы движемся к полномасштабной ядерной войне между двумя центрами сил?
- Да, поэтому мы постоянно призываем одуматься Запад. Они уверены, что мы побоимся использовать ядерное оружие, поэтому откровенно издеваются.
 
ИнтервьюАндрей СуздальцевУкраинаРоссияснарядыКрымядерная войнаЯдерное оружие
 
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