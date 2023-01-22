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Борис Джонсон прибыл на Украину

Борис Джонсон прибыл на Украину - 22.01.2023 Украина.ру

Борис Джонсон прибыл на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину и посетил Бучу под Киевом. Об этом 22 января сообщило украинское издание "Клименко тайм"

2023-01-22T15:09

2023-01-22T15:09

2023-01-22T15:09

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В телеграм-канале издания опубликовали фотографии, на которых Джонсон запечатлен на фоне разрушенных зданий.На этой неделе газета "Гардиан" сообщала, что Джонсон может в ближайшее время посетить Украину и встретиться с ее президентом Владимиром Зеленским. По мнению газеты, визит Джонсона в Киев грозит подорвать авторитет Риши Сунака, который сейчас возглавляет британское правительство и правящую Консервативную партию.После начала конфликта на Украине Джонсон трижды посещал Киев, находясь в должности премьер-министра. В последний раз - в конце августа, незадолго до того, как уступил свой пост Лиз Трасс. По словам одного из собеседников "Гардиан", Джонсон пытается играть роль одного из главных союзников Украины на мировой арене, надеясь вернуться к власти подобно Уинстону Черчиллю.Весной украинские власти обвинили российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Минобороны России 3 апреля опровергли эти обвинения, подчеркнув, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой". В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях.

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джонсон, британия, новости, украина, буча