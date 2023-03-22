Биолаборатории дают США уникальные возможности - Яровая
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Вашингтон управляет примерно четырьмя сотнями лабораторий двойного назначения, которые позволяют американцам формировать распространение эпидемий. Такое заявление 22 марта сделала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, ее высказывание опубликовала пресс-служба Госдумы
"В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации. В США создано около 400 лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий", - сказала Яровая.
В феврале Совет Федерации и Госдума направили обращение парламентам стран мира с призывом потребовать от Вашингтона обнародовать данные о работе американских биолабораторий в других государствах.
По мнению российских парламентариев, это позволит выявить истинное содержание реализуемых США медико-биологических проектов и предотвратить скрытые в них военно-биологические угрозы и, как следствие, катастрофические последствия для жизни и здоровья людей.
Ранее достоянием общественности стал отчет о деятельности на Украине Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (DTRA) Минобороны США, где было указано, что программа, заявленная Вашингтоном как "медико-биологическая", на самом деле носит военно-прикладной характер.
Российские законодатели подчеркнули, что особую тревогу при оценке деятельности DTRA вызывает его обновленная стратегия на период до 2027 года, истинные цели которой в виде работы с особо опасными патогенами, тщательно скрываются.
22 марта, 12:05Управление эпидемиями. Комиссия выяснила настоящее предназначения биолабораторий Пентагона на УкраинеПод видом американских биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО, заявила 22 марта вице-спикер Государственной думы и сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая