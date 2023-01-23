https://ukraina.ru/20230123/1042855120.html

Осетры для тыловых крыс. Коррупция доедает Минобороны Украины

Осетры для тыловых крыс. Коррупция доедает Минобороны Украины - 23.01.2023 Украина.ру

Осетры для тыловых крыс. Коррупция доедает Минобороны Украины

В стране, где президентствует бывший комик, нет ничего удивительного в том, что очередным коллективным клоуном выступило ее министерство обороны. Вот только реприза получается с очень нехорошим и неароматно тяжелым коррупционным душком.

2023-01-23T06:36

2023-01-23T06:36

2023-01-23T06:36

эксклюзив

минобороны украины

коррупция

сбу

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Потому что, как утверждает этот самый комик -- президент Украины Владимир Зеленский -- в его стране идет война. По отражению "российской агрессии на переднем крае европейской демократии". А военные в тылу воруют так, что, как говорят продвинутые тинэйджеры, майка на спине заворачивается, и на фронт мало что попадает. А если и попадает, то втридорога.И, как почти всегда бывает в Украине, эта банальная коррупция тесно связана с тривиальной борьбой за власть и руководящие кресла. Все привычно: кому война, кому мать родна. Одни у власти и уже воруют, другие хотят счастливчиков от власти отогнать и поворовать сами.Вот, как это происходит.Во-первых, на днях сайт "Зеркало недели" опубликовал собственное журналистское расследование, согласно которому Минобороны Украины закупало продукты для армии в два-три, а то и больше раз выше, чем в обычное мирное время. Некий неназванный источник из Минобороны якобы передал журналистам договор своего ведомства и некой "Актив Компани" об оказании услуг по организации питания воинских частей, расположенных в удаленных от районов активных боевых действий Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях на 2023 год.В документе сказано, что сумма договора составляет более 13,16 млрд. грн. (около 24 млрд руб. или 371 млн. долл., то бишь украсть есть что!), и заключен он 23 декабря 2022 года. Указанная фирма-прокладка, чей уставной капитал составляет около 27 долларов или ровно 1 тысячу гривен, утверждают расследователи, уже попадала в поле зрение правоохранителей. Более того, в 2021 году свидетельство плательщика НДС этой фирмы было аннулировано из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций. Но затем занимательнейшим образом государственные органы перестали публиковать информацию о госзакупках на соответствующих ресурсах, прикрываясь военным положением. Оно и понятно: так скрывать воровство стало проще. Ну и, конечно же, делиться "кровно заработанным" с кем нужно, легче. А таких "нужных" в Украине – лопатой всех не зашибешь и экскаватором в траншею скопом не спихнешь.Автор же расследования, владелец проекта "Наши деньги" еженедельника "Зеркало недели" Юрий Николов утверждает: "Тыловые крысы Минобороны... "пилят" на продовольствии для вооруженных сил Украины больше, чем при мирной жизни". И рассказывает, что цены на продукты питания, указанные в документе, завышены как минимум в два-три раза и не соответствуют рыночным ценам даже в розничной торговле, а при учете цен на оптовые закупки, разница может быть еще больше.Например, из документа видно, что яйца закупались по 17 грн. за штуку (в киевских магазинах – около 7 грн. за штуку), картофель -- по 22 грн. за кг (в магазинах – 8-9 грн.), а куриные "ножки буша" -- по 120 грн. за кг (в магазинах – 80 грн.). Как говорится, почувствуйте разницу.Особый же цимес сделки в том, что речь идет о "тыловых" частях, и высокий ценник нельзя привычно оправдать затратами на дорогую логистику прифронтовых регионов. Так и получается, что пока одни реально воюют, другие на их крови жируют и наживаются. Но больше всего удивляет то, что, как утверждает полученные журналистами каталог и номенклатура закупаемой продукции, "воинов света" из ВСУ в глубоком тылу собрались потчевать, помимо ожидаемых овощей, круп и макарон, еще и… охлажденными осетрами. Украинское Минобороны планирует закупать их навалом, чтобы, значит, всем хватило.Во-вторых, сразу же вмешались политика и внутривидовые интриги борьбы за власть и по выведению то ли крысоеда, то ли любимой жены президента -- самого приближенного и влиятельного чела в окружении Зеленского. Некто Марьяна Безуглая, народный депутат от пропрезидентской партии "Слуги народа" с репутацией страдающей легким безумием истерички, упреждая всех недоброжелателей, которые уже навострили клыки, чтобы, несмотря на войну, привычно рвать власть, сообщила, что руководство Минобороны вызвали на заседание профильного комитета Рады. По поводу, разумеется, коррупции в министерстве, оно (заседание) пройдет в закрытом режиме. А как взвыли от радости в партии "Евросолидарность" (ПЕС) экс-президента Петра Порошенко, и говорить не приходится – такой подарок получить.А украинские СМИ и соцсети заговорили о том, что лежит на поверхности – о борьбе за власть внутри режима. Одни утверждают, что это – новый виток борьбы Офиса президента Украины (ОПУ) и его главы Андрея Ермака с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, главным претендентом на вождя военной хунты, которая-де готова сменить Зеленского, если тот окончательно зашкварится и станет ненужным хозяевам из-за бугра.Другие утверждают, что за сливом компромата о коррупции могут стоять желающие подмочить репутацию и ударить по министру обороны Алексею Резникову, который в последнее время что-то не почину почувствовал себя эдаким мини-бонапартом, который запросто якшается с визави из США Ллойдом Остином и важно восседает с ним в одних президиумах. За такое в Украине жаба задавит любого, даже самого Зеленского – еще бы, вблизи хозяйских сапог потереться, может же лишка перепасть.Но третьи мудрецы-толкователи уверены, что Резникова держат в Минобороны, чтобы он урезонивал и уравновешивал Залужного, а следовательно, Ермак и ОПУ постараются замять историю с коррупцией в Минобороны. Украинский телеграм-канала "Резидент" уже поведал: "Наш источник в ОП рассказал, что технологи Офиса президента срочно запускают в СМИ/телеграм антикриз по министерству обороны. На Банковой будут разгонять нарратив, что любая раскачка ситуации выгодна Кремлю, а значит против Украины. Главное сместить акцент с коррупционного скандала на второстепенные факторы и замять триггер, чтобы сохранить Резникова".И дело пошло. Откушав, видимо, что-то из размороженных осетров, Минобороны пошло в контратаку и 22 января через свою пресс-службу сообщило: "Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников вчера (21 января - Авт.) лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР".А гурманов от писанины любых пресс-служб в Украине особо позабавил другой пассаж: "Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции". Многие до сих пор не отсмеялись или не продыхнули возмущенно от наглости такой. Но Минобороны Украины пообещало обнародовать подробности после заседания комитета Рады.И дело, скорее всего, замнут – ведь режиму же надо готовиться к весеннему наступлению на Мордор в зоне СВО. Однако очередной призрак коррупции уже без замороженных осетров вновь замаячил перед Минобороны. На этот раз – в статье газеты "Daily Mail" от 22 января 2023 года, которая рассказала, что директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины, уроженка Венгрии некто Эмеше Файк угрожала руководству обнародовать данные, которые "развалят" ВСУ. "Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла", — рассказала журналистам дамочка, которую обвиняли в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований и несколько раз пытались уволить из легиона. Но ей удалось сохранить пост благодаря как раз угрозам опубликовать дискредитирующие украинских военных данные о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам. И некое украинское должностное лицо якобы признало: данные, которые может обнародовать Файк, будут иметь "катастрофические плохие с геополитической точки зрения" последствия и станут "большой победой для противника". Для России, значит.А косвенно, этот шантаж венгерской пресс-наёминицы подтверждает - есть в ВСУ то, что может их "дотла сжечь" - и коррупция, и воровство, и прочие грехи человеческие. Которые просто пока скрыты от человечества...СБУ, недавно уличённая в беспрецедентном расстреле переговорщика и украинского разведчика Киреева, в свою очередь начала расследование в отношении Файк, которую ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии, где она проживала до Украины.Так что самое интересное, не исключено, еще впереди: вонять будет так, что не всякий респиратор поможет. Оно и не удивительно: как говаривал киевлянин Михаил Булгаков, осетрина бывает только первой свежести, и размороженная коррупция в ВСУ к кулинарии не имеет никакого отношения.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230122/1042848993.html

https://ukraina.ru/20220319/1033560169.html

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