https://ukraina.ru/20230122/1042848993.html

Минобороны Украины открестилось от хищений

Минобороны Украины открестилось от хищений - 22.01.2023 Украина.ру

Минобороны Украины открестилось от хищений

Минобороны Украины заявило о несоответствии действительности информации о коррупции и хищениях в ведомстве, сообщила 22 января пресс-служба ведомства

2023-01-22T14:23

2023-01-22T14:23

2023-01-22T14:26

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"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение… Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции", – говорится в материале.Накануне украинское издание "Зеркало недели" опубликовало статью о чиновниках-коррупционерах, "пилящих" бюджет украинского оборонного ведомства.В связи с этим первых лиц министерства вызвали в Верховную Раду на заседание профильного комитета.

https://ukraina.ru/20230121/1042838223.html

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минобороны, новости, украина, хищение, коррупция