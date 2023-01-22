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Шольц прервал обращение к французам словами о Путине

Шольц прервал обращение к французам словами о Путине - 22.01.2023 Украина.ру

Шольц прервал обращение к французам словами о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц 21 января опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, которое он внезапно прервал словами о Владимире Путине и конфликте на Украине

2023-01-22T17:55

2023-01-22T17:55

2023-01-22T17:55

олаф шольц

франция

германия

владимир путин

новости

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"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", — произнес он.После этого Шольц резко перешел от европейского сотрудничества к теме Украины. Он заявил, что "Владимир Путин не победит", а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада.В воскресенье в Париже проходит церемония, посвященная 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора — соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ukraina.ru/20230122/1042846678.html

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олаф шольц, франция, германия, владимир путин, новости