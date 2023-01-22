https://ukraina.ru/20230122/1042849254.html

Оружие из Европы и новый транш от США: к чему Пентагон готовит Украину - Дудаков

Оружие из Европы и новый транш от США: к чему Пентагон готовит Украину - Дудаков - 22.01.2023 Украина.ру

Оружие из Европы и новый транш от США: к чему Пентагон готовит Украину - Дудаков

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал основные события на Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также рассказал о последствиях нового транша в поддержку Украины и о превышении потолка госдолга США:

2023-01-22T14:41

2023-01-22T14:41

2023-01-22T14:56

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00:51 - Форум в Давосе - площадка для русофобии? Чем отличается нынешний форум от предыдущих? 03:58 – Жена Владимира Зеленского назвала письмо своего супруга Си Цзиньпину приглашением к диалогу: является ли такое действие сигналом для России?04:56 - Баталии за место будущего председателя форума в Давосе: что не так с Клаусом Швабом? 06:00 - Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на форуме в Давосе, призвал Запад к диалогу с Россией: есть ли в политике Запада проблески здравого смысла? 08:18 - Ожидается новый транш в поддержку Украины на $2,5 миллиарда: какова стратегия Пентагона? 11:22 - Пентагон бьёт тревогу по поводу быстро сокращающихся запасов оружия: действительно ли ситуация серьёзна? 12:58 - В США официально превышен потолок госдолга, он составляет $31,4 триллиона: пойдёт ли под нож помощь Украине? 14:50 - Нуклеаризация Южной Кореи: действительно ли Вашингтон выстраивает "Бамбуковый занавес" вокруг Китая? 16:22 - Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев: есть ли подвижки в сторону урегулирования украинского кризиса?Пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в понедельник в швейцарском Давосе. Девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетили рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек. Российская делегация участия в форуме не принимала. Весной прошлого года ВЭФ перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями РФ.

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