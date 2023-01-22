Шольц прервал обращение к французам словами о Путине - 22.01.2023 Украина.ру
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Шольц прервал обращение к французам словами о Путине
Шольц прервал обращение к французам словами о Путине - 22.01.2023 Украина.ру
Шольц прервал обращение к французам словами о Путине
Канцлер Германии Олаф Шольц 21 января опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, которое он внезапно прервал словами о Владимире Путине и конфликте на Украине
2023-01-22T17:55
2023-01-22T17:55
олаф шольц
франция
германия
владимир путин
новости
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"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", — произнес он.После этого Шольц резко перешел от европейского сотрудничества к теме Украины. Он заявил, что "Владимир Путин не победит", а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада.В воскресенье в Париже проходит церемония, посвященная 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора — соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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олаф шольц, франция, германия, владимир путин, новости
Олаф Шольц, Франция, Германия, Владимир Путин, Новости

Шольц прервал обращение к французам словами о Путине

17:55 22.01.2023
 
© AP / Guglielmo MangiapaneОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP / Guglielmo Mangiapane
Читать в
Канцлер Германии Олаф Шольц 21 января опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, которое он внезапно прервал словами о Владимире Путине и конфликте на Украине
"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", — произнес он.
После этого Шольц резко перешел от европейского сотрудничества к теме Украины. Он заявил, что "Владимир Путин не победит", а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада.
В воскресенье в Париже проходит церемония, посвященная 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора — соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже.
Для участия в ней во французскую столицу прибыл Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.
Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Президент подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По его словам, Россия всегда проявляла открытость к диалогу, если Киев до этого созреет.
Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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18:45Обстановка под Сватово, убийство Киреева. Итоги 22 января на Украине
17:55Шольц прервал обращение к французам словами о Путине
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12:02Решение Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге — Zeit
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