https://ukraina.ru/20230122/1042853372.html

Ради танков: Польша может создать новую коалицию без Германии

Ради танков: Польша может создать новую коалицию без Германии - 22.01.2023 Украина.ру

Ради танков: Польша может создать новую коалицию без Германии

Польша сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Германия не согласится на передачу бронетехники. Такую позицию изложил 22 января на своей странице в Twitter польский премьер-министр Матеуш Моравецкий

2023-01-22T17:16

2023-01-22T17:16

2023-01-22T17:16

танки

польша

германия

оружие

новости

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"Мы не будем бездействовать <...>. Если мы не получим согласия Германии на [поставки танков] Leopard, то создадим "меньшую коалицию" стран, готовых передать некоторые из своих современных танков сражающейся Украине", - написал он.На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла очередная встреча министров обороны порядка 50 стран, на которой обсуждалсявопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.По результатам встречи министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники еще не приняли никакого решения о поставке Украине немецких танков Leopard 2. Он также заметил, что сплоченной коалиции, заинтересованной в обязательных поставках Киеву этого вида бронетехники, не существует, но не исключил, что такое решение может быть принято в ближайшее время.

https://ukraina.ru/20230122/1042843768.html

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танки, польша, германия, оружие, новости