https://ukraina.ru/20230122/1042848993.html
Минобороны Украины открестилось от хищений
Минобороны Украины открестилось от хищений - 22.01.2023 Украина.ру
Минобороны Украины открестилось от хищений
Минобороны Украины заявило о несоответствии действительности информации о коррупции и хищениях в ведомстве, сообщила 22 января пресс-служба ведомства
2023-01-22T14:23
2023-01-22T14:23
2023-01-22T14:26
минобороны
новости
украина
хищение
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение… Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции", – говорится в материале.Накануне украинское издание "Зеркало недели" опубликовало статью о чиновниках-коррупционерах, "пилящих" бюджет украинского оборонного ведомства.В связи с этим первых лиц министерства вызвали в Верховную Раду на заседание профильного комитета.
https://ukraina.ru/20230121/1042838223.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
минобороны, новости, украина, хищение, коррупция
Минобороны, Новости, Украина, хищение, коррупция
Минобороны Украины открестилось от хищений
14:23 22.01.2023 (обновлено: 14:26 22.01.2023)
Минобороны Украины заявило о несоответствии действительности информации о коррупции и хищениях в ведомстве, сообщила 22 января пресс-служба ведомства