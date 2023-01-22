https://ukraina.ru/20230122/1042854087.html

Обстановка под Сватово, убийство Киреева. Итоги 22 января на Украине

Обстановка под Сватово, убийство Киреева. Итоги 22 января на Украине - 22.01.2023 Украина.ру

Обстановка под Сватово, убийство Киреева. Итоги 22 января на Украине

На Сватовском направлении обострилась обстановка. Стали известны подробности убийства члена украинской делегации на переговорах в Белоруссии Дениса Киреева

2023-01-22T18:45

2023-01-22T18:45

2023-01-22T18:45

эксклюзив

хроники

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Вооружённые силы Украины стягивают бронетехнику западного образца из Харьковской области на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА "Новости" военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."По сообщениям жителей Харькова, отмечена переброска бронетехники двумя железнодорожными составами в Купянск (Харьковская область. — Ред.). Бронетехника западного образца разгружается на сортировочной станции и отправляется в направлении населённого пункта Сватово", – рассказал собеседник агентства.Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью прошлого года. ВСУ регулярно обстреливают Кременную и Сватово и периодически пытаются прорвать оборону на данных участках.При этом ранее ряд источников сообщил о том, что в Харькове скапливаются и иностранная военная техника, и западные наёмники.Кроме того, 29 декабря военкор Евгений Лисицын сообщил об интенсификации боёв на Сватовском направлении."На Сватовском направлении повысилась боевая интенсивность артиллерии ВСУ, отмечается увеличение количества расчетов БПЛА и ДРГ, ведущих разведку позиций ВС РФ", - рассказал тогда он.По его словам, командование украинских военных с целью восполнения потерь осуществило переброску личного состава из пунктов размещения резерва — населённых пунктов Красный Лиман, Дробышево, Диброво в район населённых пунктов Площанка, Невское Торское и Терны.Лисицын также сообщил, что украинские военные численностью 1,5 тыс. человек, треть из которых, по данным Лисицына, была иностранными наёмниками, при поддержке артиллерии и авиации предпринимала тщетные попытки прорвать оборону в Кременной с запада в районе Торского и с юга в районе населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино.При этом украинские источники намекнули на наступление в конце января — начале февраля."Оттуда (места слаживания — Ред.), скорее всего ещё до того, как поднимется температура, нас отправят выполнять непосредственно те действия, по сценарию которых нас готовят, готовят нашу бригаду. В этот вторник я встречался с … по вопросам нашей бригады и мне ещё раз акцентировали внимание, что наша бригада штурмовая. Её концепция — штурмовая. А наш … - прорыва. И вот всё, что вы в голове себе можете представить по слову "прорыв", все ассоциации, которые у вас возникают — считайте, что так оно и есть, вы не промахнётесь. Больше информации вам никто не скажет, но живите с осознанием, что единственный шанс для нас дожить до следующего лета — сила и выносливость ваших мышц и то, чем вы успели наполнить свою голову. И будете наполнять. Смерть ваших подчинённых будет на вашей совести, если вы не научили своих подчинённых и не научились сами", - заявил в опубликованном 9 января видео главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус на встрече с сержантами своей бригады.За пять минут до заявления о прорыве Маркус пригрозил, что если в конце января он подойдёт к кому-то из бойцов бригады, и тот не ответит на вопросы об оружии, бронежилетах, изготовлении взрывчатки, военной топографии и связи и т. п., сержант подразделения будет снят с должности и переведён "в резервный алкобатальон в тот же день".При этом, по словам Маркуса, через неделю-две в бригаду должны были приехать "очень классные инструкторы" по каждому из направлений. При этом часть бойцов будет проходить обучение на позициях — у командования бригады нет выбора."Или мы потом учимся в Польше и мечтаем освобождать Львов, или мы сейчас и работаем, и учимся. Это слаживание пробудет недолго, максимально недолго в разрезе этой войны", - рассказал Маркус.В то же время, есть и те, кто полагают, что ВСУ будут пытаться наступать не на Сватово, а пытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, сконцентрировал свои усилия на Мелитопольском направлении.Убийство КирееваНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал западным СМИ об обстоятельствах гибели члена украинской делегации на переговорах в Белоруссии Дениса Киреева."Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники - это факт", - заявил Буданов.Он не ожидал таких действий СБУ против штатного сотрудника украинской военной разведки. Также он рассказал, что разговаривал о Кирееве с возглавлявшим тогда Службу безопасности Украины Иваном Бакановым, и тот "ничего толком не смог объяснить"."Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако своё мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты. Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, за 200 метров, не доезжая здания, перехватывают, отвозят немножко дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Всё", - подчеркнул Буданов.Он также не стал рассказывать, работают ли сейчас в СБУ убийцы Киреева, так как идёт следствие.В то же время, Буданов рассказал, чем занимался Киреев. Глава ГУР подчеркнул, что Киреев был штатным сотрудником его ведомства."Я отправил его (Киреева — Ред.)туда ( на переговоры с Россией в Белоруссии — Ред.). И первый раз и второй раз он же должен был садиться в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ. Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - рассказал Буданов.Он отметил, что смерть Киреева могла быть вызвана желанием не допустить затягивания переговоров."Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал (убил Киреева - Ред.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определённые действия по отпору врагу. Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определённое количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила", - заявил Буданов.Таким образом, он намекнул на то, что в СБУ могли служить те, кто работал на РФ.В то же время, другие источники утверждают: к смерти Киреева причастен начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад. По информации The Wall Street Journal, именно к Покладу поехал на встречу Киреев перед убийством. При этом ряд СМИ отмечает, что Поклад известен своим садизмом и имеет кличку "Душитель"."Как мне сообщают, Служба безопасности Украины выискивала людей, где кто-то с кем-то имеет конфликт какой-то, где-то кто-то с кем-то давние враги. Они находили этих людей и под любым предлогом их просто убивали: или забивали, или застрелили, как застрелили Дениса Киреева <...> Киреев — к нему питал особые чувства некто Поклад. Поклад — это маньяк-убийца, ему нравится убивать, пытать людей, он любит людей душить. И вот у него был давний застоявшийся конфликт с Киреевым. И он его просто убил", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил, что знал Киреева."С Денисом Киреевым был знаком. Знал его с хорошей стороны", - отметил он.Больше о Кирееве Царёв говорить отказался.Днём 22 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" назвал имя ещё одного человека, который может быть причастным к убийству Киреева."Наш источник сообщает, что к ликвидации (убийству) банкира и переговорщика Киреева имеет прямое отношение Василий Малюк, нынешний и.о. главы СБУ", - указывалось в публикации канала.Как именно Малюк причастен к убийству Киреева канал не сообщил.

https://ukraina.ru/20230122/1042852427.html

https://ukraina.ru/20230122/1042847038.html

https://ukraina.ru/20230122/1042844136.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники