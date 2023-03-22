https://ukraina.ru/20230322/1044623497.html

Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая

Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая - 22.03.2023 Украина.ру

Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая

Вашингтон управляет примерно четырьмя сотнями лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам формировать распространение эпидемий. Такое заявление 22 марта сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее высказывание опубликовала пресс-служба Госдумы

2023-03-22T12:34

2023-03-22T12:34

2023-03-22T12:34

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биолаборатории

сша

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В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.Ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.

https://ukraina.ru/20230322/1044621320.html

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новости, биолаборатории, сша, эпидемия, яровая