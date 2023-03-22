Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая - 22.03.2023 Украина.ру
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Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая
Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая - 22.03.2023 Украина.ру
Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая
Вашингтон управляет примерно четырьмя сотнями лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам формировать распространение эпидемий. Такое заявление 22 марта сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее высказывание опубликовала пресс-служба Госдумы
2023-03-22T12:34
2023-03-22T12:34
новости
биолаборатории
сша
эпидемия
яровая
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В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.Ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.
https://ukraina.ru/20230322/1044621320.html
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новости, биолаборатории, сша, эпидемия, яровая
Новости, биолаборатории, США, эпидемия, Яровая

Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая

12:34 22.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Вашингтон управляет примерно четырьмя сотнями лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам формировать распространение эпидемий. Такое заявление 22 марта сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее высказывание опубликовала пресс-служба Госдумы
"В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", - сказала Яровая.
В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.
По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.
Ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.
Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.
Итоговое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 12:05
Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на УкраинеПод видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила 22 марта вице-спикер Государственной думы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая
 
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