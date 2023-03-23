https://ukraina.ru/20230323/1044656466.html

Коллапс сельского хозяйства и продажа урана канадцам. Что происходит в Кировоградской области

Коллапс сельского хозяйства и продажа урана канадцам. Что происходит в Кировоградской области - 23.03.2023 Украина.ру

Коллапс сельского хозяйства и продажа урана канадцам. Что происходит в Кировоградской области

В Кировоградской области, что в центре Украины, уже начинается весенняя посевная кампания, которая в этом году началась на три недели раньше, хотя и сопряжена с целым рядом новых и старых проблем.

2023-03-23T09:48

2023-03-23T09:48

2023-03-23T09:48

украина

эксклюзив

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Украинские аграрии заявляют, что их финансовые возможности на грани истощения, поэтому активно попрошайничают у западных спонсоров. Делегация Кировоградского областного совета сейчас обивает пороги в Брюсселе, выпрашивая денег на поддержку сельского хозяйства.В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" говорят о росте расходов на посевную-2023 в среднем на 25% по сравнению с предыдущим годом. Рядовые аграрии региона заявляют о росте расходов на целых 50% в сравнении с прошлым годом. Самой затратной статьей для них являются минеральные удобрения. Редкий фермер может себе позволить калийные удобрения и аммофос, без которых сложно получить стоящий урожай зерновых. Следовательно, и доходы от экспорта зерновых в этом году для Украины сократятся, как и возможность самостоятельно оплачивать вооружения. В Кировоградской области в этом году будут засеивать преимущественно подсолнечник для экспорта подсолнечного масла в ЕС.В этом году заниматься посевной в Кировоградской области придется в основном пенсионерам. В регионе почти не осталось трактористов, которых ранее мобилизовали. Руководитель сельскохозяйственного предприятия из села Великая Выска Владимир Волошановский утверждает, что из его хозяйства мобилизовали 12 трактористов и машинистов. Остался только он один, потому что в августе 2022 года его демобилизовали по возрасту (по достижении 60 лет). Сейчас он пытается договориться с пятью пенсионерами, у которых когда-то был опыт работы на тракторе. "Кого угодно ведь не посадишь на технику. Тут нужны знания, образование, ум и практика. Опытные люди нужны. Мы уже не будем смотреть – тракторист, машинист или директор. Садись и работай", - говорит Волошановский.Глава департамента агропромышленного развития области Валерия Фурманова говорит, что в целом хозяйствам региона не хватает сотен квалифицированных работников. И речь идет не только о трактористах, но и водителях, комбайнерах и механизаторах. Это именно те специальности, которые наиболее востребованы в ВСУ. По ее словам, подготовить нового тракториста можно минимум за 7 месяцев, но не факт, что он тоже не окажется затем в ВСУ.Украинский агротрейдер Рафаель Гороян из компании "Прометей" в интервью украинскому изданию "Форбс" на днях предрекал массовое банкротство агротрейдеров. "Страна в этом сезоне собрала урожай около 60 млн т. В сравнении с 120 млн. т. в прошлом сезоне. В следующем сезоне, вероятно, соберем 40 млн. т.е., экспорт упадет до 20 млн. т.", - говорит Гороян, подчеркивая, что сельхозпроизводителям сейчас не выгодно сеять.Власти Украины активно ищут другие источники наполнения бюджета. В Кировоградской области рассчитывают на добычу урана в этом регионе. На днях госпредприятие "Энергоатом" подписало соглашения с канадской компанией CAMECO о расширении сотрудничества в сфере ядерного топлива. По договору, Украина будет продавать Канаде уран, который добывается на предприятии Восточный ГОК. Канадцы же будут производить конверсию урана для последующего обогащения. Данный технологический процесс ранее совершали в РФ. Возможностями самостоятельно производить конверсию урана обладают только Россия, США, Франция, Канада и Великобритания.На следующей неделе в Кировоградской области уже будут отключать отопление (газ для них слишком дорог), после чего тепловики намерены заняться подготовкой к следующему отопительному сезону. Поскольку задолженность населения за отопление с каждым годом нарастает, коммунальщикам Кировоградской области остается надеяться лишь на щедрость заокеанских спонсоров.Трубы, технику и оборудование унаследовали еще с советских времен. Столь длительная эксплуатация каждый год приводила к авариям. В этом году украинских коммунальщиков фактически взяли на баланс американцы из фонда USAID (Агентство по международному развитию США). В частности в регион американцы поставили трубы для аварийного ремонта теплосетей, несколько тракторов и две твердотопливных котельных для больниц. Для государственного фонда США сейчас крайне важно не дать украинской экономике и инфраструктуре окончательно разрушиться, так как это станет серьезным имиджевым ударом по США, поэтому американские налогоплательщики фактически берут на себя функционирование украинского государства в долгосрочной перспективе.Поскольку украинский кризис пока далек от завершения, на сайте Зеленского на днях была зарегистрирована петиция с предложением перенести столицу Украины из Киева в Кропивницкий (Кировоград). Авторы мотивируют свое предложение тем, что военные действия с РФ будут идти долгие годы, поэтому столица должна находиться не возле границы, а где-нибудь в глубине страны. Еще одним аргументом в пользу переноса столицы авторы называют желание стимулировать развитие этого депрессивного региона. Пока, правда, петиция не вызвала особого ажиотажа. В обозримом будущем, если не произойдет каких-либо глобальных пертурбаций, Кировоградская область будет проваливаться в экономическую и демографическую яму, а на грани жизни и смерти экономику области будут поддерживать западные кредиты.

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