Минобороны Украины открестилось от хищений - 22.01.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины открестилось от хищений
Минобороны Украины открестилось от хищений - 22.01.2023 Украина.ру
Минобороны Украины открестилось от хищений
Минобороны Украины заявило о несоответствии действительности информации о коррупции и хищениях в ведомстве, сообщила 22 января пресс-служба ведомства
2023-01-22T14:23
2023-01-22T14:26
минобороны
новости
украина
хищение
коррупция
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"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение… Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции", – говорится в материале.Накануне украинское издание "Зеркало недели" опубликовало статью о чиновниках-коррупционерах, "пилящих" бюджет украинского оборонного ведомства.В связи с этим первых лиц министерства вызвали в Верховную Раду на заседание профильного комитета.
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минобороны, новости, украина, хищение, коррупция
Минобороны, Новости, Украина, хищение, коррупция

Минобороны Украины открестилось от хищений

14:23 22.01.2023 (обновлено: 14:26 22.01.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Минобороны Украины заявило о несоответствии действительности информации о коррупции и хищениях в ведомстве, сообщила 22 января пресс-служба ведомства
"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение… Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции", – говорится в материале.
Накануне украинское издание "Зеркало недели" опубликовало статью о чиновниках-коррупционерах, "пилящих" бюджет украинского оборонного ведомства.
В связи с этим первых лиц министерства вызвали в Верховную Раду на заседание профильного комитета.
Андрей Ермак Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
Вчера, 16:10
Коррупция в Минобороны и борьба Ермака с Залужным. Главное на Украине на 16:00 21 январяНесколько СМИ сообщили о коррупции в украинском министерстве обороны. Ряд источников сообщил о новом витке борьбы Офиса президента Украины с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
 
МинобороныНовостиУкраинахищениекоррупция
 
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